Запрет матери

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 332 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 18:27 by

Эта история случилась с моими соседями по лестничной площадке — пожилыми супругами Петром и Ларисой, обоим на тот момент было глубоко за 70 лет. Для обоих это был второй брак.У Ларисы первый муж умер рано от болезни, не дожив и до сорока лет, Петр же был в разводе долго до встречи с Ларисой и имел сына от первого брака.Развелся он очень давно, еще в молодости, и своего сына после этого никогда не видел, так как первая жена запретила всяческие контакты с ребенком, а он не оспаривал это решение, только исправно платил алименты все эти годы. На пенсии супруги переехали в другой город, поближе к детям Ларисы. Они поселились в небольшом городишке в трехэтажном доме и оказались моими соседями, так мы и познакомились.В один прекрасный день у Петра раздался телефонный звонок из его родного города. Незнакомый мужской голос представился сыном Василием и рассказал отцу, что смог его разыскать после недавней смерти матери, первой супруги Петра, и хотел бы встретиться. На тот момент мужчине было уже 39 лет и он до сих пор не был женат и проживал с матерью до самой её смерти. Сосед очень обрадовался и согласился встретиться в ближайшее время с давно потерянным сыном. Встречу не стали откладывать надолго и решили встретиться уже на следующей неделе.Супруги выехали в родной город и стали ждать назначенного дня встречи. В то солнечное летнее утро Петр с волнением позвонил сыну, хотел сообщить, что он с супругой выезжают и через 20 минут будут у него в гостях. На звонок никто не ответил, спустя полчаса Петр снова позвонил, опять молчание. Посоветовавшись с супругой, Петр все же решил не изменять планы, и они выехали на встречу вместе с Ларисой и её десятилетним внуком.Приехав по указанному адресу, стали звонить в двери квартиры, находящейся на первом этаже пятиэтажного дома. На звонок никто никто не отзывался. «Очень странно», — подумали супруги и вышли во двор.Потоптавшись возле подъезда, старики заметили, что одна форточка квартиры сына открыта. Тогда внук Ларисы сумел забраться внутрь квартиры и открыть дверь изнутри.Попав в квартиру, супруги увидели мертвое тело сына на полу в спальне. Судя по всему умер он ночью, причиной смерти стал сердечный приступ.Старики были в шоке, и быстро выехали домой из родного города. Вернувшись, Петр находился долгое время в депрессии, Лариса тоже принимала лекарства и не сразу обо всем рассказала.Вывод её был однозначен — запрет матери действовал и после ее смерти, настолько властная и сильная женщина была, что и после своей смерти встретиться с сыном не дала.

Ключевые слова: Пожилые супруги незнакомый голос «Очень странно» запрет матери

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