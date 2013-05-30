Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Случай на дороге

Этот мистический случай произошел в моей жизни 5 лет назад.

Я живу в Киеве, в спальном районе. В 7 лет я потеряла отца, но он не перестал обо мне заботиться. Накануне важных событий он всегда является мне во сне и советует, как лучше поступить или предостерегает от того или иного.

Так было и в тот раз. Во сне отец запрещал мне идти завтра на защиту диплома, и то кричал на меня, то слезно умолял… Проснувшись, я долго размышляла над его словами, но последовать его совету не могла. Столько времени и сил было потрачено на подготовку.

Все утро меня не оставляло странное чувство, что выходить на улицу сегодня не стоит, но списав это на переживания перед защитой и на впечатления от сна, я стала собираться в колледж.

Выйдя из дома, я проверила сумочку. Убедившись, что все карманы закрыты, ничего не забыто, я направилась к остановке. Чувство, что нужно вернуться не оставляло меня, напротив – оно усиливалось по мере того, как я все дальше отходила от дома.

На Индустриальном (местные знают) есть пешеходный переход, но, как правило, до него никто не доходит, считая это потраченным впустую временем! И перебегают дорогу, где придется. Я не исключение.

Возле меня стояла женщина лет 35-ти. Видно было, что она спешит, так как постоянно смотрит на часы, также, как и я, выжидая время, когда поток машин немного уменьшится и можно будет перебежать дорогу.

И вот машин вроде нет, мы выходим на проезжую часть и вдруг я слышу, как что-то сзади меня падает на асфальт. Оборачиваюсь: в 2-х метрах лежит мой телефон, выпавший из закрытой сумочки!

Я делаю 2 шага назад, наклоняюсь, чтоб подобрать его и, вдруг, у самого уха раздается скрип тормозов, удар… Поднимаю голову и с ужасом понимаю, что на месте, где я была долю секунды назад, сейчас следы от покрышек огромного внедорожника, а я вся в крови… в крови той женщины, что шла со мной рядом, и на месте которой я должна была быть.

Далее все как в тумане. Вокруг стали собираться случайные прохожие, вызывать скорую. Спрашивали, все ли со мной хорошо. Я молчала, лишь кивала головой, смотрела ошалевшими глазами вокруг себя и, вдруг, в собравшейся толпе увидела силуэт своего отца. Это точно был он, улыбнулся и исчез. Возможно, кому-то это покажется фантазией. Ваше право! Но я уверена, от смерти меня спас отец.

Женщина скончалась до приезда медиков, а я от госпитализации отказалась, позвонила в колледж, сказала, что прийти не смогу. Еще раз посмотрела на свою закрытую сумочку и медленно побрела домой.

Автор - Malenka.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:37
Сегодня, 09:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 435Комментарии: 5
+13

Ключевые слова: Киев отец похороны сны запрет колледж экзамен дорога смерть силуэт

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (93|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 248
Порох, скорее всего, ехал. Плюсанул.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:25
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 805
Цитата: Eifersucht
Порох, скорее всего, ехал. Плюсанул.

И без охраны?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 13:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (144|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 211
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Eifersucht
Порох, скорее всего, ехал. Плюсанул.

И без охраны?

За конфетами
Зарегистрирован: 5.02.2019
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 16:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (205|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 013
женщина лет 35-ти
Одинокая слезинка покатилась по моей щеке. disappointed_relieved Как-то сложно осознать, что в этом возрасте ты уже женщина, а не девочка…
История хорошая. Я бы наверное тоже дома осталась.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: ebegen31
Сегодня, 18:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 440
Я не слежу за сводками ДТП специально, но всё равно заметил (хотя, может быть, на самом деле это и не так), что женщины чаще оказываются жертвами ДТП - причём именно как пешеходы. Наверное, это должно иметь какое-то объяснение. У женщин, кажется, есть в поведении два момента, которые могут быть причиной этих несчастных случаев. Во-первых, женщины склонны к панике, что называется, на ровном месте. Например, когда нужно занять место в очереди. Или - сиденье в маршрутке. ("Не дай бог кто-нибудь раньше меня успеет - это же будет катастрофа!") Кроме того, для женщин свойственно такое явление, как "туннельный взгляд". Это когда женщина ничего по-настоящему не замечает, кроме намеченной ею цели и своего движения к ней. Так происходит и в какой-нибудь конкретной ситуации (как, скажем, в случае перехода проезжей части), и в рамках глобальных реакций на разные жизненные обстоятельства.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.