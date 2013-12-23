Прятки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:51

Nick.Yudin Просмотров: 141 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 19:51 by

У нас на районе раньше была заброшенная котельная, которая когда-то отапливала целый район. И все ребята любили там лазить и играть в различные игры, несмотря на какую-либо опасность.Однажды мы решили поиграть в прятки. Как и принято, начало игры разыграли на камень, ножницы, бумага. Бегали, веселились, как, в общем, принято у детей. Уже изрядно наигравшись, один из нас (назовём его Серегой) начал включать заднюю, опираясь на то, что пора домой и играть надоело (все, наверное, так говорили, когда наступал момент, когда ты должен искать, а не прятаться). Кое-как все-таки уговорили его отыграться и на этом закончить.Когда он начал считать, мы разбежались кто куда и притихли. Серега произнёс фразу: «Кто не спрятался, я не виноват» и принялся искать. Нашёл всех очень быстро, кроме Андрея и Саши. Но вскоре и Александра постигла участь быть найденным. Андрея найти он все так же не мог. Интересно, куда он мог спрятаться так хорошо, что его он не мог найти? Вроде все места уже знакомые, и найти лазейку, где можно было притаиться, довольно сложновато. По истечении ещё 10 минут всем надоело уже ждать, и мы принялись звать Андрея, чтобы он выходил, но ответа и его появления не последовало. Сначала мы думали, что он прикалывается и продолжает прятаться дальше, но массовые поиски тоже не увенчались успехом.В общем, решили, что если он не отзывается, то рано или поздно он поймёт, что его никто не ищет, выйдет из своего укрытия и пойдёт домой, если уже, конечно, не ушёл. Разбрелись мы по своим домам. Вечером на домашний телефон позвонила мама Андрея с вопросом, куда пропал её сын. Я рассказал, что мы играли в прятки, и он куда-то спрятался, что мы не смогли его найти. Сам он не выходил, вот и разошлись по домам. Даже представить не могу, какая паника появилась в душе у его мамы. Вечером родители ходили его искать, но не нашли. Уже начали думать, что он попал в беду или маньяк какой его похитил.Андрей объявился только на следующий день, ближе к вечеру. Как он утверждал, он спрятался в известном нам месте, но когда мы искали в этом месте (которое он описал), его не нашли, и родители тоже его не видели. Как мы его зовём, он не слышал, говорит, что слышал и видел, как Серега периодически ходил из стороны в сторону, пытаясь найти одного из нас. По его словам, он просидел там минут 10 и вышел. Увидев, что нас никого нет, он побрел домой. Родители, сколько ни просили его рассказать правду, где он был и что случилось, слышали всегда: "Играл с друзьями в прятки". Он сам понимал, что он отсутствовал 24 часа, но ничего, кроме вышесказанного, ответить не мог. Что случилось и где он пропадал сутки, осталось загадкой.

Ключевые слова: Прятки время пропажа авторская история

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