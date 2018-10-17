Былички⁠⁠

Летяга Просмотров: 442 Комментарии: 3 +8 Вчера, 09:30 by

Вот вы много знаете святочных традиций? Или жутких старинных историй про это время, которые называются быличками? Я знаю очень много. А все потому, что наслушалась их в детстве. Лет с четырех и до семи мне не везло – я стабильно сваливалась после Нового года с температурой. Аккурат в сочельник. И болела все святки, до крещения. Как говорили в старину, от звезды до воды. И тогда сквозь бред и жар я слушала сказки бабушки Матрены, какой-то дальней маминой родственницы. Она рассказывала мне и всем вокруг меня страшные истории про упырей, ходячих покойников, шуликунов и огненного змея, покрикивала на мать и врачей, чтоб соблюдали кучу сложных примет. Как сейчас помню, голову ломит от страшной боли, тело горит в лихорадке, а в ушах звенит ее визгливый старческий голос:- Ребятенку-то водички дай, вишь как ее тряхает. Да не стучи ложкой о край, нечисть вкус испортит, дурында. И не дуй на ложку, беса надуешь ей. И не поднимай, что упало, ух, лишенько!В первую зиму я отлеживалась дома, и Матрена строила маму с папой и двух моих старших братьев. Потом два года я попадала в больницу, но и там бабка приглядывала за мной, щедро расточая весь свой запас красноречия на окружающих, благодаря чему ко мне в палату каждый вечер набивались другие маленькие узники детского отделения, и мы все открыв рты слушали мудрость веков и покрывались мурашками от зловещих преданий. Мне кажется, я даже могу вновь представить ее запавшие глаза и сухонькие руки, больше похожие на птичьи лапки, но сильные головные боли и постоянный озноб не лучшим образом влиял тогда на мою память.А вчера за семейным ужином я вдруг вспомнила свою пожилую няньку, и спросила у своей семьи, помнят ли и они Матрену, намереваясь узнать, где она сейчас, и почему с тех пор нас не навещала. И представьте же себе мой ужас, когда мама, переглянувшись с братьями, которых аж передернуло, нервно сказала:- Да уж, мы вряд ли ее забудем. Ты всегда была такая талантливая девочка, очень забавно и правдоподобно изображала вредную старушку, когда была маленькой, но я рада, что после того, как ты пошла в школу, больше не играла в эту жуткую игру.Святки – это время, когда по крестьянским поверьям Бог выпускает из ада бесов гулять по земле, радуясь рождению своего сына. Поэтому в традициях разных славянских народов было очень много разных запретов, иногда очень странных, связанных с этим временем.Так после праздничных трапез запрещалось убирать на ночь остатки еды. Готовя еду, нельзя было её пробовать, стучать ложкой о край горшка, мешать кочергой головешки в печи; сидя за столом, одно место следовало оставить свободным. Во время ужина не стоило дуть на ложку с горячей пищей, часто вставать и вновь садиться, пользоваться ножом, поднимать упавшую ложку, ставить локти на край стола, шуметь, голой рукой дотрагиваться до печи и т. п. В течение всего святочного периода нельзя было подметать и выносить мусор из дома, чтобы «не вынести свою удачу», дотрагиваться до посевного зерна, иначе оно «замрёт» и не даст урожая, выливать воду за порог, оставлять в доме прялку, веретено и ткацкий стан. Строго соблюдались запреты шить, вязать, вить, мотать, крутить, прясть, ткать, стирать, рубить, резать, колоть шилом, иначе на свет появятся увечные новорожденные дети и приплод у скота. У южных славян считалось опасным выходить из дома после захода солнца, особенно беременным женщинам; женщины по вечерам старались не называть себя и друг друга по именам; не выгребали пепел и сгоревшие угли из очага. Супругам следовало избегать половой близости. Информация из википедии, но часть этих запретов, например, соблюдали уже даже в двадцатом веке мои деревенские родственники.И, конечно, все запреты сопровождались непременными пугающими историями. А иногда их и просто так рассказывали, чтобы развлечь народ в долгие зимние вечера. Я вот тоже хочу попробовать написать 12 простеньких крипипаст, продолжая традицию быличек, и выкладывать их по одной каждый день, от звезды до воды. Это была первая.Автор - LDA1.

Ключевые слова: Святки мистика бабушка температура

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