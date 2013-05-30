Дверь в другой мир

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:31

andreyydok Просмотров: 351 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 10:31 by

Все мы в детстве любили играть в прятки. Так вот, когда мне было лет 5, мы с братом были в гостях у родной тети в деревне. И как все дети придумывали разные игры, чтобы было весело и интересно. Тогда еще ни интернета, ни мобильных телефонов не было. И вот в один из обычных летних дней, мы с братом играли в прятки. То он прячется - я его ищу, то наоборот. Когда в следующий раз настала моя очередь прятаться, то я решил спрятаться в маленькой кладовке в доме за домашним инвентарем. Но, когда я открыл дверь, то я сперва удивился тому, что увидел, а уж после испугался, когда потом в детскую голову дошло, что могло случиться.И вот, когда я открыл дверь, то вместо обычного инвентаря в кладовке я увидел перед собой ступеньки, их было много. Они уходили вниз и вдалеке вначале них виднелись два силуэта. Помню, что один взрослый, один – детский. И тот, который взрослый, когда увидел меня, начал махать мне рукой, звать к ним.Вот тогда я испугался, закрыл дверь и выбежал на улицу.Не знаю, что со мной было бы, если бы я пошел туда вниз... Что это было тогда: вход в другой мир? Что-то еще? Больше такого со мной не происходило. Может и хорошо.Когда пришла тетя с работы, я ей рассказал про это. Вместе мы пошли открыть дверь в ту кладовку. Там был обычный инвентарь, а тетя меня назвала сказочником.Хотите верьте, хотите - нет!

Ключевые слова: Кладовка дверь игра прятки инвентарь тетя авторская история

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