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Истории из жизни

Былички⁠⁠

Вот вы много знаете святочных традиций? Или жутких старинных историй про это время, которые называются быличками? Я знаю очень много. А все потому, что наслушалась их в детстве. Лет с четырех и до семи мне не везло – я стабильно сваливалась после Нового года с температурой. Аккурат в сочельник. И болела все святки, до крещения. Как говорили в старину, от звезды до воды. И тогда сквозь бред и жар я слушала сказки бабушки Матрены, какой-то дальней маминой родственницы. Она рассказывала мне и всем вокруг меня страшные истории про упырей, ходячих покойников, шуликунов и огненного змея, покрикивала на мать и врачей, чтоб соблюдали кучу сложных примет. Как сейчас помню, голову ломит от страшной боли, тело горит в лихорадке, а в ушах звенит ее визгливый старческий голос:

- Ребятенку-то водички дай, вишь как ее тряхает. Да не стучи ложкой о край, нечисть вкус испортит, дурында. И не дуй на ложку, беса надуешь ей. И не поднимай, что упало, ух, лишенько!

В первую зиму я отлеживалась дома, и Матрена строила маму с папой и двух моих старших братьев. Потом два года я попадала в больницу, но и там бабка приглядывала за мной, щедро расточая весь свой запас красноречия на окружающих, благодаря чему ко мне в палату каждый вечер набивались другие маленькие узники детского отделения, и мы все открыв рты слушали мудрость веков и покрывались мурашками от зловещих преданий. Мне кажется, я даже могу вновь представить ее запавшие глаза и сухонькие руки, больше похожие на птичьи лапки, но сильные головные боли и постоянный озноб не лучшим образом влиял тогда на мою память.

А вчера за семейным ужином я вдруг вспомнила свою пожилую няньку, и спросила у своей семьи, помнят ли и они Матрену, намереваясь узнать, где она сейчас, и почему с тех пор нас не навещала. И представьте же себе мой ужас, когда мама, переглянувшись с братьями, которых аж передернуло, нервно сказала:

- Да уж, мы вряд ли ее забудем. Ты всегда была такая талантливая девочка, очень забавно и правдоподобно изображала вредную старушку, когда была маленькой, но я рада, что после того, как ты пошла в школу, больше не играла в эту жуткую игру.

Святки – это время, когда по крестьянским поверьям Бог выпускает из ада бесов гулять по земле, радуясь рождению своего сына. Поэтому в традициях разных славянских народов было очень много разных запретов, иногда очень странных, связанных с этим временем.

Так после праздничных трапез запрещалось убирать на ночь остатки еды. Готовя еду, нельзя было её пробовать, стучать ложкой о край горшка, мешать кочергой головешки в печи; сидя за столом, одно место следовало оставить свободным. Во время ужина не стоило дуть на ложку с горячей пищей, часто вставать и вновь садиться, пользоваться ножом, поднимать упавшую ложку, ставить локти на край стола, шуметь, голой рукой дотрагиваться до печи и т. п. В течение всего святочного периода нельзя было подметать и выносить мусор из дома, чтобы «не вынести свою удачу», дотрагиваться до посевного зерна, иначе оно «замрёт» и не даст урожая, выливать воду за порог, оставлять в доме прялку, веретено и ткацкий стан. Строго соблюдались запреты шить, вязать, вить, мотать, крутить, прясть, ткать, стирать, рубить, резать, колоть шилом, иначе на свет появятся увечные новорожденные дети и приплод у скота. У южных славян считалось опасным выходить из дома после захода солнца, особенно беременным женщинам; женщины по вечерам старались не называть себя и друг друга по именам; не выгребали пепел и сгоревшие угли из очага. Супругам следовало избегать половой близости. Информация из википедии, но часть этих запретов, например, соблюдали уже даже в двадцатом веке мои деревенские родственники.

И, конечно, все запреты сопровождались непременными пугающими историями. А иногда их и просто так рассказывали, чтобы развлечь народ в долгие зимние вечера. Я вот тоже хочу попробовать написать 12 простеньких крипипаст, продолжая традицию быличек, и выкладывать их по одной каждый день, от звезды до воды. Это была первая.


Автор - LDA1.
Источник.

Вчера, 09:30 by ЛетягаПросмотров: 442Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Святки мистика бабушка температура

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Комментарии

#1 написал: Barsa
Вчера, 10:08
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Хотелось бы по подробнее, но плюс )))
+++
Зарегистрирован: 17.10.2018
#2 написал: Jako tako
Вчера, 10:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (213|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 065
Я помню, что писала в прошлый раз. Но сегодня напишу другой комментарий.
Просто представила себе эту картину, как ребенок изображает вредную старушку. Везде.
Выглядело это наверняка весьма диковинно, если не сказать странно.
Но плюс я поставила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:04
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 876
Цитата: Jako tako
Я помню, что писала в прошлый раз. Но сегодня напишу другой комментарий.
Просто представила себе эту картину, как ребенок изображает вредную старушку. Везде.
Выглядело это наверняка весьма диковинно, если не сказать странно.
Но плюс я поставила.

Мне тоже жутковато
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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