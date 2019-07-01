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Истории из жизни

Гостья из озера

Гостья из озера.
Расскажу историю, которую услышала, отдыхая на озере Мушан-Ер, от соседей по поляне.
Сам Мушан-Ер - место очень красивое, настоящее лесное марийское озеро, очень чистое, с кувшинками по берегам и песчаными заходами. Про него вообще много легенд рассказывали: что его дно покрыто слоем льда, и поэтому, если нырнёшь поглубже от прогретой поверхности, сразу почувствуешь сильный холод, что на его месте стоял лес, который невероятным образом затонул, но все это довольно обыкновенно. Эта же история мистическая и очень подходит к атмосфере озёра.

Одна компания приехала как-то на выходные на Мушан-Ер. По счастливой, как им казалось, случайности, оказались они единственными на берегу. Как у нас полагается, включили громкую музыку в колонках, стали жарить шашлыки, купаться, играть в мяч и бадминтон и так далее. Ближе к вечеру решили разбить палатки, чтобы в темноте не возиться. И вот только опустились сумерки, на озере стал сгущаться белый туман. Наша компания нисколько этим опечалена не была, и гуляние своё они продолжали с тем же размахом. Но вот одна из девушек обратила внимание, что на озере раздаются звуки, как будто кто-то плещется. Она стала спрашивать, кто же решил искупаться в таком тумане, все из компании были на месте, тогда решили, что это утки или ещё какие водные птицы. Однако через некоторое время к плеску добавился девичий смех, сначала редкий, а затем заливистый, переходящий в хохот. Ребятам же было не весело. Предположить, что некая девушка решила искупаться при таких условиях, было трудно, к тому же кому в голову придёт хохотать в одиночку.

Все стояли в нерешительности, девушки испуганно жались к парням. На озере тот же голос вдруг начал петь. Слов было не разобрать, красивая старинная мелодия. Тут паника охватила даже самых храбрых, и компания не придумала ничего лучше, чем забиться всем в одну палатку и ждать, пока это прекратится. Пение тем временем становилось все громче, в нем появлялись нотки раздражения, а затем и вовсе оно стало как будто приближаться к палатке. Слышны были также шлепающие шаги, как будто кто-то мокрыми ногами идёт по земле. До утра вокруг палатки кто-то ходил и пел, раздраженно и противно. Ребята боялись пошевелиться. И только к утру, убедившись, что этот некто затих и вроде бы ушёл, вся компания мигом вылетела из своего убежища, быстро покидала вещи в машины и так же быстро умчалась. Некоторые заметили, что вся трава вокруг палатки была примята так сильно, как будто там всю ночь в футбол играли, не мог один человек так натоптать, даже наворачивая круги без остановки. Кто же была эта ночная гостья ребята так и не поняли, но больше на озеро не ездили.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:31 by Олеся КупринаПросмотров: 522Комментарии: 11
+13

Ключевые слова: Озеро туман водная нежить палатка компания авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sisi
Сегодня, 03:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 147
В море когда ныряешь На глубину более 2 м тоже ледяная вода. Это течение
Зарегистрирован: 1.07.2019
#2 написал: Sisi
Сегодня, 03:54
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 147
Ребята у меня срочный вопрос не по теме. Не могу найти раздел где задать, все закрыто.
У меня есть подозрение, даже дурное предчувствие, что одна приятельница хочет мне навредить. Она сама по себе человек с гнильцой, нытик с кучей проблем везде и со здоровьем и с удачей . Постоянно мне жалуется. Вот пару недель назад встречались и она спрашивала про бабку, хочет чтоб та убрала её невезение и сделала ей хорошо в жизни.
А потом она начала меня атаковать, каждые выходные хочет со мной встретиться и подарить подарок! С чего бы это, мы видимся не часто , я занята семьёй по выходным, отказываю ей ведь пару недель как виделись , а она достает и ещё с каким-то подарком, в честь чего? Короче говоря , меня это муляет. Хочу ей тоже сделать подарок в замен. И знаю что есть волшебные слова в таких случаях, чтоб не передала мне неудачи или чего похуже от бабки .
Но не помню их! Напишите пожалуйста если знаете. Спасибо
Зарегистрирован: 1.07.2019
#3 написал: Luminary
Сегодня, 07:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 364
Хорошая история, только странно, что ребята все до одного такие трусливые оказались, хоть бы кто вышел
Шумные компании сама не люблю, очень бесит и были разные инциденты с милицией, когда такие не хотят понимать, что мешают людям ночью.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#4 написал: Ель
Сегодня, 08:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 116
Ну хотели девушки русалки парней выманить,старались, песни пели, а никто не оценил.Хоть бы подпели хором как минимум или похвалили громко. Про остальное и не говорю. А так зашугались как мышки и в палатке дрожать. Поэтому и раздражение в голосе проявлялось. Для чего выманить, это уже другой вопрос.
Зарегистрирован: 19.05.2020
#5 написал: Luminary
Сегодня, 08:03
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 364
Цитата: Ель
Ну хотели девушки русалки парней выманить,старались, песни пели, а никто не оценил.Хоть бы подпели хором как минимум или похвалили громко. Про остальное и не говорю. А так зашугались как мышки и в палатке дрожать. Поэтому и раздражение в голосе проявлялось. Для чего выманить, это уже другой вопрос.

Раздражение скорее из за громкой музыки, мусора и поведения на их территории.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#6 написал: Ель
Сегодня, 08:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 116
А русалок кто нибудь реально видел сам ? Не рассказы, а сами ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
#7 написал: акжана
Сегодня, 08:42
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1228|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 383
У природы есть свои духи, вот и у озера Мушан-Ер, видимо есть свой хозяин. Духи стихии, если люди ведут себя вызывающе шумно и мусорят, могут не слабо напугать, что и в принципе произошло. Обошлось еще, когда днем купались, "русалка" не вздумала песни свои петь.
Сколько же мусора эти туристы после себя оставили, тут не только раздражение будет, впору догнать и пугнуть еще раз. +++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#8 написал: ..Lenochka..
Сегодня, 09:34
+6
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 33
Цитата: Sisi
Ребята у меня срочный вопрос не по теме. Не могу найти раздел где задать, все закрыто.
У меня есть подозрение, даже дурное предчувствие, что одна приятельница хочет мне навредить. Она сама по себе человек с гнильцой, нытик с кучей проблем везде и со здоровьем и с удачей . Постоянно мне жалуется. Вот пару недель назад встречались и она спрашивала про бабку, хочет чтоб та убрала её невезение и сделала ей хорошо в жизни.
А потом она начала меня атаковать, каждые выходные хочет со мной встретиться и подарить подарок! С чего бы это, мы видимся не часто , я занята семьёй по выходным, отказываю ей ведь пару недель как виделись , а она достает и ещё с каким-то подарком, в честь чего? Короче говоря , меня это муляет. Хочу ей тоже сделать подарок в замен. И знаю что есть волшебные слова в таких случаях, чтоб не передала мне неудачи или чего похуже от бабки .
Но не помню их! Напишите пожалуйста если знаете. Спасибо

Лучше прекратить общение, и никаких подарков не брать, моё мнение.
Зарегистрирован: 3.02.2021
#9 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 13:41
0
Онлайн
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Репутация: (1356|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 973
Шуметь и бухать меньше нужно, не любит природа суеты вокруг. И так мы захватили практически всё на этой планете, можно же хоть что-то оставить в покое.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#10 написал: Jako tako
Сегодня, 13:44
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 730
Вот, а не уехали бы, так была бы хорошая тема для сценария фильма ужасов или психологического триллера (в зависимости от того, кто это был на озере: живой или мёртвый).
для Sisi
Видимо, нашла приятельница бабку
Подарок ни с того ни с сего тем более настораживает. Тоже советую не брать подарок и избегать общения.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#11 написал: ebegen31
Сегодня, 13:44
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 182
Да, история хорошая. Насчет реакции ребят можно сказать, что в ситуации безотчетного страха поведение вполне может быть именно таким - когда хочется просто спрятаться и сидеть без движения и звука.
Зарегистрирован: 5.10.2012
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