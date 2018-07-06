Несколько моих необычных историй из жизни

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dogin Просмотров: 500 Комментарии: 1 +11 Вчера, 19:52 by

Всем привет! Я бы хотела поделиться с вами необычными историями из жизни, которые происходили со мной в разные периоды детства или с моими родными. Я тут писала уже две своих истории и вспомнила ещё несколько.Первая история:"Это случилось лет 10 назад, я тогда ещё была маленькой. У нас, напротив нашей пятиэтажки, была ещё одна такая, и было там одно окно, которое было обычным, как и все окна, если бы не одно НО.Как-то я ложусь спать, и снится мне такой сон: смотрю я в своё окно и вижу как в этом окне идёт пожар и сгорает всё, что находится по ту сторону этого окна: и цветы и столы, в общем, ужас дикий. Я в панике, не знаю что делать, помочь ничем не могу тем людям, которые живут в той квартире. Начинаю стучать кулаками по стеклу и орать, чтобы спасались. Сразу после моих криков окно начинает заволакивать каким-то зелёным дымом, противным и едким, он добирается до моего окна, я задыхаюсь и просыпаюсь.Проснулась я и поняла, что это был всего лишь сон. Но когда я увидела ЭТО, я чуть не поседела от страха. В общем, встаю с кровати и смотрю в окно. Сердце моё ёкнуло. То окно и правда было заволочено чем-то зелёным, хотя все окна рядом с этим нормальные.Не знаю, что это было. Вещий сон или что там ещё, но скажу честно: я тогда очень сильно испугалась".Вторая история."Четыре года назад у меня умерла моя бабушка, то бишь 10 декабря 2017. Хорошая была, всегда приходила к нам в гости с гостинцами. Её звали Света, мы её очень любили. Ну, в общем, истории:В то время до 40-го дня моему дедушке приснилось два сна. Хотя нет, первый был не сон. Дедушка говорил, что это было видение. Но второй - точно был сон.Так вот, видит он где-то её, она сидит и плачет, грустно смотрит на него. Дед сам был в шоке, он никак не мог объяснить это видение.Теперь сон. Снится ему прямо на сороковой день бабушка. Стоит она в своём сером платье, в котором её похоронили, стоит на фоне необычайно красивой природы и машет ему рукой».А ещё на первый день после её смерти мне моя мама, Нина, рассказывает такое. Теперь с её слов:«Лежу я на диванчике вечером в 21:00 10 декабря, жду пока ты пойдёшь принимать душ перед сном и вот слышу голос Светы, она произносит: "Нина!" Причём голос был слишком радостный и свободный, будто она освободилась от чего-то мучительного (баба Света тогда болела раком). И я тогда подумала, что она, возможно, уже умерла. Как раз утром я узнаю, что Света действительно умерла, а что самое интересное, в 21:00».Вот так.Эти случаи - чистая правда, я сама частенько о них вспоминаю. Верить или нет - решать вам, но это - ПРАВДА!

Ключевые слова: Сны видения родственники авторская история

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