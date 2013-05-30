Встреча с соседкой

ulianojka Просмотров: 654 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 10:56 by

Вспомнила одну из мистических историй, что происходили со мной в жизни, и решила с вами поделиться.Живу в одной европейской стране. Изредка приезжаю навестить своих родителей, встретиться с друзьями и повидать родных и близких мне людей.Один из таких приездов был в 2015 году. И вот однажды иду я по тропинке во дворе, что пролегает вдоль длинного многоэтажного дома, где проходила моя юность. На встречу мне идёт соседка Илона, наша общая знакомая, подруга моего брата (в подростковом возрасте они все дружили своей "возрастной" компанией, старше меня и моих друзей).Идёт на встречу мне, и из далека пристально, и даже как-то нагло, в упор, на меня смотрит. Мы поравнялись на дорожке, поздоровались и разошлись. Время было послеобеденное, день, погода солнечная. Для себя я отметила, что она повзрослела, отлично выглядит, ухоженная, хорошо одета, значит, в жизни у неё всё хорошо. Хотя до этого я жизнью её и не интересовалась, забыла о ней даже.Одна отличительная черта, по которой я ни с кем другим её перепутать не могла, это родимое (сиреневое) пятно на её носу (крыло носа).В один из вечеров разговаривали мы с моим братом:- О, я пару дней назад твою подружку, Илонку видела! - говорю я ему.Он на меня как-то странно, испуганно посмотрел.- Нет, этого не может быть, ты перепутала! - ответил он мне.- Почему не может быть? - удивлённо спросила я.- Так она же умерла, ещё в 2008 году!У меня сразу посыпались вопросы. Как? Почему?От суррогатного алкоголя, на какой-то даче, с какими-то мужиками.И всё, дальше эту тему мы с ним не развивали, показалось так показалось! Не хотела пугать его.Но мне не показалось, я уверенна в этом, это была она!Потом я ходила там, во дворе, ещё много раз, но "Илону" эту я больше не встречала. Мало ли, может появилась там живая копия человека, её клон, но нет.А к другим, встречающимся мне на дороге старым знакомым, я стала относиться с опаской, "а не умер ли ты часом?"

Ключевые слова: Соседка дом двор умерла авторская история

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