Гость

Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:00

Причина: Стилистика автора сохранена

NaddaaN Просмотров: 617 Комментарии: 7 +10 13-09-2024, 13:00 by

Давно сюда не писала. Но ситуация, которая произошла этой ночью, просто из ряда вон выходящая.Ночевала в своей новой квартире. Дом новый и не имеет никакой еще истории. Кладбища тоже нет рядом.Ночью просыпаюсь от того, что чувствую взгляд, поворачиваю голову и вижу мужчину в метре от меня. Насколько он был реальным? Полностью просматривался весь, кожа, одежда, лицо.Я сначала подумала, что, может, привиделось. Подняла голову и стала моргать, он не исчезал. Меня начала уже бить паника. Второе заключение было, что мужчина пробрался в квартиру. Я резко вскочила к стене и закричала. Он же резко двинулся на меня. Одно мгновение, и он пропадает. Я с адским сердцебиением офигиваю от происходящего. И это не сонный паралич.Посмотрела на часы — 10 вечера. Человек мне точно не знакомый.Кто в курсе, накидайте версий!Я в разводе. Может, кто ворожит?

Ключевые слова: Полтергейст призрак сон авторская история

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