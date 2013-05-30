Случай на дороге

Случай на дорогеЭтот мистический случай произошел в моей жизни 5 лет назад.
Я живу в Киеве, в спальном районе. В 7 лет я потеряла отца, но он не перестал обо мне заботиться. Накануне важных событий он всегда является мне во сне и советует, как лучше поступить или предостерегает от того или иного.
Так было и в тот раз. Во сне отец запрещал мне идти завтра на защиту диплома, и то кричал на меня, то слезно умолял… Проснувшись, я долго размышляла над его словами, но последовать его совету не могла. Столько времени и сил было потрачено на подготовку.
Все утро меня не оставляло странное чувство, что выходить на улицу сегодня не стоит, но списав это на переживания перед защитой и на впечатления от сна, я стала собираться в колледж.
Выйдя из дома, я проверила сумочку. Убедившись, что все карманы закрыты, ничего не забыто, я направилась к остановке. Чувство, что нужно вернуться не оставляло меня, напротив – оно усиливалось по мере того, как я все дальше отходила от дома.
На Индустриальном (местные знают) есть пешеходный переход, но, как правило, до него никто не доходит, считая это потраченным впустую временем! И перебегают дорогу, где придется. Я не исключение.
Возле меня стояла женщина лет 35-ти. Видно было, что она спешит, так как постоянно смотрит на часы, также, как и я, выжидая время, когда поток машин немного уменьшится и можно будет перебежать дорогу.
И вот машин вроде нет, мы выходим на проезжую часть и вдруг я слышу, как что-то сзади меня падает на асфальт. Оборачиваюсь: в 2-х метрах лежит мой телефон, выпавший из закрытой сумочки!
Я делаю 2 шага назад, наклоняюсь, чтоб подобрать его и, вдруг, у самого уха раздается скрип тормозов, удар… Поднимаю голову и с ужасом понимаю, что на месте, где я была долю секунды назад, сейчас следы от покрышек огромного внедорожника, а я вся в крови… в крови той женщины, что шла со мной рядом, и на месте которой я должна была быть.
Далее все как в тумане. Вокруг стали собираться случайные прохожие, вызывать скорую. Спрашивали, все ли со мной хорошо. Я молчала, лишь кивала головой, смотрела ошалевшими глазами вокруг себя и, вдруг, в собравшейся толпе увидела силуэт своего отца. Это точно был он, улыбнулся и исчез. Возможно, кому-то это покажется фантазией. Ваше право! Но я уверена, от смерти меня спас отец.
Женщина скончалась до приезда медиков, а я от госпитализации отказалась, позвонила в колледж, сказала, что прийти не смогу. Еще раз посмотрела на свою закрытую сумочку и медленно побрела домой.
Автор - Malenka.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:37
Сегодня, 09:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 435Комментарии: 5
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