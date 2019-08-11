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Истории из жизни

Явление с того света

Сны, не знаю как для кого, а для меня это очень благодатная тема. Я уже писала в рассказе про сон, который реальнее реальности, что сон без сноведений это не моё, я всегда вижу сны, иногда сны меня о чём-то предупреждают, а иногда ко мне во сне приходят люди, которых уже нет в живых. В этой истории я расскажу как раз о таком сне.

Трудовые будни, один рабочий день сменяет другой, жизнь в офисе идёт своим чередом. Вот только Лидочка из отдела кадров что-то приболела. Вначале все думали, что ничего серьёзного, но позже диагноз врачей поверг всех в шок, у нашей Лидочки рак. Диагноз, который звучит как приговор, мы все сочувствовали и верили, что Лида сумеет победить страшную болезнь. В один из дней, прямо перед моим отпуском, Лида пришла на работу с очередным больничным листом, мы не были слишком близки и поэтому появление её на пороге моего кабинета вызвало небольшое удивление, но ещё больше меня поразило, когда Лида, всегда такая собранная и сдержанная, подошла ко мне и, крепко обняв, прошептала: "Прощай, ты хороший человек, будь счастлива!" и поцеловала меня в щеку. После чего резко развернулась и ушла. Ушла так быстро, что я даже не успела её догнать и расспросить о том, как у неё дела, как её здоровье.

На следующий день начался мой отпуск, я отправилась к морю. Греясь на солнечном пляже, слушая, как прибой перебирает камушки, которые в момент, когда волна откатывается от берега шуршат так, словно успевают сообщить друг другу все последние новости и сплетни, я забыла обо всем и погрузилась в ни с чем несравненное безделье и ничегонедуманье. Но вот в одну из тёплых южных ночей мне приснился сон, а в нём Лида, которая идёт мне на встречу по коридору нашего офиса, и на лице у неё очень яркий макияж, на веках голубые тени, а на губах ярко алая помада. Я поздоровалась с ней, но она мельком  взглянула на меня и прошла мимо. Проснувшись утром я испытала чувство беспокойства, что-то мне подсказывало, что с Лидой случилась беда. А ещё было чувство удивления, что во сне у Лиды был столь вызывающий макияж, ведь в реальной жизни она предпочитала естественный стиль и даже на корпоративные вечеринки наносила минимум косметики. Обуреваемая тревогой я позвонила Лиде, но трубку никто не взял. Не дождавшись ответа, я набрала номер нашей общей коллеги Татьяны, от которой я и узнала, что Лида умерла и вчера состоялись её похороны. Татьяна присутствовала на похоронах и рассказала, что гроб был открытым, и на прощании всех поразило, что мастер, который готовил тело к погребению, нанёс Лиде очень яркий, несвойственный ей макияж: на веках были голубые тени, а на губах ярко алая помада.

Сегодня, 13:50 by nusyk13Просмотров: 384Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Сны онкология смерть авторская история коллега

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Комментарии

#1 написал: Фингал
Сегодня, 15:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 163
думаю есть явления природы, которые еще не объяснены наукой и поэтому люди считают их чем то из разряда чудес или мистики, тем более они из области больше духовного , чем материального. Объяснение их придет с развитием науки
Зарегистрирован: 11.08.2019
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 16:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (272|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 576
Очень даже и жизненная история, у самого в жизни случались вещие сны.... как вращается колесо сансары мы можем чувствовать, а вот почему и как?, это уже совершенно другая история))))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: ebegen31
Сегодня, 17:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 454
Иногда вот так задумаешься: как мы, оказывается, никому не нужны. Друзья хотят видеть человека лишь здоровым и бодрым, а знакомым и коллегам он по большому счёту просто безразличен. Вот и в подобном случае: перемолвятся люди фразой вроде "Ах, бедняжка, какой ужас!" - и забудут. Мы дороги только нашим родителям и мужьям да жёнам (и то - не факт). Ну, и детям, пока не начнём становится для них обузой. С одной стороны - нормальная ситуация, но это всё равно пугает, учитывая, какой холодной, прагматичной и жестокой становится жизнь, как быстро это происходит. Непонятно, позволят ли людям и дальше самостоятельно распоряжаться своей способностью оставлять потомство. И сможем ли мы, как сейчас, свободно знакомиться, общаться, дружить, любить... Одни только те изменения, которые случились в последние два года (не говоря обо всём остальном), заставляют меня в этом усомниться.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#4 написал: Felicita
Сегодня, 18:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 28
Цитата: ebegen31
Непонятно, позволят ли людям и дальше самостоятельно распоряжаться своей способностью оставлять потомство. И сможем ли мы, как сейчас, свободно знакомиться, общаться, дружить, любить... Одни только те изменения, которые случились в последние два года (не говоря обо всём остальном), заставляют меня в этом усомниться.

Простите, кто нам может запретить общаться, любить,оставлять потомство? Тысячелетиями человечество прекрасно общалось и оставляло потомство, не совсем понятно что вы имели ввиду.
И какие изменения упомянули( мне на ум пришла только ситуация с ковидом)
Зарегистрирован: 18.01.2019
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 18:54
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2883|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 889
Цитата: ebegen31
И сможем ли мы, как сейчас, свободно знакомиться, общаться, дружить, любить...

Одна искусственная матка чего стоит, изменения стремительны и неизбежны, нам остается только наблюдать
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#6 написал: Talisha
Сегодня, 19:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2066|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 259
Видимо, душа вам близкая, раз так "сообщила" о своем уходе
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: ebegen31
Сегодня, 19:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 454
Цитата: Felicita
Простите, кто нам может запретить общаться, любить,оставлять потомство?


Поверьте, это есть кому сделать.

Цитата: Tigger power
нам остается только наблюдать
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
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