Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Дверь в другой мир

Все мы в детстве любили играть в прятки. Так вот, когда мне было лет 5, мы с братом были в гостях у родной тети в деревне. И как все дети придумывали разные игры, чтобы было весело и интересно. Тогда еще ни интернета, ни мобильных телефонов не было. И вот в один из обычных летних дней, мы с братом играли в прятки. То он прячется - я его ищу, то наоборот. Когда в следующий раз настала моя очередь прятаться, то я решил спрятаться в маленькой кладовке в доме за домашним инвентарем. Но, когда я открыл дверь, то я сперва удивился тому, что увидел, а уж после испугался, когда потом в детскую голову дошло, что могло случиться.

И вот, когда я открыл дверь, то вместо обычного инвентаря в кладовке я увидел перед собой ступеньки, их было много. Они уходили вниз и вдалеке вначале них виднелись два силуэта. Помню, что один взрослый, один – детский. И тот, который взрослый, когда увидел меня, начал махать мне рукой, звать к ним.

Вот тогда я испугался, закрыл дверь и выбежал на улицу.

Не знаю, что со мной было бы, если бы я пошел туда вниз... Что это было тогда: вход в другой мир? Что-то еще? Больше такого со мной не происходило. Может и хорошо.

Когда пришла тетя с работы, я ей рассказал про это. Вместе мы пошли открыть дверь в ту кладовку. Там был обычный инвентарь, а тетя меня назвала сказочником.

Хотите верьте, хотите - нет!


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31 by andreyydokПросмотров: 351Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Кладовка дверь игра прятки инвентарь тетя авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (92|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 230
Верю без сомнений. Хотя вера для меня - это пустой звук. Изящество вижу, потому то, что вы рассказали - правда. Думаю, если бы вы шагнули на ступеньки, то уткнулись бы в стену или инвентарь. И в то же время вы могли бы пойти по ступенькам, кто знает, может и получилось туда спуститься? Но точно, в астрале вы бы вошли туда - верняк, и могли перенести за собой физическое тело. А уж обратно - вряд ли, так как вас там ждали. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 14:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (196|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 996
Если бы Джеймс Ван тайком сидел на этом сайте, думаю, этот момент он бы спер в свой новый фильм. И хоть как-то разнообразил бы свои однотипные сюжеты. Но нет..
История жуткая, хорошо, что автор не пошёл к силуэтам. Судьбой дома не интересовались? Кто до тети там жил, интересно..
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.