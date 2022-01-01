Матушка-утопленница

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Олеся Куприна Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:19 by

Есть в республике Марий-Эл красивое озеро - Яльчик. Мы там часто отдыхали на одной базе: летние деревянные домики, уютные песчаные пляжи, шумящие камыши, высокие сосны, в воздухе разлит хвойный аромат. И вот в один приезд наши соседи по веранде рассказали нам эту историю.Давным-давно посредине Яльчика стоял маленький женский монастырь. Монахини там жили тихо и обособленно, только звон колоколов напоминал жителям окрестных деревень о его существовании. Но вдруг по каким-то природным причинам уровень воды в озере стал подниматься, и остров постепенно уходил под воду. Всех монашек местные жители увезли на лодках, а только настоятельница покидать свою обитель не захотела. Так она там и осталась. На следующее утро над поверхностью воды виднелась только верхушка креста.Местные поговаривают, что нельзя купаться и даже гулять возле воды после девяти вечера. Дух матушки-настоятельницы до сих пор гуляет по берегам озёра. Замечали то тёмный силуэт в камышах, а то и вовсе на поверхности воды. А иногда ночной туман рассеивался, и посредине озёра можно было заметить сверкающий при лунном свете крест - доказательство того, что стоял там монастырь. И если кто зоркий приглядится, то увидит маленькую, стоящую на коленях фигурку монахини, будто молящуюся этому кресту. А по крупным церковным праздникам слышен был тихий и глухой звон колоколов. Да только вовсе не добрый был тот дух: кто ночью у озёра гуляет, того он и затянуть в воду может. Особо суеверные даже в окна с наступлением темноты не смотрели - боялись увидеть монашку, всю изъеденную рыбами и покрытую водорослями.А потом соседи рассказали самый жуткий момент. После него, если честно, даже днём купаться было страшновато. В прошлый свой приезд они, ещё не зная о легенде, решили искупаться вечерком. Плескались они у берега, все же заплывать далеко в темноте было страшно. И вдруг услышали со стороны озёра какое-то тихое бормотание, как будто молится кто-то что ли. Жутковато стало нашим товарищам. Мало ли сумасшедших в лесу… Настроение уже пропало, и решили они собраться и уходить. И когда свернули на лесную тропинку, увидели какой-то тёмный высокий силуэт. Различались очертания монашеской рясы. Тут уж им совсем страшно стало. Остановились соседи в нерешительности. Силуэт между тем отдалялся от них, но, что удивительно, звука шагов слышно не было. Тогда решили они уйти в обход, пусть и подольше будет, но все же жутко идти за этой странной фигурой. И только собрались они тихо развернуться, как фигура резко повернула голову, и бедные соседи увидели страшное белое лицо, с жутким оскалом и глубокими впадинами на месте глаз. С криками, не разбирая дороги, кинулись они бежать и за считанные минуты добрались до своего домика. Всю ночь они боялись и глаз сомкнуть, однако жуткая монашка не появилась больше. Утром поспрашивали они местных работниц базы, им и рассказали, кого они вчера видели. Так что если будете отдыхать на Яльчике, ночью купаться не ходите.

Ключевые слова: Монастырь монахиня озеро утопленница лес авторская история

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