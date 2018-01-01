Призрак под окнами

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:23

Причина: Изменен раздел

Paranormal user Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:23 by

Крик… страшный и пугающий крик. Что он мог означать?! Я встала с кровати, свет в квартире не горел — видимо, моих родителей этот крик не разбудил. Когда я вышла на лоджию, передо мной предстала страшная картина: авария… четыре машины. Крик прекратился. Я поглядела на время — 2 часа… 2 часа ночи! И сонной походкой направилась обратно.Подумаешь - столкнулись, завтра все узнаю.Прошел год. Моя жизнь продолжала идти обычной чередой. Пока утром со мной не произошел странный случай.Выводя на прогулку сеттера, я увидела силуэт человека. Собака начала странно себя вести: тихо скулить и лаять. Я плюнула на это — ну, подумаешь, лает, главное, чтобы этот пес никого ранним утром не разбудил.Проходя мимо силуэта, я отчетливо разглядела, что это девушка. Она стояла неподвижно, чуть сгорбившись. Когда мой пес подошел к ней ближе и гавкнул, она обернулась. Я испытала ужас. Хотелось бежать, но мой взгляд был прикован к её лицу - без зрачков и в жутких, еще совсем свежих, шрамах. Она начала приближаться. Внутренний голос кричал мне: "Беги!". И я побежала. Было чувство, будто кто-то бежит за мной.Туманное утро, ровно год после трагедии. Сомнений у меня не возникло — это был призрак девушки, которая погибла в той аварии.Сославшись на понедельник, на пасмурное утро, я постаралась забыть эту встречу. Но не тут-то было… Через пару дней произошел странный случай.Я проснулась оттого, что кто-то смотрит на меня. На лоджии виднелся силуэт и то самое лицо без зрачков. Я протерла глаза. Но лицо не исчезало. Дальше я отрубилась.На следующий день соседи сверху (видимо, к ним тоже призрак заглянул) вызвали священника — он освятил подъезд. С тех пор все стало нормально, но раз в год этот призрак все равно появляется и бродит под нашими окнами.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Авария ночь крик девушка призрак

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