Гостья из озера

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Олеся Куприна Просмотров: 522 Комментарии: 11 +13 Сегодня, 02:31 by

Гостья из озера.Расскажу историю, которую услышала, отдыхая на озере Мушан-Ер, от соседей по поляне.Сам Мушан-Ер - место очень красивое, настоящее лесное марийское озеро, очень чистое, с кувшинками по берегам и песчаными заходами. Про него вообще много легенд рассказывали: что его дно покрыто слоем льда, и поэтому, если нырнёшь поглубже от прогретой поверхности, сразу почувствуешь сильный холод, что на его месте стоял лес, который невероятным образом затонул, но все это довольно обыкновенно. Эта же история мистическая и очень подходит к атмосфере озёра.Одна компания приехала как-то на выходные на Мушан-Ер. По счастливой, как им казалось, случайности, оказались они единственными на берегу. Как у нас полагается, включили громкую музыку в колонках, стали жарить шашлыки, купаться, играть в мяч и бадминтон и так далее. Ближе к вечеру решили разбить палатки, чтобы в темноте не возиться. И вот только опустились сумерки, на озере стал сгущаться белый туман. Наша компания нисколько этим опечалена не была, и гуляние своё они продолжали с тем же размахом. Но вот одна из девушек обратила внимание, что на озере раздаются звуки, как будто кто-то плещется. Она стала спрашивать, кто же решил искупаться в таком тумане, все из компании были на месте, тогда решили, что это утки или ещё какие водные птицы. Однако через некоторое время к плеску добавился девичий смех, сначала редкий, а затем заливистый, переходящий в хохот. Ребятам же было не весело. Предположить, что некая девушка решила искупаться при таких условиях, было трудно, к тому же кому в голову придёт хохотать в одиночку.Все стояли в нерешительности, девушки испуганно жались к парням. На озере тот же голос вдруг начал петь. Слов было не разобрать, красивая старинная мелодия. Тут паника охватила даже самых храбрых, и компания не придумала ничего лучше, чем забиться всем в одну палатку и ждать, пока это прекратится. Пение тем временем становилось все громче, в нем появлялись нотки раздражения, а затем и вовсе оно стало как будто приближаться к палатке. Слышны были также шлепающие шаги, как будто кто-то мокрыми ногами идёт по земле. До утра вокруг палатки кто-то ходил и пел, раздраженно и противно. Ребята боялись пошевелиться. И только к утру, убедившись, что этот некто затих и вроде бы ушёл, вся компания мигом вылетела из своего убежища, быстро покидала вещи в машины и так же быстро умчалась. Некоторые заметили, что вся трава вокруг палатки была примята так сильно, как будто там всю ночь в футбол играли, не мог один человек так натоптать, даже наворачивая круги без остановки. Кто же была эта ночная гостья ребята так и не поняли, но больше на озеро не ездили.

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