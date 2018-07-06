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Истории из жизни

Несколько моих необычных историй из жизни

Всем привет! Я бы хотела поделиться с вами необычными историями из жизни, которые происходили со мной в разные периоды детства или с моими родными. Я тут писала уже две своих истории и вспомнила ещё несколько.
Первая история:
"Это случилось лет 10 назад, я тогда ещё была маленькой. У нас, напротив нашей пятиэтажки, была ещё одна такая, и было там одно окно, которое было обычным, как и все окна, если бы не одно НО.

Как-то я ложусь спать, и снится мне такой сон: смотрю я в своё окно и вижу как в этом окне идёт пожар и сгорает всё, что находится по ту сторону этого окна: и цветы и столы, в общем, ужас дикий. Я в панике, не знаю что делать, помочь ничем не могу тем людям, которые живут в той квартире. Начинаю стучать кулаками по стеклу и орать, чтобы спасались. Сразу после моих криков окно начинает заволакивать каким-то зелёным дымом, противным и едким, он добирается до моего окна, я задыхаюсь и просыпаюсь.
Проснулась я и поняла, что это был всего лишь сон. Но когда я увидела ЭТО, я чуть не поседела от страха. В общем, встаю с кровати и смотрю в окно. Сердце моё ёкнуло. То окно и правда было заволочено чем-то зелёным, хотя все окна рядом с этим нормальные.
Не знаю, что это было. Вещий сон или что там ещё, но скажу честно: я тогда очень сильно испугалась".

Вторая история.
"Четыре года назад у меня умерла моя бабушка, то бишь 10 декабря 2017. Хорошая была, всегда приходила к нам в гости с гостинцами. Её звали Света, мы её очень любили. Ну, в общем, истории:
В то время до 40-го дня моему дедушке приснилось два сна. Хотя нет, первый был не сон. Дедушка говорил, что это было видение. Но второй - точно был сон.
Так вот, видит он где-то её, она сидит и плачет, грустно смотрит на него. Дед сам был в шоке, он никак не мог объяснить это видение.
Теперь сон. Снится ему прямо на сороковой день бабушка. Стоит она в своём сером платье, в котором её похоронили, стоит на фоне необычайно красивой природы и машет ему рукой».
А ещё на первый день после её смерти мне моя мама, Нина, рассказывает такое. Теперь с её слов:
«Лежу я на диванчике вечером в 21:00 10 декабря, жду пока ты пойдёшь принимать душ перед сном и вот слышу голос Светы, она произносит: "Нина!" Причём голос был слишком радостный и свободный, будто она освободилась от чего-то мучительного (баба Света тогда болела раком). И я тогда подумала, что она, возможно, уже умерла. Как раз утром я узнаю, что Света действительно умерла, а что самое интересное, в 21:00».
Вот так.
Эти случаи - чистая правда, я сама частенько о них вспоминаю. Верить или нет - решать вам, но это - ПРАВДА!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:52 by DoginПросмотров: 500Комментарии: 1
+11

Ключевые слова: Сны видения родственники авторская история

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Комментарии

#1 написал: Тавин
Вчера, 21:05
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 14
Текст, честно говоря, имеет некоторые недостатки. Например, "смотрю я в своё окно и вижу как в этом окне" - должно быть не этим, а тем, иначе выходит, что это происходит за вашим окном. Капс - дело вкуса. Но, поскольку эта история из жизни, а не рассказ, то разговорный стиль, в принципе, возможен. Но всё же читателям, таким вредным как я, по крайней мере, будет приятнее читать чуть более "литературные" строки. Чтобы поподробнее. И кстати. Кавычки тоже не нужны, когда вы передаёте собственную речь. Но я люблю такие истории, так что поставлю плюс.
P. S. А что там все же, в окне? Интересно же. Вы узнавали о ней что-то или нет? А то зелёной ведь и занавеска может быть. Непонятна!)
Зарегистрирован: 6.07.2018
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