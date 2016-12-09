Невидимое нечто

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:13

Aliskiiis Просмотров: 221 Комментарии: 4 +6 Вчера, 22:13 by

Поведаю вам одну историю, воспоминания от которой у меня до сих пор вызывают странные чувства.Это был 2014 год, февраль, время 2 часа ночи, а мы с подругой думали, как скоротать время, причём скоротать его весело и интересно, знаете, наверняка, что обычно ночью в молодости мало спишь, все время ищешь приключений. Нам тогда было по 19 лет. И вот, в тот вечер, я позвонила своему другу и предложила съездить за город, в одно очень "страшное" место. Сейчас я вам расскажу, почему оно такое.У нас была компания, где мы проводили каждый вечер, собирались на площади в городе, приезжали на машинах, шутили, стояли болтали. И парни рассказывали нам страшилки, мол, около Шапшезеро (это дачный кооператив), в лесу происходят некие явления. Кто-то видел белую проходящую пелену, у кого-то глохли моторы, и они не могли выехать оттуда. А ещё ребята утверждали, что все это происходило примерно в одно время, в 3-4 часа ночи. Но я скептик, точнее, была скептиком до этого дня. Я особо не верила в эти мистические штуки. И очень зря...Егор приехал за нами около 3 часов ночи, он тоже слышал эти рассказы и, так же как и мы, не верил в эти сказки. Но наше общее на троих любопытство взяло верх, и мы решили съездить туда, проверить лично.На улице стоял крепкий морозец, настроение у нас было хорошее, пока туда ехали, шутили, улыбались. Вот показалась зачеркнутая табличка «Петрозаводск», мы были уже за городом. От города до Шапшезеро примерно 30 километров. Вот мы подъехали к тому месту, где все это происходило. Егор заглушил мотор и, улыбаясь, спросил у нас: "Ну что, погнали?". И тут мне почему-то стало страшно. Даже не хотелось выходить из машины, но мы вышли, ведь уже приехали как-никак, деваться некуда. Снег скрипел пол ногами, а небо было усыпано миллиардами звёзд. Помню все это как сейчас. Минут 5 мы втроём стояли, задравши головы вверх, безмолвно любуясь этой красотой. Но нас прервал крик, то ли детский, то ли женский. Первые минуты было очень страшно, но я вспомнила, что так кричат некоторые животные, и страх отступил. Никакой пелены, ничего такого мы не увидели. Решили пройтись немного вперёд, в темноту. Прошли метров 50, и машина скрылась за поворотом. Ну, конечно же, я давай шутить, мол: "А прикиньте, сейчас вернёмся, и машины уже не будет". Посмеялись все вместе и решили ехать домой. В принципе, тогда мы и убедились, что все эти басни просто чтобы попугать народ. Вернулись, сели в машину. Я сидела на переднем сидении, а Алёнка на заднем. И тут мы услышали хруст снега, как будто кто-то идёт с лесу к нам. Я не знаю как ребята, но я тогда оцепенела и молча слушала. "Хрусь, хрусь, хрусь" - что-то дошло до машины и остановилось. Через пару мгновений снова "хрусь, хрусь, хрусь" это нечто обошло машину сзади и остановилась у заднего пассажирского окна. Как раз со стороны Алёны. Как будто кто-то смотрел на нас. Я заставила себя повернуться и взглянула на свою подругу. Она, так же как и я, сидела в оцепенении. Я выдавила из себя только одно слово: "Слышишь?". Она молча кивнула. Тот час же эти шаги устремились в обратную сторону, и наступила тишина. Я не знаю до сих пор что это было. Это не мог быть человек, потому что мы были в лесу, да и какой дурак под утро будет ходить зимой, в мороз, в лесу. Животное? Тоже довольно странно, животное не пойдёт чётко к окну и не уйдёт в том же направлении. Плюс, у животных 4 лапы, а тут кто-то шёл именно на двух ногах. По звуку, по крайней мере, так и было.Спустя пару минут я уже взглянула на Егора. Он так же сидел в шоке. Я сказала ему: "Заводи, заводи быстрее". К счастью, машина сразу же завелась, и он со всей дури дал по газам. До дому мы добрались благополучно, все закончилось хорошо. Но одному богу известно, что это тогда или кто был около машины. После этого случая прошло уже 8 лет, но каждый раз, когда я вспоминаю об этом, у меня мурашки бегут по коже...

Ключевые слова: Мистика реальная история лес зима нечто

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