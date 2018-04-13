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Истории из жизни

Наши судьбы уже расписаны

В моем арсенале немало реальных мистических баек, не знаю — хорошо это или плохо, но вот решила с вами поделиться ещё одной.

Моя тётка очень хорошо гадает на чае, доходит до абсурда, — смотрит в чашку и говорит однажды: «А чего это у него такой бардак-то в квартире?» — а у человека дома ремонт идёт. Видела абсолютно все: что на душе, о чем думает, что в доме, настоящее человека и его прошлое, и, наблюдая за ней, я кое-чему научилась и коллегам на работе тоже смотрела на их судьбу по чашкам.

Однажды увидела у одной подруги много всего интересного, а она не поверила и решила к экстрасенсу обратиться, пошли, говорит, со мной, за компанию. Мы и пошли. Заходили по одной, она вышла с круглыми глазами, смотрит на меня и говорит: «Она мне то же самое сказала, что и ты!», — и бочком, бочком от меня. Я посмеялась, думаю: дай тоже зайду, раз приехала. Женщина сидела за столом, обычная, улыбчивая, с картами на столе, со стеклянным шаром (вся атрибутика была соблюдена), но глянула на меня, вмиг серьёзной стала и спрашивает: «Ты-то чего пришла, ты же и так все про себя знаешь?!». А я действительно знала всегда — знала, что дважды буду замужем, что у меня будет двое сыновей, что рано умрёт отец, что первый муж предаст и уйдёт к женщине намного старше себя (я постоянно рисовала на бумаге три лица — свое, его и женщины в возрасте, почему — не знаю, во втором браке у меня нет такой потребности), что у него больше детей не будет, что муж мой второй будет моложе меня… Мне все это показывали (не в чашке, нет), то в виде видений наяву, то во снах, то вроде как голос в голове.

Например, когда ушёл первый муж, и я осталась с грудным ребёнком на руках, я вычитала ритуал со свечами, чтоб вернуть его обратно. Tолько приступила, как кто-то словно пальцами огонь погасил, и чётко слышу: «Не нужен он тебе, это не твоя судьба, у тебя будет другой муж — хороший, не бери грех на душу». И так мне хорошо и легко стало. Но когда я попала к этой женщине, я была ещё после развода, в свободном плавании, и все вопрос мне покоя не давал, ну где же мой второй муж-то, когда же мы встретимся? Она улыбается: «Так вы же рядом живёте, по одной дороге ходите и друг друга не видите, но просто не судьба вам пока встретиться, скоро…». Так потом и вышло, мой будущий муж жил рядом, но пока не пришло время, мы не познакомились. Был вопрос и про развод, на что был тоже дан ответ, что мне послали этого человека только для того, чтобы родился мой сын, после моих родов его тут же из нашей жизни убрали.

К чему это я все пишу? Я верю в судьбу, я верю, что если что-то должно случиться — обязательно случится. Где-то там наверху уже расписаны наши судьбы, и ни один волосок не упадёт с головы человека без воли Божьей. Да, я больше в чашку не смотрю, тётку спросила: как так получается, что по чашке так человек просматривается? Она мне: «Бесы-то все тоже знают». Больше не балуюсь...


Автор - Анна.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:18
Причина: авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 539Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Тётка гадание на чае экстрасенс сны видения голос судьба

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Комментарии

#1 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 00:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 60
Хорошая история. Только с одним я не совсем согласна - бесы далеко не все знают, крутят и делают убедительный вид, что знают ВСЁ. Но это не так, поэтому их называют "лукавые". +
Зарегистрирован: 13.04.2018
#2 написал: swandance
Сегодня, 01:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 52
я не имел ни одного правдивого предсказания моей жизни ни от богов ни от людей ни от ангелов ни от духов.

лучше всего свою жизнь предсказываю я сам, а всё что мне говорят другие (от мелких людей до крупных богов) не сбывается.

наверное я отличаюсь чем то от среднестатистических людей.............
Зарегистрирован: 28.10.2012
#3 написал: Шонди
Сегодня, 01:23
+3
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 254
Человек сам может как улучшить, так и ухудшить свою жизнь. Есть заданный сценарий, но с определенного момента возможны варианты. Не все так просто.
Зарегистрирован: 10.07.2015
#4 написал: swandance
Сегодня, 01:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 52
у меня все мои жизни почему-то в унылое г==но катятся всегда, лучше уж вообще не перерождаться
Зарегистрирован: 28.10.2012
#5 написал: Eulalia
Сегодня, 03:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 304
Я тоже верю в судьбу, но не совсем предвижу будущее,так..иногда,будто любитель)
Зарегистрирован: 11.05.2014
#6 написал: Nikitinskaya1983
Сегодня, 04:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 81
Запрограммировали судьбу заранее. Нельзя так.
Зарегистрирован: 30.03.2018
#7 написал: DRUID
Сегодня, 05:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 541
А я не люблю слово СУДЬБА.

" О, это судьба."
" От судьбы не уйдешь ".
" Судьба значит такая ."

Мне кажется эти фразы- девизы, лозунги, тех кто не хочет бороться, выбирать свой путь сам, а хочет просто существовать, по кем-то написанному сценарию. Хорошо если человека устраивает его судьба, а если нет.

Даже линия жизни на ладони меняется.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#8 написал: Foxy Lady
Сегодня, 08:04
0
Группа: Редакторы
Репутация: (12|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 614
Цитата: DRUID
А я не люблю слово СУДЬБА.

" О, это судьба."
" От судьбы не уйдешь ".
" Судьба значит такая ."

Мне кажется эти фразы- девизы, лозунги, тех кто не хочет бороться, выбирать свой путь сам, а хочет просто существовать, по кем-то написанному сценарию.

Вот-вот, ленивые, безответственные люди. До определенного предела можно и нужно менять судьбу.
Зарегистрирован: 29.11.2012
  
#9 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (201|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 583
Ну так-то интересно знать свою судьбу заранее. А если еще что-то плохое в ней изменить, либо заранее искать варианты, чтоб все обошлось - тоже не плохо. Спасибо, +
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#10 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 09:00
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 27
+

И без кофе знаем мы-с. Я даже знала, что , скорее всего, умру во время родов (кесарево). Вероятность была высокой. И она появилась именно за три дня до. А так всё было в ажуре. И сны снились с тем, что я во тьму уходила, но женщина какая-то меня обратно выводила * вспомнила и слёзы навернулись. Страшно было.*
Зарегистрирован: 12.02.2018
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