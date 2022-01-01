Домовой в съёмной квартире

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 10:38 by

Когда-то давно я не имела собственного жилья и, как и многие жители нашей страны в студенческие годы или в начале карьеры, моталась по съёмным квартирам. Я тогда экономила и копила на собственное жильё, поэтому всегда искала квартиру подешевле. В быту я неприхотлива, умею делать элементарный ремонт своими руками, поэтому к бытовым условиям придирчиво не относилась.Однажды я сняла квартиру на окраине города, опять же из-за её стоимости, которая была просто в ужасном состоянии.В стенах, оклеенных обшарпанными обоями, на которых уже невозможно было разобрать первоначальный рисунок, висели на оголённых проводах старые розетки. Краска на деревянных окнах облупилась, из пожелтевших потолков вместо люстр торчали провода. В туалете и ванной плитка местами отсутствовала, а старая сантехника давненько не контактировала с моющими средствами.В общем, квартира не видела ремонта лет тридцать, не меньше. Но меня это не пугало: заманчивая стоимость перекрывала все эти для кого-то значимые недостатки. Район мне нравился: тихий, спокойный, рядом парк и от работы недалеко. Тем более в гараже у родителей нашлось много материалов для мало-мальски сносного ремонта.Пока я занималась стенами и потолками, со мной уже успели познакомиться некоторые соседи. Среди них был общительный холостой мужчина, живущий вдвоём с четырнадцатилетним сыном. Соседа звали Павел, а его сына Руслан. Павел и Руслан вызвались помочь мне с электрикой.Починкой розеток и люстр дело не ограничилось, пришлось также менять часть проводки, чему я была не очень рада: обои-то только поклеены! Но сжечь квартиру и заодно соседей, конечно же, не хотелось, поэтому я согласилась.Отец и сын провозились в моей квартире всю субботу, с утра и до вечера. Несколько раз Руслан бегал в магазин за необходимым для ремонта, а я в это время готовила ужин, чтобы хоть как-то отблагодарить абсолютно чужих мне людей, так как деньги они брать категорически отказались.К десяти вечера дело дошло до чая. Я полезла в видавший виды кухонный подвесной шкаф, чтобы достать оттуда чашки, как вдруг одна из чашек, стоящая в ближе к дальней стенке, совершенно неведомым образом выпала и разбилась. Осколки от неё разлетелись по всей кухне. Я повернулась к своим гостям и заметила в их округлившихся глазах ужас.- Она сама подвинулась! Я видел! - вскричал Павел.- Да нет, вам показалось! - попыталась отшутиться я, - Я её рукой задела!Кое-как я убедила своих помощников в том, что в падении чашки виновата именно я, а не неведомые мистические силы. Тем не менее, я и сама точно знала, что близко к краю посуду не ставила и рукой чашку не задевала.Вскоре об этом происшествии я забыла, да, наверное, и не вспомнила бы, если бы не следующий странный случай.***В тот день на работе был аврал, и я настолько устала, что готова была уснуть прямо по пути домой. Я даже позвонила своему парню и сказала, чтобы сегодня не приезжал, потому что мне не до него. Чтобы немного снять напряжение, я решила принять ванную.Я закрыла сливное отверстие резиновой пробкой, которая очень крепко держалась и нужно было прилагать усилия для того, чтобы её выдернуть, включила воду и ушла.Как только я закрыла дверь в ванную, оставив воду набираться, я заметила, что мой персидский кот Маркиз уселся возле двери и стал с любопытством смотреть в щель внизу, будто наблюдая за кем-то.Через минут пять я вошла, потрогала воду. Горячая. Нужно добавить холодной. Я посильнее открыла холодный кран и вышла, закрыв за собой дверь. Маркиз сидел возле ванной, но внутрь не заходил. Когда я отошла, он снова сел у двери и стал наблюдать в щель за тем, что происходит в ванной. Он не шипел и не пытался сбежать, но его пушистый хвост нервно подергивался. Так ведут себя животные, когда наблюдают за добычей, либо за кем-то подозрительным.Минут через десять я снова вошла и обомлела: вода из крана бежала в ванную, наполненную меньше половины, а пробка была выдернула и лежала на краю ванны, где обычно и находилась. Вода вместе с надеждой на вечернюю релаксацию тоненьким водоворотом утекала по лабиринтам труб... Сказать, что я испугалась - ничего не сказать. Я пыталась объяснить себе, что видимо, на автомате сама выдернула пробку и положила её на место. Но я знала, что пробку я не выдергивала.***Как я уже упоминала, у меня был молодой человек, Александр. Он периодически ночевал у меня, но жить со мной в квартире отказывался.Этот раз не стал исключением.- Не могу, Лен, - Александр скривился, в который раз осматривая мою кухню, - Неуютно мне здесь. И не только из-за ремонта. Я тебе говорил, чтобы ты сняла другую квартиру!- Так давай вместе снимать! - предложила я.Саша замялся.- Ну ты же знаешь, я сейчас не могу... Я пока лучше у родителей поживу, пока ты квартиру не купишь...Я посмотрела на часы. Вскоре должен был начаться последний сеанс в кинотеатре, и мы могли опоздать, поэтому спорить больше я не стала.В кино мы всё-таки успели. Впереди были выходные, поэтому Саша остался ночевать у меня. Хотя я прекрасно видела, что чувствует он себя не уютно.Утром мы собирались поехать в парк отдыха, располагавшийся поблизости и провести время, прогулявшись и прокатившись на каруселях и катамаранах.Я уже почти оделась, когда из прихожей услышала удивлённый возглас Саши:- Лена, а куда ты дела мои ботинки?Я в недоумении прибежала в прихожую:- Как это где? Мы же вместе вчера разувались, должны быть здесь!- Ты что меня, за дурака принимаешь? Нету их тут! - раздражённо сказал Саша.Мы обыскали всю квартиру, но ботинки Саши как в воду канули.- Да ну тебя! Я вообще не удивлён, что в этой халупе вещи пропадают!Саша в отчаянии распахнул входную дверь, собираясь уйти в одних носках... Ботинки аккуратно стояли за дверью на лестничной площадке.- Идиотская шутка, Лена, - снисходительно сказал Саша, словно говорил не со своей девушкой, а с провинившейся школьницей.Он обулся, захлопнул дверь у меня перед носом и ушёл.***Прежде чем я накопила достаточно денег для первоначального взноса, прошло полгода. К слову, накопила я даже немного больше, чему была несказанно рада: чем меньше ипотечное бремя, тем лучше.За это время, к моему удивлению, ничего особенного больше в квартире не происходило, а с Сашей я прекратила своё общение. Случай с ботинками на многое мне открыл глаза.За месяц до отъезда я предупредила хозяев, что вскоре съеду, и стала понемногу перевозить вещи.В заботах и хлопотах месяц пролетел так быстро, что я и не заметила, как из вещей в квартире осталось только пара сумок да ноутбук, а ночевать мне там предстояло всего одну ночь.Вечером я пришла с работы и обнаружила, что не могу открыть входную дверь. Я всегда замыкала её только на верхний замок, но в этот раз запертым оказался почему-то и нижний тоже.Я позвонила хозяйке и объяснила ей свою проблему. Хозяйка, Валентина Ивановна, пришла быстро, так как жила в соседнем доме.- Леночка, как же так ты могла ключ потерять? - посетовала Валентина Ивановна, отпирая нижний замок.- Валентина Ивановна, да у меня его и не было, - в недоумении развела я руками, - я думала, это вы приходили и замкнули.Валентина Ивановна посмотрела на меня, как на сумасшедшую и ответила:- Нет, я не приходила. Ну ты, девочка, совсем заработалась... Ну да ладно... Наверное, защёлка сломалась и автоматически сработала, нужно бы поменять замок, - предположила хозяйка.Ночью я как обычно посмотрела сериал и уснула. Проснулась я от того, что кот, лёжа возле моего лица, громко сопел и похрюкивал. Маркиз часто так делал: ложился к моему лицу, обнимал мою голову лапками, а в силу особенностей породы, часто похрюкивал и посапывал ночью.Я немного отодвинула его рукой и уже было уснула, как вдруг осознала, что это не может быть мой кот, ведь я его накануне отвезла в новую квартиру и оставила ночевать там. Сон как рукой сняло: я в ужасе схватила нечто рукой, второй рукой резко включила торшер и завопила:- Кто здесь?!Чёрное косматое существо с жёсткой кудрявой шерстью, хрюкая и сопя, кубарем скатилось с моей кровати и поспешно укатилось, будто мохнатый шарик, в тёмный коридор, скрывшись там.Сердце колотилось, а по телу пробежала дрожь. Идти в коридор я, естественно, не решилась, и, сжавшись комком, так и просидела на кровати почти до утра. В сторону коридора я боялась даже взглянуть.К утру меня всё же сморил сон. Проснувшись почти в обед, я решила, что всё это мне приснилось. До того момента, пока не взглянула на свою руку: к ней прилип кусочек чёрной кудрявой шерсти. Видимо, от волнения у меня ночью вспотели ладошки, и когда я схватила это существо и инстинктивно сжала кулак, кусок шерсти прилип и остался в руке.Дрожь снова пробежала по телу, я вскочила с кровати, быстро оделась, схватила оставшиеся вещи и поспешно покинула эту квартиру.***На новоселье приехали родители. Я уже к тому времени успокоилась, и рассказывала маме все эти события уже с лёгкой усмешкой, потому что разум пытался меня убедить, что всё это лишь игра моего воображения.Но мама так не считала:- Нет, Лена, тебе не показалось. Это домовой. Вначале он, скорее всего, тебя пугал и пытался выгнать. Квартира-то вон в каком состоянии была, вот он и не хотел, чтобы её загадили ещё больше. Зол он был на прежних жильцов, а от тебя он ещё не знал, чего ждать. Потом, видимо, всё же понял, что ты не такая, и даже помог тебе: Сашку твоего выгнал. Ведь это после случая с ботинками он себя наконец показал во всей красе! А в последнюю ночь он понял, что ты съезжаешь, и, тоскуя, уснул рядом с тобой.Хочется думать, что следующие жильцы тоже оказались аккуратными и понравились домовому. А сама я больше с таким не сталкивалась. Мой нынешний домовой ведёт себя тихо и не показывается мне так или иначе.Автор - Светлана А.

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