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Истории из жизни

Невидимое нечто

Поведаю вам одну историю, воспоминания от которой у меня до сих пор вызывают странные чувства.

Это был 2014 год, февраль, время 2 часа ночи, а мы с подругой думали, как скоротать время, причём скоротать его весело и интересно, знаете, наверняка, что обычно ночью в молодости мало спишь, все время ищешь приключений. Нам тогда было по 19 лет. И вот, в тот вечер, я позвонила своему другу и предложила съездить за город, в одно очень "страшное" место. Сейчас я вам расскажу, почему оно такое.

У нас была компания, где мы проводили каждый вечер, собирались на площади в городе, приезжали на машинах, шутили, стояли болтали. И парни рассказывали нам страшилки, мол, около Шапшезеро (это дачный кооператив), в лесу происходят некие явления. Кто-то видел белую проходящую пелену, у кого-то глохли моторы, и они не могли выехать оттуда. А ещё ребята утверждали, что все это происходило примерно в одно время, в 3-4 часа ночи. Но я скептик, точнее, была скептиком до этого дня. Я особо не верила в эти мистические штуки. И очень зря...

Егор приехал за нами около 3 часов ночи, он тоже слышал эти рассказы и, так же как и мы, не верил в эти сказки. Но наше общее на троих любопытство взяло верх, и мы решили съездить туда, проверить лично.

На улице стоял крепкий морозец, настроение у нас было хорошее, пока туда ехали, шутили, улыбались. Вот показалась зачеркнутая табличка «Петрозаводск», мы были уже за городом. От города до Шапшезеро примерно 30 километров. Вот мы подъехали к тому месту, где все это происходило. Егор заглушил мотор и, улыбаясь, спросил у нас: "Ну что, погнали?". И тут мне почему-то стало страшно. Даже не хотелось выходить из машины, но мы вышли, ведь уже приехали как-никак, деваться некуда. Снег скрипел пол ногами, а небо было усыпано миллиардами звёзд. Помню все это как сейчас. Минут 5 мы втроём стояли, задравши головы вверх, безмолвно любуясь этой красотой. Но нас прервал крик, то ли детский, то ли женский. Первые минуты было очень страшно, но я вспомнила, что так кричат некоторые животные, и страх отступил. Никакой пелены, ничего такого мы не увидели. Решили пройтись немного вперёд, в темноту. Прошли метров 50, и машина скрылась за поворотом. Ну, конечно же, я давай шутить, мол: "А прикиньте, сейчас вернёмся, и машины уже не будет". Посмеялись все вместе и решили ехать домой. В принципе, тогда мы и убедились, что все эти басни просто чтобы попугать народ. Вернулись, сели в машину. Я сидела на переднем сидении, а Алёнка на заднем. И тут мы услышали хруст снега, как будто кто-то идёт с лесу к нам. Я не знаю как ребята, но я тогда оцепенела и молча слушала. "Хрусь, хрусь, хрусь" - что-то дошло до машины и остановилось. Через пару мгновений снова "хрусь, хрусь, хрусь" это нечто обошло машину сзади и остановилась у заднего пассажирского окна. Как раз со стороны Алёны. Как будто кто-то смотрел на нас. Я заставила себя повернуться и взглянула на свою подругу. Она, так же как и я, сидела в оцепенении. Я выдавила из себя только одно слово: "Слышишь?". Она молча кивнула. Тот час же эти шаги устремились в обратную сторону, и наступила тишина. Я не знаю до сих пор что это было. Это не мог быть человек, потому что мы были в лесу, да и какой дурак под утро будет ходить зимой, в мороз, в лесу. Животное? Тоже довольно странно, животное не пойдёт чётко к окну и не уйдёт в том же направлении. Плюс, у животных 4 лапы, а тут кто-то шёл именно на двух ногах. По звуку, по крайней мере, так и было.

Спустя пару минут я уже взглянула на Егора. Он так же сидел в шоке. Я сказала ему: "Заводи, заводи быстрее". К счастью, машина сразу же завелась, и он со всей дури дал по газам. До дому мы добрались благополучно, все закончилось хорошо. Но одному богу известно, что это тогда или кто был около машины. После этого случая прошло уже 8 лет, но каждый раз, когда я вспоминаю об этом, у меня мурашки бегут по коже...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:13
Вчера, 22:13 by AliskiiisПросмотров: 221Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Мистика реальная история лес зима нечто

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:30
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2931|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 049
Это не мог быть человек, потому что мы были в лесу, да и какой дурак под утро будет ходить зимой, в мороз, в лесу

Ну и видимо потому что вы его не увидели, так ведь? Это просто "белая проходящая пелена" как следует проморозилась и стала невидимой) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Orlando
Вчера, 22:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 44
Хорошая история, правда чуть смущает один момент. Вы услышали хруст снега сидя в машине? Закрытые двери не позволяют услышать хруст снега, это к сожалению очевидно. На личном опыте, парковался рядом с парком, люди катались на лыжах. Бегали рядом с машиной и этого не было слышно, а тут шаги. Не стану придираться в жизни многое бывает. Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 3.04.2022
#3 написал: lukery
Сегодня, 00:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 16
Самую страшную историю как в лесу кто-то кричал я слышала от подруги. Они в 90-е с мамой пошли в лес по грибы. Лес этот местные называют Холмы, потому что оврагов много. Подруга первоклашка. Собрали они ведро, когда в лесу визг женский раздался. Её мама схватила и бегом пронесла почти до деревни.
Молодость - глупость. Хорошо что не нарвались.
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Зарегистрирован: 2.11.2017
#4 написал: Arhip
Сегодня, 04:27
0
Онлайн
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Репутация: (1917|0)
Публикаций: 98
Комментариев: 1 931
Я не знаю до сих пор что это было. Это не мог быть человек, потому что мы были в лесу, да и какой дурак под утро будет ходить зимой, в мороз, в лесу.

А какой дурак будет ехать туда на машине?

Цитата: lukery
Собрали они ведро, когда в лесу визг женский раздался.


У меня на даче этот визг каждый день слышно. Кошки орут, их там полно.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
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