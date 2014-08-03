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Истории из жизни

Запрет матери

Эта история случилась с моими соседями по лестничной площадке — пожилыми супругами Петром и Ларисой, обоим на тот момент было глубоко за 70 лет. Для обоих это был второй брак.
У Ларисы первый муж умер рано от болезни, не дожив и до сорока лет, Петр же был в разводе долго до встречи с Ларисой и имел сына от первого брака.
Развелся он очень давно, еще в молодости, и своего сына после этого никогда не видел, так как первая жена запретила всяческие контакты с ребенком, а он не оспаривал это решение, только исправно платил алименты все эти годы. На пенсии супруги переехали в другой город, поближе к детям Ларисы. Они поселились в небольшом городишке в трехэтажном доме и оказались моими соседями, так мы и познакомились.
В один прекрасный день у Петра раздался телефонный звонок из его родного города. Незнакомый мужской голос представился сыном Василием и рассказал отцу, что смог его разыскать после недавней смерти матери, первой супруги Петра, и хотел бы встретиться. На тот момент мужчине было уже 39 лет и он до сих пор не был женат и проживал с матерью до самой её смерти. Сосед очень обрадовался и согласился встретиться в ближайшее время с давно потерянным сыном. Встречу не стали откладывать надолго и решили встретиться уже на следующей неделе.
Супруги выехали в родной город и стали ждать назначенного дня встречи. В то солнечное летнее утро Петр с волнением позвонил сыну, хотел сообщить, что он с супругой выезжают и через 20 минут будут у него в гостях. На звонок никто не ответил, спустя полчаса Петр снова позвонил, опять молчание. Посоветовавшись с супругой, Петр все же решил не изменять планы, и они выехали на встречу вместе с Ларисой и её десятилетним внуком.
Приехав по указанному адресу, стали звонить в двери квартиры, находящейся на первом этаже пятиэтажного дома. На звонок никто никто не отзывался. «Очень странно», — подумали супруги и вышли во двор.
Потоптавшись возле подъезда, старики заметили, что одна форточка квартиры сына открыта. Тогда внук Ларисы сумел забраться внутрь квартиры и открыть дверь изнутри.
Попав в квартиру, супруги увидели мертвое тело сына на полу в спальне. Судя по всему умер он ночью, причиной смерти стал сердечный приступ.
Старики были в шоке, и быстро выехали домой из родного города. Вернувшись, Петр находился долгое время в депрессии, Лариса тоже принимала лекарства и не сразу обо всем рассказала.
Вывод её был однозначен — запрет матери действовал и после ее смерти, настолько властная и сильная женщина была, что и после своей смерти встретиться с сыном не дала.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 332Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Пожилые супруги незнакомый голос «Очень странно» запрет матери

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:37
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7918|-2)
Публикаций: 216
Комментариев: 5 941
И даже в милицию не позвонили? Что тело обнаружили?
А причину смерти определили на глаз, фигли там вскрытия разные, патологоанатомы.
Но даже если все эти подробности в истории просто опущены как маловажные, а на самом деле все процедуры были соблюдены, то не логичнее было бы предположить, что приступ у не очень юного, прямо скажем, человека мог произойти просто потому, что человек этот банально перенервничал перед ожидаемой встречей с отцом, с которым он практически не знаком?
Ну и мальчишка-"форточник" тоже много вопросов вызывает.
А историю я плюсану, потому как предвкушаю обсуждение)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: семишна
Сегодня, 18:52
+1
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Репутация: (17|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 66
Первая встреча конечно волнительна , но про возраст...... Пошла посыпать дорожки , а то на улице уже гололед.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#3 написал: ninikka
Сегодня, 19:00
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Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 34
[quote=Летяга]И даже в милицию не позвонили? Что тело обнаружили?
А причину смерти определили на глаз, фигли там вскрытия разные, патологоанатомы.
А вам обязательно протоколы из морга и ментовки подавай...
В истории нет мистики (ее можно только предположить), но и вранья нет, типа призраков матери, зловещих мертвецов и т.п. Поэтому плюсану... всякое в жизни бывает.
Зарегистрирован: 7.03.2015
#4 написал: Летяга
Сегодня, 19:09
+1
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Репутация: (7918|-2)
Публикаций: 216
Комментариев: 5 941
Цитата: семишна
но про возраст..

Так мне поболе будет))
Цитата: ninikka
А вам обязательно протоколы из морга и ментовки подавай...

А в существующем виде история выглядит сляпаной за пару минут, на скорую руку.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#5 написал: Qusto
Сегодня, 19:22
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Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 1 963
Цитата: Летяга
А в существующем виде история выглядит сляпаной за пару минут, на скорую руку.


Согласен. Слишком много "странностей" в данной истории. То в квартиру чужую внука послали, то в милицию не позвонили, просто взяли и уехали. Да и вряд ли смерть сына связана с материнским запретом, можно было бы закрыть на это глаза и предположить, что это на самом деле связано с мистикой, но вышеописанные "странности" не позволяют... Взрослые люди, а повели себя, как дети малые. В общем, не верю в историю, минус.
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 19:36
+2
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Комментариев: 1 452
Как можно отправить в форточку чужой квартиры ребёнка? Сомнения берут
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#7 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 20:22
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Комментариев: 203
Не сказала бы, что история выглядит очень мистической, но и неправдоподобной ее тоже не назову.
39 лет отнюдь не такая уж и старость, но сердечный приступ может и у ребенка случиться. И да, это могло быть от волнения или просто так совпало.
Вызов милиции, вскрытие тела и проч, по-моему, просто так опущены, поскольку неважны для истории эти детали.
А что до мальчишки-форточника, то тоже не вижу ничего такого потрясающего. Во-первых, полез не к совсем чужим людям, а практически к своему дяде, сыну своего неродного деда. Во-вторых, многие люди легкомысленны и пошлют ребенка куда угодно (или он сам мог пролезть, не спрашивая взрослых).
А вот если это, и правда, мать покойная убила сына, лишь бы не дать встретиться с отцом- ну у нее и характерец был! Сына не пожалела ради мести.
Зарегистрирован: 23.04.2014
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