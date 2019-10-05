Нечто на перекрёстке

Новость отредактировал kapamelka2000 - Вчера, 23:43

LiRose Просмотров: 597 Комментарии: 6 +6 Вчера, 13:09 by

Этот случай произошёл 10 лет назад, в небольшом городке Минской области. В тот жаркий летний день, около полудня я возвращалась домой с чёвки у подруги. Мой дом находился в самом центре города, напротив городского парка и перекрёстка. Перекрёсток образовывали огромная улица, идущая через весь город и небольшая улица в несколько километров длиной. И вот я стою на том самом перекрёстке (до дома остаётся 50 метров) народу кругом довольно много - суббота, рядом рынок, все бегут за покупками.Мне казалось, я уже вечность жду когда загорится зелёный свет и даже не знаю до сих пор зачем я обернулась назад. В нескольких метрах от меня и людей стоящих у дороги, я увидела нечто. Оно было одето в чёрный балахон, вместо лица были кости, чуть обтянутые высохшей плотью и большие мутные глаза. Оно внимательно наблюдало за дорогой и неожиданно посмотрело прямо на меня. Я отвернулась. Внутри меня всё похолодело и сердце ушло в пятки. Мне стало ясно, что это за существо, но почему именно я его увидела? Тревога заставила меня бежать домой со всех ног. Через минуту я уже, тяжело дыша, стояла в коридоре нашей квартирыВсё было в порядке, мама что-то готовила на кухне, их комнаты брата доносились бодрые звуки музыки. Я выдохнула и зашла в комнату брата, чтобы поздороваться. И тут я услышала визг автомобильных шин и громкий хлопок на улице. В окно, выходящее прямо на тот самый перекрёсток я увидела, что произошла авария. Лобовое столкновение двух автомобилей, с летальным исходом для всех пассажиров (Их было 5 человек, 2 из них дети). Вот за кем пришёл тот жнец, взгляд которого я не могу забыть до сих пор.

Ключевые слова: авторская история легенда; показалось

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