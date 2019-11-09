Голос. Непонятный и мистический случай

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 618 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 00:08 by

Непонятный и мистический случай произошел с Семёном этим летом. Случай, в который многие из вас не поверят. Случай, о котором обычно умалчивают.Семён лежал на диване и лениво переключал каналы телевизора. Он никак не мог понять, зачем ему двести каналов. Это же сколько времени надо, чтобы все их посмотреть хотя бы по десять минут. Жизни не хватит. Нет, не мог он понять, зачем ему двести каналов. Вот раньше времена были. Три канала и телевизор строго по времени включали, за три минуты до начала передачи. Посмотреть художественный фильм или мультик было в радость. А теперь?Семён перебрал ещё несколько каналов на пульте, встал и пошел ставить чайник на газ. Семён ждал жену. Вот-вот придет с работы. Надо бы бутерброды порезать.Семён нарезал бутербродов с невкусной колбасой и вышел на балкон, с которого хорошо была видна остановка, на которую троллейбус привезет его жену. Семён закурил и стал наблюдать за вечно спешащими прохожими у своего подъезда.Его взгляд упал на одинокую старушку, стоявшую в стороне. У Семена защемило сердце. Старушка была очень похожа на его мать, которую он похоронил десять лет назад. Ну прямо копия. И к тому же она смотрела на Семена.У Семёна запрыгало сердце.Бабушка направилась к подъезду Семёна. Семён стоял белый от волнения. Этого не может быть. Ну не мать же, в самом деле. Почудилось просто.В дверь позвонили. Семён аж присел от неожиданности. Он осторожно подошёл к двери и посмотрел в глазок. За дверью никого не было.Семён с облегчением выдохнул и направился снова на балкон, но не отошёл и трёх шагов как раздался новый звонок. Семён открыл дверь и высунул голову в подъезд где по-прежнему никого не было.- Красная машина на остановке. Помоги жене, - послышался голос у самого уха.У Семёна затряслись колени. Непонятно чего он больше испугался, старушку, похожую на мать, голоса с того света, или за свою жену. Он быстро захлопнул дверь и снова вышел на балкон.Бабушка, похожая на мать, вышла из подъезда и показала рукой на остановку.Семён какое-то время постоял в нерешительности, затем быстро оделся и выскочил из квартиры. Пересёк дорогу и оказался на остановке, к которой как раз подъезжал троллейбус с его женой. Открылись двери и Семён, запрыгнув в троллейбус, схватил за руку жену, которая уже хотела выходить.- Привет, - сказала жена. - А ты как здесь? Куда собрался?- Привет. На следующей выйдем, - спешно сказал Семён.- А что случилось? Ты чего такой бледный?- Потом расскажу.Жена послушалась и не стала выходить из троллейбуса.Не успели в троллейбусе закрыться двери, как на остановку на бешеной скорости вылетел красный жигуленок, снося ларек. Люди в страхе разбегались в стороны. Видимо, как раз в том месте и должна была находится его жена.Семён стоял ни жив ни мертв, и не верил своим глазам. Значит, все же это была его мать. И она пришла его предупредить о надвигающейся беде.Семён ничего не стал говорить жене. Зачем расстраивать женщину.Вот такой непонятный и мистический случай произошел с Семёном, моим соседом по площадке.Автор - неизвестен.

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