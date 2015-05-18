Мистический случай в общаге

andreyydok Просмотров: 949 Комментарии: 9 +11 Вчера, 19:12 by

Я вам расскажу реальную историю из жизни, которая произошла с моим меньшим братом.Я его попросил рассказать мне. Теперь вам все это пишу на ваш суд.Это случилось еще в начале 90-х годов. Мой брат тогда уже начал свою самостоятельную жизнь - в 20 лет уже работал на шахте под землёй. Он был приезжий и ему было предоставлено койко-место в общежитии. Жили там в комнатах по 4 человека.Это произошло летом, когда его соседи по комнате разъехались по домам в свои очередные отпуска. И брат остался проживать один в комнате. Одним летним днем, в выходной, когда нечего было делать, он задремал у себя на кровати. В полудрёме он заметил, что к нему в комнату зашел кто-то. Он подумал, что это его знакомый. Назвал его имя и спросил:- Как ты зашёл в комнату, если двери я закрыл на замок?Но ответа не последовало. Тот, кто приблизился к брату, начал его душить. Брат почувствовал большие лохматые лапы (руками это не назовешь), которые схватили его за шею. Брат не мог даже крикнуть о помощи. Это продолжалось около минуты, но для брата показалось вечностью. Потом оно исчезло. Про этот случай он рассказал вахтёрше. Она увидела в этом плохой знак и посоветовала уехать отсюда.Примерно через пару месяцев брат узнаёт от своих знакомых, что поселившийся в его комнате парень погибает в шахте. Вот такая история.

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