Наши доброжелатели

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:14 by

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯСегодня с “заднего входа” пришел странный типчик… Позвонил, открываем. Спрашивает “кого-нибудь из санитаров”. Ну, отвечаем, мы санитары, дальше что.Этот тип протягивает нам 500-рублевую купюру и фотографию какого-то человека и просит «вложить эту фотку внутрь любого покойника при зашивании». Мы спрашиваем, какова цель и смысл данного действия. Тип мнётся и не может дать связного ответа.Далее мы этого типа посылаем на… В общем, далеко посылаем и закрываем дверь.И подобные визиты время от времени случаются. Приходят всякие там маги-колдуны-целители и просят продать им зубы-ногти-кожу-ухо-волосы-череп и пр., в общем, различный трупный материал. Предлагают хорошие деньги за, в общем-то, несложную работу. Но я и мои коллеги-санитары неизменно посылаем этих деятелей на…Лично я, например, человек не суеверный, но всё равно считаю, что в эти дела лучше не влезать. Деньги — деньгами, но потом неизвестно, какими будут последствия. Кто его знает, как на самом деле устроен мир?..Пусть я недозаработаю, но хотя бы в этом плане совесть у меня будет чистой.ИСТОРИЯ ВТОРАЯЗвонит мне смотритель кладбища и сообщает, что возле выкопанной могилы крутится молодая девушка, и она что-то туда бросила. Я попросила, чтобы ее задержали. Когда рабочие заглянули в могилу, то они увидели там чью-то фото. Опустили лестницу в могилу и заставили эту девицу туда лезть, она стала сопротивляться, пригрозили полицией, испугалась и полезла. Когда достала фото, то на нем был молодой парень, как потом оказалось, что на фото был брат покойного, которого должны были в этот день хоронить.А через месяц парень, который был на фото, трагически погиб и был захоронен рядом со своим братом.Нужно было лестницу вытащить и оставить эту девицу сидеть в могиле, пока покойного не привезут, чтобы больше было неповадно…Автор анонимен.

Ключевые слова: Морг кладбище санитары могила колдуны ведьмы

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