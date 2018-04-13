Наши судьбы уже расписаны

Наши судьбы уже расписаныВ моем арсенале немало реальных мистических баек, не знаю — хорошо это или плохо, но вот решила с вами поделиться ещё одной.
Моя тётка очень хорошо гадает на чае, доходит до абсурда, — смотрит в чашку и говорит однажды: «А чего это у него такой бардак-то в квартире?» — а у человека дома ремонт идёт. Видела абсолютно все: что на душе, о чем думает, что в доме, настоящее человека и его прошлое, и, наблюдая за ней, я кое-чему научилась и коллегам на работе тоже смотрела на их судьбу по чашкам.
Однажды увидела у одной подруги много всего интересного, а она не поверила и решила к экстрасенсу обратиться, пошли, говорит, со мной, за компанию. Мы и пошли. Заходили по одной, она вышла с круглыми глазами, смотрит на меня и говорит: «Она мне то же самое сказала, что и ты!», — и бочком, бочком от меня. Я посмеялась, думаю: дай тоже зайду, раз приехала. Женщина сидела за столом, обычная, улыбчивая, с картами на столе, со стеклянным шаром (вся атрибутика была соблюдена), но глянула на меня, вмиг серьёзной стала и спрашивает: «Ты-то чего пришла, ты же и так все про себя знаешь?!». А я действительно знала всегда — знала, что дважды буду замужем, что у меня будет двое сыновей, что рано умрёт отец, что первый муж предаст и уйдёт к женщине намного старше себя (я постоянно рисовала на бумаге три лица — свое, его и женщины в возрасте, почему — не знаю, во втором браке у меня нет такой потребности), что у него больше детей не будет, что муж мой второй будет моложе меня… Мне все это показывали (не в чашке, нет), то в виде видений наяву, то во снах, то вроде как голос в голове.
Например, когда ушёл первый муж, и я осталась с грудным ребёнком на руках, я вычитала ритуал со свечами, чтоб вернуть его обратно. Tолько приступила, как кто-то словно пальцами огонь погасил, и чётко слышу: «Не нужен он тебе, это не твоя судьба, у тебя будет другой муж — хороший, не бери грех на душу». И так мне хорошо и легко стало. Но когда я попала к этой женщине, я была ещё после развода, в свободном плавании, и все вопрос мне покоя не давал, ну где же мой второй муж-то, когда же мы встретимся? Она улыбается: «Так вы же рядом живёте, по одной дороге ходите и друг друга не видите, но просто не судьба вам пока встретиться, скоро…». Так потом и вышло, мой будущий муж жил рядом, но пока не пришло время, мы не познакомились. Был вопрос и про развод, на что был тоже дан ответ, что мне послали этого человека только для того, чтобы родился мой сын, после моих родов его тут же из нашей жизни убрали.
К чему это я все пишу? Я верю в судьбу, я верю, что если что-то должно случиться — обязательно случится. Где-то там наверху уже расписаны наши судьбы, и ни один волосок не упадёт с головы человека без воли Божьей. Да, я больше в чашку не смотрю, тётку спросила: как так получается, что по чашке так человек просматривается? Она мне: «Бесы-то все тоже знают». Больше не балуюсь...
Автор - Анна.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:18
Причина: авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 539Комментарии: 10
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