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Истории из жизни

Мистический случай в общаге

Я вам расскажу реальную историю из жизни, которая произошла с моим меньшим братом.

Я его попросил рассказать мне. Теперь вам все это пишу на ваш суд.
Это случилось еще в начале 90-х годов. Мой брат тогда уже начал свою самостоятельную жизнь - в 20 лет уже работал на шахте под землёй. Он был приезжий и ему было предоставлено койко-место в общежитии. Жили там в комнатах по 4 человека.

Это произошло летом, когда его соседи по комнате разъехались по домам в свои очередные отпуска. И брат остался проживать один в комнате. Одним летним днем, в выходной, когда нечего было делать, он задремал у себя на кровати. В полудрёме он заметил, что к нему в комнату зашел кто-то. Он подумал, что это его знакомый. Назвал его имя и спросил:

- Как ты зашёл в комнату, если двери я закрыл на замок?

Но ответа не последовало. Тот, кто приблизился к брату, начал его душить. Брат почувствовал большие лохматые лапы (руками это не назовешь), которые схватили его за шею. Брат не мог даже крикнуть о помощи. Это продолжалось около минуты, но для брата показалось вечностью. Потом оно исчезло. Про этот случай он рассказал вахтёрше. Она увидела в этом плохой знак и посоветовала уехать отсюда.

Примерно через пару месяцев брат узнаёт от своих знакомых, что поселившийся в его комнате парень погибает в шахте. Вот такая история.

Вчера, 19:12 by andreyydokПросмотров: 949Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Общежитие комната брат шахта сонный паралич авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 21:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2039|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 207
Он всё-таки последовал совету вахтерши? А он просто уехал оттуда или и с работы этой ушел?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Yasna
Вчера, 21:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 14
Если правильно поняла Вас, то брат уехал из этой общаги?

Почему-то подумалось про Домового... Надо было попробовать спросить "К худу или к добру", если была возможность, но наверное больше были ужас и шок.
Зарегистрирован: 4.01.2022
#3 написал: Сергей Скептик
Вчера, 22:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 157
Плюс за историю!
А брат что, не пытался сопротивляться? Если задремал на спине, а душить начали двумя руками за шею сверху, то нападавший вообще находится в невыгодном положении: у малого-то обе руки свободны! Хуже если заснул, скажем, на боку, его перевернули на живот, придавили сверху, заломали руки... Хотя и в такой ситуации может быть пространство для манёвров)
Зарегистрирован: 24.10.2019
#4 написал: Kossilver
Сегодня, 00:32
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 52
Цитата: Сергей Скептик
Плюс за историю!
А брат что, не пытался сопротивляться? Если задремал на спине, а душить начали двумя руками за шею сверху, то нападавший вообще находится в невыгодном положении: у малого-то обе руки свободны! Хуже если заснул, скажем, на боку, его перевернули на живот, придавили сверху, заломали руки... Хотя и в такой ситуации может быть пространство для манёвров)


В такие моменты, вы не можете пошевелить пальцем, не то что сопротивляться. Так как это все происходит не совсем в физическом мире и тело в этот момент спит, а все функции непроизвольного движения отключены.
Зарегистрирован: 9.07.2010
#5 написал: ulianojka
Сегодня, 05:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 6
Комментариев: 82
Вахтёрша молодец, вовремя подсказала, тем и спасла жизнь вашему брату, а тому парню (что погиб), не повезло.
Конечно, если эти случаи имеют между собой какую-то реальную взаимосвязь, и не являются случайным совпадением.
Зарегистрирован: 24.02.2011
#6 написал: Гюльнара
Сегодня, 12:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (49|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 962
Странно, что это существо вошло в комнату извне, что брат заметил, что оно именно вошло. Один домовой на всю общагу, работает, старается.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#7 написал: kusi
Сегодня, 13:05
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 358
Комментариев: 7 401
Цитата: Гюльнара
Один домовой на всю общагу, работает, старается.

Наверное план перевыполнил) но радует что парень уехал суеверный попался.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#8 написал: andreyydok
Сегодня, 16:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 480
Цитата: Talisha
Он всё-таки последовал совету вахтерши? А он просто уехал оттуда или и с работы этой ушел?

рассчитался он и уехал

Цитата: Сергей Скептик
Плюс за историю!
А брат что, не пытался сопротивляться? Если задремал на спине, а душить начали двумя руками за шею сверху, то нападавший вообще находится в невыгодном положении: у малого-то обе руки свободны! Хуже если заснул, скажем, на боку, его перевернули на живот, придавили сверху, заломали руки... Хотя и в такой ситуации может быть пространство для манёвров)

по воспоминаниям брата очень тяжелый был тот персонаж,не мог сопротивляться под его весом...
Зарегистрирован: 27.12.2021
#9 написал: NatLi
Сегодня, 21:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 102
Сонный паралич. Один раз в жизни подобное испытала, буквально секунд несколько, рано утром, в сумерках. Было очень неприятно и страшно, не хочу больше подобное.
Помню свои мысли в тот момент - "Что это!? Что это?!"....
Зарегистрирован: 14.06.2012
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