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Истории из жизни

Нечто на перекрёстке

Этот случай произошёл 10 лет назад, в небольшом городке Минской области. В тот жаркий летний день, около полудня я возвращалась домой с чёвки у подруги. Мой дом находился в самом центре города, напротив городского парка и перекрёстка. Перекрёсток образовывали огромная улица, идущая через весь город и небольшая улица в несколько километров длиной. И вот я стою на том самом перекрёстке (до дома остаётся 50 метров) народу кругом довольно много - суббота, рядом рынок, все бегут за покупками.

Мне казалось, я уже вечность жду когда загорится зелёный свет и даже не знаю до сих пор зачем я обернулась назад. В нескольких метрах от меня и людей стоящих у дороги, я увидела нечто. Оно было одето в чёрный балахон, вместо лица были кости, чуть обтянутые высохшей плотью и большие мутные глаза. Оно внимательно наблюдало за дорогой и неожиданно посмотрело прямо на меня. Я отвернулась. Внутри меня всё похолодело и сердце ушло в пятки. Мне стало ясно, что это за существо, но почему именно я его увидела? Тревога заставила меня бежать домой со всех ног. Через минуту я уже, тяжело дыша, стояла в коридоре нашей квартиры

Всё было в порядке, мама что-то готовила на кухне, их комнаты брата доносились бодрые звуки музыки. Я выдохнула и зашла в комнату брата, чтобы поздороваться. И тут я услышала визг автомобильных шин и громкий хлопок на улице. В окно, выходящее прямо на тот самый перекрёсток я увидела, что произошла авария. Лобовое столкновение двух автомобилей, с летальным исходом для всех пассажиров (Их было 5 человек, 2 из них дети). Вот за кем пришёл тот жнец, взгляд которого я не могу забыть до сих пор.


Новость отредактировал kapamelka2000 - Вчера, 23:43
Вчера, 13:09 by LiRoseПросмотров: 597Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: авторская история легенда; показалось

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 02:09
+3
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Комментариев: 1 668
А коса при нём была?
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:14
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Ну, в общем и целом мне понравилось. Мне показалось, что авария надумана, потому что она вылетает из общего фона изящности, потом посмотрел, у автора это первая история... . Первая - это навязчивость, это верняк и это точно правда. Плюсую всё равно. Здесь указана одна невероятно главная вещь: чтобы ворваться в свою истинную природу, надо быть слаженным. Вы увидели эту сущность, потому что заставляли себя ждать, когда загорится зелёный. Это, скорее всего, был падальщик. И он ждал аварию, чтобы снять сливки с умирающих. Эта авария бы была всё равно, не в этот день, так в следующий, не в этом году, так в следующем.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: VENDETTA
Сегодня, 08:27
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Неприятно однако recourse +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:37
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Фу, бээ, мало ли что рядом.
Но читать тяжко. Много ашипок
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#5 написал: LiRose
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Цитата: Kinigos
А коса при нём была?

Вопреки фольклорному образу смерти - нет. Мне и без косы впечатлений хватило feel

Цитата: зелёное яблочко
Фу, бээ, мало ли что рядом.
Но читать тяжко. Много ашипок

Ну извините, поддалась волне воспоминаний и на скорую руку набросала в заметки на телефоне. Каюсь, как следует не проверила. Но некоторые моменты вообще после модерации появились. ?
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#6 написал: awesome-man
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Раздел нужно поменять
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