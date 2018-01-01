Короткие страшилки. Часть №1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:36

Lex__Blunt Просмотров: 25 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 00:36 by

Моя собака имеет неприятную привычку - она царапает дверь в мою комнату по ночам. Однажды ночью она никак не хотела переставать царапать, и тогда я решила кинуть в сторону двери подушку. Тогда собака залаяла. Она была рядом со мной. А дверь кто-то продолжал царапать...Когда я был еще малышом, каждую ночь, после того, как я отключал свет в комнате, с потолка начинали спускаться две тени. Они становились по обtим сторонам моей кровати и смотрели на меня с ужасающей улыбкой. Я укутывался в одеяло и засыпал, и так продолжалось до того времени, пока я не рассказал все матери. Той же ночью она включила ночник в моей комнате и сказала, чтобы я попросил их уйти. С того дня и до сих пор я сплю только с ночником.Мой отец умер в 1994, когда мне было 8, а моему брату - 10. Мать же умерла в 1996. Мы с братом спали на двухъярусной кровати, мой брат - на верхней, а я - на нижней койке. Однажды ночью кто-то начал ласкать меня по голове. Я не придал этому значения, подумал, что брат. После того, как это ласкание продолжалось уже более 10 минут, я решил попросить брата перестать. Открыл глаза - ласкать перестали, а брат лежал на верхней койке. После того, как я снова закрыл глаза, - меня снова кто-то начал ласкать по голове. Я никогда не молился так долго. Той ночью я молился до утра...Я жил со своей матерью и бабушкой. Мать работала по ночам, и мы разделяли с ней кровать, а бабушка спала в другой комнате. Однажды ночью я почувствовал чье-то присутствие в комнате. Открыв глаза, я увидел, что из стены ко мне тянутся сотни рук, которые были обтянуты кожей, и из которых сочилась бурая кровь. Перевернувшись на другой бок я увидел белую тень, лежащую на кровати. В ту же секунду я побежал в комнату к бабушке, а та не решилась меня отправлять в комнату вновь. Такого в нашей комнате больше никогда не повторялосьКогда мне было 16 лет, я проснулся ночью от шума в своей комнате. Открыв глаза, я увидел, что вся комната разгромлена, а посередине комнаты стоит человек в черной куртке и с бородой. Сначала я начал отталкивать себя по кровати к стене, а когда уперся в нее, начал кричать. Чем дольше я кричал, тем сильнее размазывалось изображение этого человека, а в какой-то момент я потерял сознание. Наутро я проснулся лишь с немного болящим горлом, но в полностью убранной комнате. За несколько дней до этого происшествия я переехал от родителей, а после этой чертовщины я продал дом и переехал жить в другой район. Лицо этого человека отчеканено в моей памяти.P. S. Соберется 10+, скину вторую часть коротких страшилок, но уже с картиночками.

Ключевые слова: Призраки страшилки перевод короткие истории

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