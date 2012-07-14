Бабочка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:37

Yulia27 Просмотров: 162 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 08:37 by

Этот мистический, на мой взгляд, случай произошел более двух лет назад. Мы отмечали юбилей бабушки, дата была круглой и очень знаменательной - 90 лет. День рождения был накануне, среди рабочей недели, поэтому все родственники и друзья собрались на празднование в выходной день. Надо отметить, что бабушка проживает в Новосибирской области в деревне, в большом частном доме, и праздновали мы ее день рождения 5 марта, когда на дворе еще стояла зима.Праздник проходил весело и шумно, все поздравляли именинницу с таким событием. Вдруг в самый разгар этого веселья в комнате появилась бабочка. И это в самом начале марта?! Несколько секунд она порхала над столом, а потом села на ладонь именно к моей бабушке.Было ощущение, что она это сделала целенаправленно. Бабочка сидела на ладони несколько минут, в это время бабушка поворачивала ладонь и демонстрировала это чудо гостям. А потом она вспорхнула и улетела. Просто испарилась, больше мы ее в доме не видели. Думаю, это был хороший знак. Возможно в таком виде кто-то хотел ее поздравить или просто послать весточку...

Ключевые слова: Бабочка бабушка День Рождения авторская история

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