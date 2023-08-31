Вот и что это за фигня?

Летяга Просмотров: 108 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:21 by

Я всю жизнь на все события ищу рациональный ответ, не верю в мистику или что-то подобное, верю в торжество науки и через призму технического образования и инженерного опыта пытаюсь себе и окружающим объяснить мироустройство научными методами.1. Рюкзак и карманное пространство.Есть у меня вот такой вот рюкзак, я с ним и на работу, и в поход, и в дальняк на моте.Сегодня это случилось во второй раз, первый раз произошел ровно год назад, так же августовским днём. Есть у рюкзака удобный кармашек, на фото видно, на нём лежат очки.Ровно год назад. Я кинул в этот кармашек деталь от мотоцикла, и, когда она мне понадобилась (в тот же день), я открыл кармашек, но деталь не обнаружил, подумал, может, я её по запаре куда-то в другой отсек засунул, обшарив весь рюкзак и пожамкав руками кармашек, я детали не обнаружил, отчего сильно расстроился, ибо потеря могла вылиться в круглую сумму. Спустя время, примерно часа полтора, я снова открыл кармашек рюкзака, и датчик положения коленвала лежал там, куда я его и положил, т. е. в кармашке.Сегодня. Не просто так я сфоткал очки, обычно я как раз в этот кармашек их и кладу, когда еду на работу, езжу на мотоцикле, и мне неудобно ездить в шлеме и очках, вижу не настолько плохо, могу вполне себе без очков водить. Приезжаю на работу, лезу в кармашек, очков нет, повторяю процедуру, облазил весь рюкзак, пожамкал кармашек, подумал — возможно, я их забыл дома, — и пошел завтракать, вернувшись обратно в офис, очки уже лежали в том самом кармашке.Вот и что это за фигня?2. Что-то в квартире.Пару недель назад сижу в своей комнате, смотрю фильм (новый кинчик по «Подземельям и драконам», он просто восхитительно всратый, абсолютное говно, совершенно невозможно оторваться, а дракон там лучший в истории кинематографа).Резким движением распахивается дверь в коридор (отсечку), так сильно, что с грохотом бьётся о стену. Первая мысль: кот так открыть не мог, сил бы не хватило, возможно, кот выходил с отсечки, и туда прорвалась собака воровать корм кота, только я подумал, но тут же отбросил эту мысль, собака лежала под столом у окна. Значит, маман, но на что она так психанула, что дверьми хлопает? Встал, пошел узнать, а там никого, маман вообще у себя в комнате спит.Сквозняк, возможно, кто-то скажет. Но нет, погода была «нелётная», потому в квартире были закрыты все окна.Вот и что это за фигня?3. Что-то в квартире, часть вторая, приквел.Было 6 лет назад лето, вечереет, смотрю трансляцию Формулы 1, потягиваю пивко, кушаю чипсу, примус починяю, в квартире полное умиротворение, собака лежит половиной туловки на кухне, филейной половиной в мою комнату, кот чилит в зале на своём лежаке.Никаких шумов на улице, вообще ничего из ряда вон выходящего, но тут подрывается пёс, как ошпаренный, начинает остервенело орать на кухню, пятясь ко мне задом и как бы от кого-то меня защищая, в эту же секунду в комнату влетает кот, смотрит ошалелыми глазами мне прямо в душу и истошно орёт, прям вот «МЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ», всё это продолжается секунд 30, тут звери резко успокаиваются, собакен, как ни в чем не бывало, ложится рядом со мной, кот уходит в зал на свой лежак. Я же молча встал и ушел из хаты тусить с алкашами у магазина, так спокойнее.Вот и что это за фигня?Автор - Old.Otaku.

Ключевые слова: Рюкзак карман очки кот собака

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