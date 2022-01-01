Домовой в съёмной квартире

Домовой в съёмной квартиреКогда-то давно я не имела собственного жилья и, как и многие жители нашей страны в студенческие годы или в начале карьеры, моталась по съёмным квартирам. Я тогда экономила и копила на собственное жильё, поэтому всегда искала квартиру подешевле. В быту я неприхотлива, умею делать элементарный ремонт своими руками, поэтому к бытовым условиям придирчиво не относилась.
Однажды я сняла квартиру на окраине города, опять же из-за её стоимости, которая была просто в ужасном состоянии.
В стенах, оклеенных обшарпанными обоями, на которых уже невозможно было разобрать первоначальный рисунок, висели на оголённых проводах старые розетки. Краска на деревянных окнах облупилась, из пожелтевших потолков вместо люстр торчали провода. В туалете и ванной плитка местами отсутствовала, а старая сантехника давненько не контактировала с моющими средствами.
В общем, квартира не видела ремонта лет тридцать, не меньше. Но меня это не пугало: заманчивая стоимость перекрывала все эти для кого-то значимые недостатки. Район мне нравился: тихий, спокойный, рядом парк и от работы недалеко. Тем более в гараже у родителей нашлось много материалов для мало-мальски сносного ремонта.
Пока я занималась стенами и потолками, со мной уже успели познакомиться некоторые соседи. Среди них был общительный холостой мужчина, живущий вдвоём с четырнадцатилетним сыном. Соседа звали Павел, а его сына Руслан. Павел и Руслан вызвались помочь мне с электрикой.
Починкой розеток и люстр дело не ограничилось, пришлось также менять часть проводки, чему я была не очень рада: обои-то только поклеены! Но сжечь квартиру и заодно соседей, конечно же, не хотелось, поэтому я согласилась.
Отец и сын провозились в моей квартире всю субботу, с утра и до вечера. Несколько раз Руслан бегал в магазин за необходимым для ремонта, а я в это время готовила ужин, чтобы хоть как-то отблагодарить абсолютно чужих мне людей, так как деньги они брать категорически отказались.
К десяти вечера дело дошло до чая. Я полезла в видавший виды кухонный подвесной шкаф, чтобы достать оттуда чашки, как вдруг одна из чашек, стоящая в ближе к дальней стенке, совершенно неведомым образом выпала и разбилась. Осколки от неё разлетелись по всей кухне. Я повернулась к своим гостям и заметила в их округлившихся глазах ужас.
- Она сама подвинулась! Я видел! - вскричал Павел.
- Да нет, вам показалось! - попыталась отшутиться я, - Я её рукой задела!
Кое-как я убедила своих помощников в том, что в падении чашки виновата именно я, а не неведомые мистические силы. Тем не менее, я и сама точно знала, что близко к краю посуду не ставила и рукой чашку не задевала.
Вскоре об этом происшествии я забыла, да, наверное, и не вспомнила бы, если бы не следующий странный случай.
***
В тот день на работе был аврал, и я настолько устала, что готова была уснуть прямо по пути домой. Я даже позвонила своему парню и сказала, чтобы сегодня не приезжал, потому что мне не до него. Чтобы немного снять напряжение, я решила принять ванную.
Я закрыла сливное отверстие резиновой пробкой, которая очень крепко держалась и нужно было прилагать усилия для того, чтобы её выдернуть, включила воду и ушла.
Как только я закрыла дверь в ванную, оставив воду набираться, я заметила, что мой персидский кот Маркиз уселся возле двери и стал с любопытством смотреть в щель внизу, будто наблюдая за кем-то.
Через минут пять я вошла, потрогала воду. Горячая. Нужно добавить холодной. Я посильнее открыла холодный кран и вышла, закрыв за собой дверь. Маркиз сидел возле ванной, но внутрь не заходил. Когда я отошла, он снова сел у двери и стал наблюдать в щель за тем, что происходит в ванной. Он не шипел и не пытался сбежать, но его пушистый хвост нервно подергивался. Так ведут себя животные, когда наблюдают за добычей, либо за кем-то подозрительным.
Минут через десять я снова вошла и обомлела: вода из крана бежала в ванную, наполненную меньше половины, а пробка была выдернула и лежала на краю ванны, где обычно и находилась. Вода вместе с надеждой на вечернюю релаксацию тоненьким водоворотом утекала по лабиринтам труб... Сказать, что я испугалась - ничего не сказать. Я пыталась объяснить себе, что видимо, на автомате сама выдернула пробку и положила её на место. Но я знала, что пробку я не выдергивала.
***
Как я уже упоминала, у меня был молодой человек, Александр. Он периодически ночевал у меня, но жить со мной в квартире отказывался.
Этот раз не стал исключением.
- Не могу, Лен, - Александр скривился, в который раз осматривая мою кухню, - Неуютно мне здесь. И не только из-за ремонта. Я тебе говорил, чтобы ты сняла другую квартиру!
- Так давай вместе снимать! - предложила я.
Саша замялся.
- Ну ты же знаешь, я сейчас не могу... Я пока лучше у родителей поживу, пока ты квартиру не купишь...
Я посмотрела на часы. Вскоре должен был начаться последний сеанс в кинотеатре, и мы могли опоздать, поэтому спорить больше я не стала.
В кино мы всё-таки успели. Впереди были выходные, поэтому Саша остался ночевать у меня. Хотя я прекрасно видела, что чувствует он себя не уютно.
Утром мы собирались поехать в парк отдыха, располагавшийся поблизости и провести время, прогулявшись и прокатившись на каруселях и катамаранах.
Я уже почти оделась, когда из прихожей услышала удивлённый возглас Саши:
- Лена, а куда ты дела мои ботинки?
Я в недоумении прибежала в прихожую:
- Как это где? Мы же вместе вчера разувались, должны быть здесь!
- Ты что меня, за дурака принимаешь? Нету их тут! - раздражённо сказал Саша.
Мы обыскали всю квартиру, но ботинки Саши как в воду канули.
- Да ну тебя! Я вообще не удивлён, что в этой халупе вещи пропадают!
Саша в отчаянии распахнул входную дверь, собираясь уйти в одних носках... Ботинки аккуратно стояли за дверью на лестничной площадке.
- Идиотская шутка, Лена, - снисходительно сказал Саша, словно говорил не со своей девушкой, а с провинившейся школьницей.
Он обулся, захлопнул дверь у меня перед носом и ушёл.
***
Прежде чем я накопила достаточно денег для первоначального взноса, прошло полгода. К слову, накопила я даже немного больше, чему была несказанно рада: чем меньше ипотечное бремя, тем лучше.
За это время, к моему удивлению, ничего особенного больше в квартире не происходило, а с Сашей я прекратила своё общение. Случай с ботинками на многое мне открыл глаза.
За месяц до отъезда я предупредила хозяев, что вскоре съеду, и стала понемногу перевозить вещи.
В заботах и хлопотах месяц пролетел так быстро, что я и не заметила, как из вещей в квартире осталось только пара сумок да ноутбук, а ночевать мне там предстояло всего одну ночь.
Вечером я пришла с работы и обнаружила, что не могу открыть входную дверь. Я всегда замыкала её только на верхний замок, но в этот раз запертым оказался почему-то и нижний тоже.
Я позвонила хозяйке и объяснила ей свою проблему. Хозяйка, Валентина Ивановна, пришла быстро, так как жила в соседнем доме.
- Леночка, как же так ты могла ключ потерять? - посетовала Валентина Ивановна, отпирая нижний замок.
- Валентина Ивановна, да у меня его и не было, - в недоумении развела я руками, - я думала, это вы приходили и замкнули.
Валентина Ивановна посмотрела на меня, как на сумасшедшую и ответила:
- Нет, я не приходила. Ну ты, девочка, совсем заработалась... Ну да ладно... Наверное, защёлка сломалась и автоматически сработала, нужно бы поменять замок, - предположила хозяйка.
Ночью я как обычно посмотрела сериал и уснула. Проснулась я от того, что кот, лёжа возле моего лица, громко сопел и похрюкивал. Маркиз часто так делал: ложился к моему лицу, обнимал мою голову лапками, а в силу особенностей породы, часто похрюкивал и посапывал ночью.
Я немного отодвинула его рукой и уже было уснула, как вдруг осознала, что это не может быть мой кот, ведь я его накануне отвезла в новую квартиру и оставила ночевать там. Сон как рукой сняло: я в ужасе схватила нечто рукой, второй рукой резко включила торшер и завопила:
- Кто здесь?!
Чёрное косматое существо с жёсткой кудрявой шерстью, хрюкая и сопя, кубарем скатилось с моей кровати и поспешно укатилось, будто мохнатый шарик, в тёмный коридор, скрывшись там.
Сердце колотилось, а по телу пробежала дрожь. Идти в коридор я, естественно, не решилась, и, сжавшись комком, так и просидела на кровати почти до утра. В сторону коридора я боялась даже взглянуть.
К утру меня всё же сморил сон. Проснувшись почти в обед, я решила, что всё это мне приснилось. До того момента, пока не взглянула на свою руку: к ней прилип кусочек чёрной кудрявой шерсти. Видимо, от волнения у меня ночью вспотели ладошки, и когда я схватила это существо и инстинктивно сжала кулак, кусок шерсти прилип и остался в руке.
Дрожь снова пробежала по телу, я вскочила с кровати, быстро оделась, схватила оставшиеся вещи и поспешно покинула эту квартиру.
***
На новоселье приехали родители. Я уже к тому времени успокоилась, и рассказывала маме все эти события уже с лёгкой усмешкой, потому что разум пытался меня убедить, что всё это лишь игра моего воображения.
Но мама так не считала:
- Нет, Лена, тебе не показалось. Это домовой. Вначале он, скорее всего, тебя пугал и пытался выгнать. Квартира-то вон в каком состоянии была, вот он и не хотел, чтобы её загадили ещё больше. Зол он был на прежних жильцов, а от тебя он ещё не знал, чего ждать. Потом, видимо, всё же понял, что ты не такая, и даже помог тебе: Сашку твоего выгнал. Ведь это после случая с ботинками он себя наконец показал во всей красе! А в последнюю ночь он понял, что ты съезжаешь, и, тоскуя, уснул рядом с тобой.
Хочется думать, что следующие жильцы тоже оказались аккуратными и понравились домовому. А сама я больше с таким не сталкивалась. Мой нынешний домовой ведёт себя тихо и не показывается мне так или иначе.
Автор - Светлана А.
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Сегодня, 10:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 0
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