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Истории из жизни

Гость

Давно сюда не писала. Но ситуация, которая произошла этой ночью, просто из ряда вон выходящая.
Ночевала в своей новой квартире. Дом новый и не имеет никакой еще истории. Кладбища тоже нет рядом.
Ночью просыпаюсь от того, что чувствую взгляд, поворачиваю голову и вижу мужчину в метре от меня. Насколько он был реальным? Полностью просматривался весь, кожа, одежда, лицо.
Я сначала подумала, что, может, привиделось. Подняла голову и стала моргать, он не исчезал. Меня начала уже бить паника. Второе заключение было, что мужчина пробрался в квартиру. Я резко вскочила к стене и закричала. Он же резко двинулся на меня. Одно мгновение, и он пропадает. Я с адским сердцебиением офигиваю от происходящего. И это не сонный паралич.
Посмотрела на часы — 10 вечера. Человек мне точно не знакомый.
Кто в курсе, накидайте версий!
Я в разводе. Может, кто ворожит?


Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:00
Причина: Стилистика автора сохранена
13-09-2024, 13:00 by NaddaaNПросмотров: 617Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Полтергейст призрак сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
13 сентября 2024 14:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 400
На фантом не похоже. На призрака тоже. Пришелец явно нечеловеческой природы, вампир, низшая сущность, мимо проходящий.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Скарм
13 сентября 2024 19:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 569
А подробнее описание незнакомца можно?
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#3 написал: Jako tako
13 сентября 2024 20:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (217|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 123
Вот это интересно. Я сейчас на все стараюсь смотреть под призмой теории о жизни, как матрицы, поэтому. А может это быть, назовем так, голограммой/предвестником нового будущего мужчины?..
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: lukery
13 сентября 2024 21:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 42
Возможно была глубокая фаза сна. Пробуждение вышло резким. Мозг до конца не адаптировался. И случилась такая картинка.

Цитата: Jako tako
А может это быть, назовем так, голограммой/предвестником нового будущего мужчины?..


Вот это тема. Настроить бы ещё, чтобы работало как каталог)).
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Reiana Flaim
14 сентября 2024 20:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 2 877
Дом новый и не имеет никакой еще истории. Кладбища тоже нет рядом.

Возможно до появления дома на его месте что-то было или произошло, может на самой стройке, когда дом строился. А может и к гг истории какую сущ подослали... В общем можно многое предполагать.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 05:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 429
Кто разводится с женой своей, тот даёт ей повод прелюбодействовать.
Думаю, это был спонтанный астральщик. По началу размышлял о жмурике, но он бы явился голым с возбуждёнными чреслами. А тут в одежде, а в поведении импульсивен... . А общем и целом, живёт с вами по соседству некий чувствительный субъект с неординарными скрытыми способностями. Он спал, когда и вы спали, только у себя в сладкой постельке. Вышел из тела и пошёл по зову души на "запах" страсти разведённой женщины. В самый ответственный момент проснулся у себя в постельке.
Некоторые женщины способны видеть астральное тела чувствительных мужчин.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Евангелион
Вчера, 23:52
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (84|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 218
Ну если это не приснилось, то я ВООБЩЕ понятия не имею что это
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
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