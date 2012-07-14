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Истории из жизни

Бабочка

Этот мистический, на мой взгляд, случай произошел более двух лет назад. Мы отмечали юбилей бабушки, дата была круглой и очень знаменательной - 90 лет. День рождения был накануне, среди рабочей недели, поэтому все родственники и друзья собрались на празднование в выходной день. Надо отметить, что бабушка проживает в Новосибирской области в деревне, в большом частном доме, и праздновали мы ее день рождения 5 марта, когда на дворе еще стояла зима.

Праздник проходил весело и шумно, все поздравляли именинницу с таким событием. Вдруг в самый разгар этого веселья в комнате появилась бабочка. И это в самом начале марта?! Несколько секунд она порхала над столом, а потом села на ладонь именно к моей бабушке.

Было ощущение, что она это сделала целенаправленно. Бабочка сидела на ладони несколько минут, в это время бабушка поворачивала ладонь и демонстрировала это чудо гостям. А потом она вспорхнула и улетела. Просто испарилась, больше мы ее в доме не видели. Думаю, это был хороший знак. Возможно в таком виде кто-то хотел ее поздравить или просто послать весточку...

Бабочка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:37
Сегодня, 08:37 by Yulia27Просмотров: 162Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Бабочка бабушка День Рождения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:38
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Редко встретишь фото в ИиЖ...

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Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: DRUID
Сегодня, 08:54
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Публикаций: 7
Комментариев: 654
Конечно плюсище!
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:56
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В день смерти моей сестры ( это был декабрь, - 25), в квартире мамы вдруг появилась "божья коровка", она ползала по подоконнику, как ни в чем ни бывало, в то же время мой дядя курил на общем балконе в 9 этажке, на 8 этаже , и к нему подлетела огромная муха. На могиле мамы, когда развязали полотенце на кресте, в узле сидел таракан! И это весной, перед троицей. С тех пор, когда ко мне залетают насекомыши, в неподходящий для них сезон, я воспринимаю это, как привет от родственников с того света.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#4 написал: Talisha
Сегодня, 09:02
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Это "привет от ангелов", благословение. Видимо, хороший человек:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 10:00
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Комментариев: 3 542
Приятная история, я тоже думаю, что привет от родных +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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