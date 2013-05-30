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Истории из жизни

Встреча с соседкой

Вспомнила одну из мистических историй, что происходили со мной в жизни, и решила с вами поделиться.

Живу в одной европейской стране. Изредка приезжаю навестить своих родителей, встретиться с друзьями и повидать родных и близких мне людей.
Один из таких приездов был в 2015 году. И вот однажды иду я по тропинке во дворе, что пролегает вдоль длинного многоэтажного дома, где проходила моя юность. На встречу мне идёт соседка Илона, наша общая знакомая, подруга моего брата (в подростковом возрасте они все дружили своей "возрастной" компанией, старше меня и моих друзей).

Идёт на встречу мне, и из далека пристально, и даже как-то нагло, в упор, на меня смотрит. Мы поравнялись на дорожке, поздоровались и разошлись. Время было послеобеденное, день, погода солнечная. Для себя я отметила, что она повзрослела, отлично выглядит, ухоженная, хорошо одета, значит, в жизни у неё всё хорошо. Хотя до этого я жизнью её и не интересовалась, забыла о ней даже.

Одна отличительная черта, по которой я ни с кем другим её перепутать не могла, это родимое (сиреневое) пятно на её носу (крыло носа).
В один из вечеров разговаривали мы с моим братом:

- О, я пару дней назад твою подружку, Илонку видела! - говорю я ему.

Он на меня как-то странно, испуганно посмотрел.

- Нет, этого не может быть, ты перепутала! - ответил он мне.

- Почему не может быть? - удивлённо спросила я.

- Так она же умерла, ещё в 2008 году!

У меня сразу посыпались вопросы. Как? Почему?
От суррогатного алкоголя, на какой-то даче, с какими-то мужиками.

И всё, дальше эту тему мы с ним не развивали, показалось так показалось! Не хотела пугать его.
Но мне не показалось, я уверенна в этом, это была она!

Потом я ходила там, во дворе, ещё много раз, но "Илону" эту я больше не встречала. Мало ли, может появилась там живая копия человека, её клон, но нет.
А к другим, встречающимся мне на дороге старым знакомым, я стала относиться с опаской, "а не умер ли ты часом?"

Сегодня, 10:56 by ulianojkaПросмотров: 654Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Соседка дом двор умерла авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (94|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 270
Плюсанул. Такое может быть в результате встречи с двойником. У меня было несколько ситуаций в разное время, когда на улице подходили люди и называли меня Лёхой, здоровались за руку, дружески похлопывали по плечу, что-то там трещали о жизни, выпивке, женщинах. Блин, я извинялся, что меня зовут вовсе не Лёха, люди не верили, даже некоторые обижались и огорчались, что я их совсем не помню. Я убеждал тут же, что они ошибаются, потом убеждался сам, что без успеха. У меня была родинка на щеке, думаю, у того Лёхи тоже. Так что... . Всё возможно в нашем мире.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Mandor
Сегодня, 13:44
+5
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 498
Похожие люди существуют. А то, чего не хватает в образе -мозг спокойно дорисовывает...
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#3 написал: Фингал
Сегодня, 16:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 157
Цитата: Eifersucht
на улице подходили люди и называли меня Лёхой,


— Вы к кому?
— К тебе!
— Ну?
— Не узнаёшь?
— Не узнаю?!
— Может, выпьем?
— Выпьем!

— Я тебя тоже не сразу узнал…
— Да?
— Угу! Ты зачем усы сбрил?
— Что?
— Я говорю — зачем усы сбрил, дурик?
— У кого?

(с)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (94|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 270
Цитата: Фингал
— Вы к кому?
— К тебе!
— Ну?
— Не узнаёшь?
— Не узнаю?!
— Может, выпьем?
— Выпьем!

— Я тебя тоже не сразу узнал…
— Да?
— Угу! Ты зачем усы сбрил?
— Что?
— Я говорю — зачем усы сбрил, дурик?
— У кого?

Ну, в подобных случаях может и не повезти, как в фильме, когда двойник-дурик может оказаться преступником и его ищут.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Сергей Фомин
Сегодня, 18:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Цитата: Eifersucht
Цитата: Фингал
— Вы к кому?
— К тебе!
— Ну?
— Не узнаёшь?
— Не узнаю?!
— Может, выпьем?
— Выпьем!

— Я тебя тоже не сразу узнал…
— Да?
— Угу! Ты зачем усы сбрил?
— Что?
— Я говорю — зачем усы сбрил, дурик?
— У кого?

Ну, в подобных случаях может и не повезти, как в фильме, когда двойник-дурик может оказаться преступником и его ищут.

Будьте осторожнее. Раньше была такая категория воров, которая под видом случайной встречи старого приятеля ''обхлопывала'' его и оставляла без вещей и денег.
Зарегистрирован: 29.12.2016
#6 написал: Фингал
Сегодня, 18:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 157
Цитата: Сергей Фомин
Будьте осторожнее. Раньше была такая категория воров, которая под видом случайной встречи старого приятеля ''обхлопывала'' его и оставляла без вещей и денег.


Слушай, Глеб, а откуда у него кличка такая - Ручечник?
- А-а, это смешно. Мы сперва думали, от его первой профессии - ручки
вышибать.
- Это как?
- А вот так: подходит он к любому джентльмену, желательно иностранцу,
и начинает его радостно хлопать по плечам, по груди, хохочет, кричит:
"Здорово, Боря!" - или там Коля, Вася - как хочет. Декорация такая, что он,
мол, обознался, принял человека за старого друга. Потом выясняется - у него
аж слезы от стыда на глазах. Извиняется, уходит...
- А смысл?..
- В том, что он так ловко хлопает человека, что вышибает из кармана
авторучку, а если повезет, то и бумажник. Между прочим, хороший "паркер" с
золотым пером тысячу стоит... (с)

советская классика предупреждает :-)
Зарегистрирован: 11.08.2019
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