Явление с того света

nusyk13 Просмотров: 384 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 13:50 by

Сны, не знаю как для кого, а для меня это очень благодатная тема. Я уже писала в рассказе про сон, который реальнее реальности, что сон без сноведений это не моё, я всегда вижу сны, иногда сны меня о чём-то предупреждают, а иногда ко мне во сне приходят люди, которых уже нет в живых. В этой истории я расскажу как раз о таком сне.Трудовые будни, один рабочий день сменяет другой, жизнь в офисе идёт своим чередом. Вот только Лидочка из отдела кадров что-то приболела. Вначале все думали, что ничего серьёзного, но позже диагноз врачей поверг всех в шок, у нашей Лидочки рак. Диагноз, который звучит как приговор, мы все сочувствовали и верили, что Лида сумеет победить страшную болезнь. В один из дней, прямо перед моим отпуском, Лида пришла на работу с очередным больничным листом, мы не были слишком близки и поэтому появление её на пороге моего кабинета вызвало небольшое удивление, но ещё больше меня поразило, когда Лида, всегда такая собранная и сдержанная, подошла ко мне и, крепко обняв, прошептала: "Прощай, ты хороший человек, будь счастлива!" и поцеловала меня в щеку. После чего резко развернулась и ушла. Ушла так быстро, что я даже не успела её догнать и расспросить о том, как у неё дела, как её здоровье.На следующий день начался мой отпуск, я отправилась к морю. Греясь на солнечном пляже, слушая, как прибой перебирает камушки, которые в момент, когда волна откатывается от берега шуршат так, словно успевают сообщить друг другу все последние новости и сплетни, я забыла обо всем и погрузилась в ни с чем несравненное безделье и ничегонедуманье. Но вот в одну из тёплых южных ночей мне приснился сон, а в нём Лида, которая идёт мне на встречу по коридору нашего офиса, и на лице у неё очень яркий макияж, на веках голубые тени, а на губах ярко алая помада. Я поздоровалась с ней, но она мельком взглянула на меня и прошла мимо. Проснувшись утром я испытала чувство беспокойства, что-то мне подсказывало, что с Лидой случилась беда. А ещё было чувство удивления, что во сне у Лиды был столь вызывающий макияж, ведь в реальной жизни она предпочитала естественный стиль и даже на корпоративные вечеринки наносила минимум косметики. Обуреваемая тревогой я позвонила Лиде, но трубку никто не взял. Не дождавшись ответа, я набрала номер нашей общей коллеги Татьяны, от которой я и узнала, что Лида умерла и вчера состоялись её похороны. Татьяна присутствовала на похоронах и рассказала, что гроб был открытым, и на прощании всех поразило, что мастер, который готовил тело к погребению, нанёс Лиде очень яркий, несвойственный ей макияж: на веках были голубые тени, а на губах ярко алая помада.

Ключевые слова: Сны онкология смерть авторская история коллега

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