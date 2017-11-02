Случай в деревне

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Анна Чугунекова Просмотров: 984 Комментарии: 6 +6 Вчера, 19:46 by

Меня зовут Катя Арчимаева, и это моя история о невероятных паранормальных событиях, которые произошли со мной, в то время пока я жила в деревне, название которой я бы не хотела указывать в данном рассказе.Могу только сказать, что деревня эта находится в Республике Хакасия и является центром одного из районов этой республики. В данной деревне проживает коренное население республики и, как и во многих селах и деревнях, в ней полно леденящих душу историй о привидениях, горных духах и тому подобной нечисти.Часто эти истории передаются из уст в уста, из поколения в поколение, от взрослых детям, а от детей, когда они вырастают, своим детям. Я всегда воспринимала эти истории как страшилки, призванные испугать маленьких детей до дрожи, и никогда не относилась к ним всерьёз. И когда кто-то из друзей с расширенными от ужаса глазами рассказывал очередную байку о том, как он видел девушку в белом платье, пристально смотрящую на него, в то время как он пьяный шел домой ночью, то мы с моей подругой Наташей Пшенициной просто смеялись над этим человеком и не воспринимали всерьез.Как-то раз мне и Наташе пришлось задержаться в одной из соседних деревень под названием Смирновка до глубокой ночи, мы были в гостях у друзей и, как это бывает, когда ты весело проводишь время, совсем забыли про время. Когда мы опомнились, на улице уже было очень темно, и друзья предложили нам переночевать. Мы отказались, так как я обещала помочь маме с огородом, и поэтому нам предстоял путь домой на машине глубокой ночью. Расстояние от одной деревни до другой, к слову, было 100 километров, время было 3 утра, и к четырем утра я планировала уже быть дома.Перед тем, как мы с Наташей сели в мою машину, наш друг Данил (тот самый который рассказывал про девушку в белом платье) отозвал меня в сторону и сказал:- Ты только когда мимо кладбища будешь проезжать, по сторонам не смотри и музыку сделай потише.- Опять ты со своими историями, - ответила я недовольно. Ночь была действительной темной, с трудом можно было даже вблизи рассмотреть что-либо без фонаря и без света фар, а тут еще и Данил со своими историями. И без него жутко.- Веришь ты или нет, это не важно. Призраки существуют, и не стоит привлекать их внимание в такую ночь, - ответил друг очень серьезно. – Обязательно напиши, как приедешь домой.- Хорошо, - ответила я. Почему-то после слов Данила о том, что я могу привлечь внимание призраков или еще чего похуже, мне стало неуютно, неконтролируемая дрожь прошла по телу, хотя в обычное время я не верю во всякие страшилки. Но ночь это такое время, когда все страхи и сомнения выходят наружу, поэтому я решила на всякий случай выключить музыку при проезде мимо кладбища, которое находилось прямо на полпути к нашей деревне.Мы попрощались с друзьями, Данил напоследок внимательно посмотрел на меня и подмигнул, я подняла в ответ большой палец и села за руль, Наташа села на переднее сиденье, рядом со мной.Выехав из деревни Смирновка и перейдя с гравийной дороги на асфальтированную, я вздохнула спокойно и, включив дальний свет, повела машину вперед на скорости 80 км в час. Мы ехали и непринужденно беседовали какое-то время, вокруг ничего не было видно, и мы смотрели только вперед, на дорогу, освещаемую светом фар. Данил зря переживал по поводу музыки, так как радио не работало, из-за того что вокруг был глухой лес, а флэшку с музыкой я забыла дома, поэтому мы с Наташей ехали в тишине. Спустя 15 минут Наташа захотела спать и приложила голову к стеклу. Мне тоже хотелось спать, но я продолжала смотреть на освещаемый фарами путь, стараясь не заснуть и думать о чем-нибудь хорошем. Дорога начала вести вправо, где прямо за поворотом находилось то самое кладбище, о котором говорил Данил. Кладбище находилось прямо у дороги, поэтому, когда я ехала под ярким светом ближних фар, я могла видеть синие оградки могил возле обочины дороги, даже фотографии можно было рассмотреть. Дети, женщины, старики. Люди разных возрастов со своей жизненной историей лежали сейчас в земле. От этой мысли стало очень жутко, и я нажала на педаль газа, чтобы проехать кладбище побыстрее. Неожиданно, когда я посмотрела в сторону, мне почему-то показалось, что прямо у одной из могил стояла фигура женщины в белом платье. Сердце ухнуло куда-то вниз от страха. Я обернулась и поняла, что фигура женщины это памятник возле одной из могил, и я глубоко вздохнула. И померещится же такое.Когда до конца кладбища осталось метров 100, на освещаемом фарами пути машины, в метрах в 50, я увидела фигуру человека. Это был мужчина, он стоял, вытянув правую руку и голосовал. «Кто же может в такое время стоять и голосовать возле кладбища ночью?» – пронеслось у меня вихрем в голове.- Что у него с лицом? – в ужасе шарахнулась от окна Наташа.Я поглядела на его лицо, и у меня всё похолодело внутри от страха.У мужчины не было глаз. На месте, где должны быть глаза, зияли черные дыры. Мужчина улыбался, глядя на приближающуюся машину, и продолжал вытягивать руку. От страха я чуть крутанула руль влево и едва не съехала в кювет, Наташа в ужасе стала кричать и почему-то долбить по окну с той стороны, где стоял мужчина, как будто от этого страшное видение пропадет. Мужчина начал двигаться вдоль обочины в нашу сторону. Наташа, со стороны которой шёл этот человек без глаз, начала визжать.- Прекрати Наташа! Не кричи!– закричала я, давя на педаль и боясь заехать в ограду могилы у дороги слева. - Подожди, мы сейчас проедем.- Быстрее! Жми! – крикнула она в ответ, когда мы поравнялись с мужчиной. Тот продолжал тянуть к машине руку.Вихрем, на скорости, мы пронеслись мимо этого страшного видения, оставив мужчину позади.- Гони, гони, гони! – продолжала кричать Наташа уже на автомате, оглядываясь назад.- Я еду! Что это было? – на одном дыхании спросила я, глядя на Наташу. Она была мертвенно-бледная, никогда еще я не видела ее такой испуганной.- У него не было глаз, - хрипло произнесла Наташа, пристально глядя на меня. В ее взгляде читался неподдельный ужас. – И еще он улыбался.Повисла гробовая тишина. Наташа все еще продолжала оглядываться, хотя тьма ночи поглотила и человека без глаз и кладбище. Километр за километром мы ехали, и ледяной узел в груди начинал понемногу слабеть, мы продолжали молчать, осмысливая произошедшее. Гораздо легче стало, когда позади нас возник свет от фар другой машины, которая ехала за нами, и я вздохнула с облегчением. Посмотрев на зеркало заднего вида, я сначала не поняла, что именно я вижу. Я увидела очертания человека. Посмотрев на дорогу и вновь взглянув в зеркало, я была уже уверена. Позади нас, на заднем сиденье моей машины сидел человек. Сидел и молчал. Ужас леденящим холодом сдавил мою грудь, так что я не смогла выдохнуть, и крепко вцепилась пальцами в руль. Наташа смотрела на дорогу и ничего не замечала.- Как же страшно это все было, Катя, - сказала она, всё еще глядя перед собой. – Кому расскажу, никто не поверит. А ты думаешь стоит рассказать об этом кошмаре?Я молчала. Не могла ни слова вымолвить, мысли запутались, и я просто пропустила вопросы Наташи мимо ушей. В зеркало я больше не глядела, боялась потерять сознание от ужаса.- Чем так запахло? Ты чего молчишь? – с удивлением сказала она и посмотрела на меня. Боковым зрением она видимо увидела на заднем сиденье то же, что и я, потому что резко замолчала и, сев прямо, продолжила смотреть на дорогу. Однако руки ее сжали кресло с такой силой, что оно заскрипело.Так мы и продолжали ехать в молчании, затаив дыхание и не в силах пошевелиться, казалось, сам воздух наэлектризовался от силы нашего страха. А еще этот запах. Резкий, сладковато-горький запах гнили заполонил маленькое помещение машины так, что невозможно было дышать, но мы с Наташей, молча и без движения продолжали ехать.«Что делать? Может оглянуться?» - пронеслась в голове мысль. Но почему-то от одной мысли об этом внутри все оборвалось. Что-то внутри подсказывало, что нужно ехать дальше и сделать вид, что ничего не произошло. Что-то также подсказывало, что если показать, что мы знаем о присутствии данного человека, это может закончиться очень плохо. Кошмарно.Наташа в то же время начала хныкать. А вдруг она обернется и покажет, что мы всё знаем. И действительно её голова стала поворачиваться.- Наташа! - резко окрикнула я её, не поворачивая головы в её сторону. – Следи за дорогой.После этих слов, я вдруг как будто кожей почувствовала, что воздух вокруг меня резко поменялся, температура воздуха в машине упала, и Наташа в ужасе застыла, но голову повернула обратно. Кем бы ни был этот человек (а человек ли это?), он очень разозлился. Он хотел, чтобы Наташа повернулась. К моему облегчению, Наташа смотрела прямо перед собой.Неизвестно сколько бы мы так проехали, но неожиданно на пути как спасение возникла автозаправочная станция. Она работала и была ярко освещена.Я с непонятным облегчением повернула в сторону заправки и остановила машину. Яркий свет залил салон машины, и в этот момент я посмотрела в зеркало заднего вида. Там никого не было. У меня затряслись руки, я вышла из машины. Наташа последовала за мной.- Что это было? Ты видела? – спросила она меня, вытаращив глаза. Казалось, из её лица ушла вся кровь, настолько оно было бледным.- Да, на заднем сиденье кто-то сидел, - выдохнула я.Мы ещё минут пятнадцать стояли на улице, обсуждая произошедшее, и решили никому об этом не рассказывать, так как всё равно никто нам не поверит. Слишком неправдоподобно это звучит, к тому же мы уж сами не верили в то, что это реально было. Потом мы проверили машину, в салоне всё еще остался тот запах, но машина, без сомнения, была пуста. Наташа долго не решалась сесть, но в итоге мне удалось её убедить, так как до деревни осталось три километра, и дорога была полностью освещенной. Оставшийся путь мы проделали без происшествий, хотя у меня был панический страх посмотреть в зеркало. Я подвезла Наташу к дому, и она мигом выскочила из машины, даже не попрощавшись.Я подъехала к дому к 5 часам утра и чувствовала себя разбитой и уставшей. Родители уже спали, когда я бесшумно зашла в комнату, после чего, едва коснувшись подушки, сразу отключилась. Во сне мне снились кошмары, где приходил человек без глаз и садился на моей кровати, он поглаживал меня по ноге, хищно улыбаясь, черные дыры вместо глаз глядели прямо на меня, он радовался. Я проснулась вся в поту и сразу почувствовала, что что-то не так. В доме стояла гробовая тишина, а на улице все кричали и бегали. Я быстро оделась и вышла узнать, что же произошло. Навстречу мне уже бежала бледная мама.-Что случилось? – спросила я.- Ивановы разбились на машине этой ночью, - в отчаянии ответила мама. – Ехали из Смирновки этой ночью и не доехали, врезались в дерево.Я ахнула. Ивановы всю жизнь жили в нашей деревне, и я даже дружила с их сыном, он был наш ровесник, его звали Владимир.- Один только сын их выжил. Но он сошел с ума, рассказывал всё про какого-то человека без глаз, видимо голову сильно повредил, его в травматологию в город повезли. Что с тобой? - ответила мама, увидев мое лицо.После слов о человеке без глаз мне стало дурно, я зашаталась, мама меня поддержала и принесла воды. В дверь постучали соседи, и мама вышла на улицу, а я пошла до Наташи узнать как она и поделиться мыслью, внезапно пришедшей в мою голову.Мне открыла бледная и безжизненная Наташа, казалось, печаль навсегда останется на ее лице. Печаль и страх. Увидев меня, она вздрогнула.- Ты слышала про Ивановых? – спросила я у неё.- Да, - ответила Наташа безжизненно. – Та машина позади нас. Это и были Ивановы. И он забрал их вместо нас.Прошло уже много лет со дня тех событий, я уже живу в городе, мы с Наташей отдалились после того случая и перестали общаться. Так бывает, когда ты хочешь забыть травмирующие воспоминания и людей, связанных с ними.Для себя я решила, что никогда и ни за что больше не буду смеяться над историями о призраках. Только один вопрос меня мучает с тех пор. Что бы с нами было, если бы мы повернулись тогда?

Ключевые слова: Деревня ужасы ночь призрак авторская история

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