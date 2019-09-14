Таинственное царство морфея

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:39

Sinoptik Просмотров: 1 308 Комментарии: 8 +31 Вчера, 14:39 by

Дорогие читатели, хотел бы затронуть тему снов и их влияния на нашу реальность.Несколько лет назад скончался мой отец. До определенного момента в моих снах он меня не навещал. Однажды он приснился, но сон был вполне обычный, лишенный какого-либо смысла. На следующий день сходил в церковь, помянул его и поставил свечку – “за упокой”, так обычно делают, если снятся покойники. Днем позвонили родственники и сообщили, что скончалась родная тетя по отцовской линии. Грустно, но ничего не поделаешь, такова жизнь.Через месяц батюшка опять меня посетил во сне. На следующий день получаю скорбное известие, что скончалась тетя по материнской линии. Один раз - случайность, два – совпадение, третьего раза пока не было. Все слава Богу живы, здоровы, но какая-то определенная закономерность вырисовывается. И еще один случай, связанный с загадкой снов.Десять лет назад двадцать девятого января скончалась мама тещи. Бабушка очень преклонного возраста, войну пережила, пожила достойно. Пришлось заниматься организацией похорон, кто знает, что это такое, не дай Бог. Тридцать первого января бабушку похоронили, а первого февраля умирает теща, сердечный приступ. Никогда не забуду глаза сотрудницы ритуальной фирмы, когда я заявился к ним снова на порог, прямо как постоянный клиент.В общем, пришлось опять заниматься похоронами. Это предисловие. До революции в Петербурге, курсировал очень интересный поезд, который отвозил покойников прямо на кладбище. Интересное ращение в плане похорон на уровне государства. Покойников накапливали до нужного количества и отвозили с комфортом до кладбища. Это было связано с тем, что было принято решение отдалить кладбища подальше от черты города. Отпевание покойников, обычно небогатых, происходило прямо в пути следования. Родственники покойных ехали в этом же поезде. На поезде был знак – белый крест, что бы поезда не перепутать. После революции такие поезда не ездили.Снится мне сон, что я еду в таком поезде в качестве живого пассажира, то есть как провожатый. Кого хороню конкретно по сну не понятно. Помимо меня в поезде едут еще люди-провожатые, общаются. В общем, смысл сна – перемещение с ветерком в холодной и не совсем компании. Самое интересное то, что сон приснился мне первого февраля, когда в реальной жизни десять лет назад занимался двойными похоронами. Я и вспомнил об этом, когда сопоставил даты сна и похорон тещи и ее мамы.Такие вот занятные сюрпризы доставляет нам наши сны. За комментарии буду очень благодарен.

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