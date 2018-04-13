Наши судьбы уже расписаны

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:18

Причина: авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 539 Комментарии: 10 +7 Сегодня, 00:18 by

В моем арсенале немало реальных мистических баек, не знаю — хорошо это или плохо, но вот решила с вами поделиться ещё одной.Моя тётка очень хорошо гадает на чае, доходит до абсурда, — смотрит в чашку и говорит однажды: «А чего это у него такой бардак-то в квартире?» — а у человека дома ремонт идёт. Видела абсолютно все: что на душе, о чем думает, что в доме, настоящее человека и его прошлое, и, наблюдая за ней, я кое-чему научилась и коллегам на работе тоже смотрела на их судьбу по чашкам.Однажды увидела у одной подруги много всего интересного, а она не поверила и решила к экстрасенсу обратиться, пошли, говорит, со мной, за компанию. Мы и пошли. Заходили по одной, она вышла с круглыми глазами, смотрит на меня и говорит: «Она мне то же самое сказала, что и ты!», — и бочком, бочком от меня. Я посмеялась, думаю: дай тоже зайду, раз приехала. Женщина сидела за столом, обычная, улыбчивая, с картами на столе, со стеклянным шаром (вся атрибутика была соблюдена), но глянула на меня, вмиг серьёзной стала и спрашивает: «Ты-то чего пришла, ты же и так все про себя знаешь?!». А я действительно знала всегда — знала, что дважды буду замужем, что у меня будет двое сыновей, что рано умрёт отец, что первый муж предаст и уйдёт к женщине намного старше себя (я постоянно рисовала на бумаге три лица — свое, его и женщины в возрасте, почему — не знаю, во втором браке у меня нет такой потребности), что у него больше детей не будет, что муж мой второй будет моложе меня… Мне все это показывали (не в чашке, нет), то в виде видений наяву, то во снах, то вроде как голос в голове.Например, когда ушёл первый муж, и я осталась с грудным ребёнком на руках, я вычитала ритуал со свечами, чтоб вернуть его обратно. Tолько приступила, как кто-то словно пальцами огонь погасил, и чётко слышу: «Не нужен он тебе, это не твоя судьба, у тебя будет другой муж — хороший, не бери грех на душу». И так мне хорошо и легко стало. Но когда я попала к этой женщине, я была ещё после развода, в свободном плавании, и все вопрос мне покоя не давал, ну где же мой второй муж-то, когда же мы встретимся? Она улыбается: «Так вы же рядом живёте, по одной дороге ходите и друг друга не видите, но просто не судьба вам пока встретиться, скоро…». Так потом и вышло, мой будущий муж жил рядом, но пока не пришло время, мы не познакомились. Был вопрос и про развод, на что был тоже дан ответ, что мне послали этого человека только для того, чтобы родился мой сын, после моих родов его тут же из нашей жизни убрали.К чему это я все пишу? Я верю в судьбу, я верю, что если что-то должно случиться — обязательно случится. Где-то там наверху уже расписаны наши судьбы, и ни один волосок не упадёт с головы человека без воли Божьей. Да, я больше в чашку не смотрю, тётку спросила: как так получается, что по чашке так человек просматривается? Она мне: «Бесы-то все тоже знают». Больше не балуюсь...Автор - Анна.

Ключевые слова: Тётка гадание на чае экстрасенс сны видения голос судьба

Другие, подобные истории: