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Истории из жизни / Сны

Таинственное царство морфея

Дорогие читатели, хотел бы затронуть тему снов и их влияния на нашу реальность.

Несколько лет назад скончался мой отец. До определенного момента в моих снах он меня не навещал. Однажды он приснился, но сон был вполне обычный, лишенный какого-либо смысла. На следующий день сходил в церковь, помянул его и поставил свечку – “за упокой”, так обычно делают, если снятся покойники. Днем позвонили родственники и сообщили, что скончалась родная тетя по отцовской линии. Грустно, но ничего не поделаешь, такова жизнь.

Через месяц батюшка опять меня посетил во сне. На следующий день получаю скорбное известие, что скончалась тетя по материнской линии. Один раз - случайность, два – совпадение, третьего раза пока не было. Все слава Богу живы, здоровы, но какая-то определенная закономерность вырисовывается. И еще один случай, связанный с загадкой снов.

Десять лет назад двадцать девятого января скончалась мама тещи. Бабушка очень преклонного возраста, войну пережила, пожила достойно. Пришлось заниматься организацией похорон, кто знает, что это такое, не дай Бог. Тридцать первого января бабушку похоронили, а первого февраля умирает теща, сердечный приступ. Никогда не забуду глаза сотрудницы ритуальной фирмы, когда я заявился к ним снова на порог, прямо как постоянный клиент.

В общем, пришлось опять заниматься похоронами. Это предисловие. До революции в Петербурге, курсировал очень интересный поезд, который отвозил покойников прямо на кладбище. Интересное ращение в плане похорон на уровне государства. Покойников накапливали до нужного количества и отвозили с комфортом до кладбища. Это было связано с тем, что было принято решение отдалить кладбища подальше от черты города. Отпевание покойников, обычно небогатых, происходило прямо в пути следования. Родственники покойных ехали в этом же поезде. На поезде был знак – белый крест, что бы поезда не перепутать. После революции такие поезда не ездили.

Снится мне сон, что я еду в таком поезде в качестве живого пассажира, то есть как провожатый. Кого хороню конкретно по сну не понятно. Помимо меня в поезде едут еще люди-провожатые, общаются. В общем, смысл сна – перемещение с ветерком в холодной и не совсем компании. Самое интересное то, что сон приснился мне первого февраля, когда в реальной жизни десять лет назад занимался двойными похоронами. Я и вспомнил об этом, когда сопоставил даты сна и похорон тещи и ее мамы.

Такие вот занятные сюрпризы доставляет нам наши сны. За комментарии буду очень благодарен.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:39
Вчера, 14:39 by SinoptikПросмотров: 1 308Комментарии: 8
+31

Ключевые слова: Сон предупреждения клабдище покойники поезд авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 17:12
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (115|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 714
От таких совпадений даже скептики должны отбросить свой скептицизм.
Я во все сны верю, иногда кажется, что даже на вид пустые сны что-то в себе несут.
Описанные сны автора какие-то особенно интересные. Даже не знаю: как описать эмоции от прочитанного.
Плюс за истории и за факт про поезд.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Славянин777
Вчера, 20:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (440|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 365
Здравствуйте!
За Очень Интересную Историю Плюс!
За информацию о ритуальном поезде отдельное Спасибо!
Усопшим родственникам обязательно закажите в церкви Сорокауст за упокой. Я всегда так делаю, когда мне мои ушедшие родственники сниться начинают. Всегда помогает.
Сны комментировать не возьмусь, не силён я в этом.
Подождем мнения Экспертов!
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#3 написал: Бастинда
Вчера, 21:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 584
Есть сны, содержание которых просто хаос мыслей и образов, проносящихся в мозгу. Но есть и совсем другие сны. В них сознание спящего как-то соединяется с коллективным бессознательным и может выцеплять из него информацию. Не буду здесь говорить про осознанные и контролируемые сновидения, но вот эти две группы снов - хаотичных и информационных - отличаются друг от друга внутренней логикой и её отсутствием.
Зарегистрирован: 22.06.2014
  
#4 написал: Баба Клава
Вчера, 23:00
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3025|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 127
И если не ошибаюсь, кладбище до которого ездил поезд теперь называется им.9 ЯНВАРЯ и находится в Обухово вроде. Тоже совсем недавно об этом читала. Кто знает, может в прошлой жизни вам и вправду приходилось на этом поезде прокатиться? Вообще у каждого свое предназначение в жизни. Я вот, как мне поведали когда то, рождена жить для собственного удовольствия. Хотя удовольствием такую жизнь как сейчас назвать можно с трудом. А вот сестра моя родная рождена для семьи. Она по жизни ухаживает за лежачими родственниками. Уже пять бабок лежачих до гроба досматривала. И все со стороны мужа. Так что может быть Ваше предназначение хоронить? Это тоже очень важно на самом деле. Не каждый станет этим заниматься.Спасибо за историю. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#5 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:28
+3
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 701
Такой интересный факт про поезд! Спасибо автору за расширение кругозора!
Сны... Настолько неизведанная область сознания человека, что трудно сказать что-то однозначное. Бывают и у меня разные. Вот на кладбище пару лет не появлялась, так почти каждую ночь снились бабушка и дед. Съездила, постояла, поговорила с ними, по цветочку поставила - перестали сниться. И много-много таких маленьких, но всё же не всегда объяснимых историй связано у меня со снами.
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#6 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1342|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 939
Плюс за истории про сны. Стараюсь во снах не копаться, иначе можно крышей поехать... Мне запоминающиеся и яркие сны снятся обычно только к полнолунию. Бывают настоящие кошмары. Бывают такие, что с точки зрения психологии поддаются какой-то вменяемой трактовке. Но благо, на утро я стараюсь их забыть, заставляю себя. Так легче, не заморачиваться.
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#7 написал: Calipso
Сегодня, 13:44
+2
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 99
Интересная история однозначно. Присоединяюсь к мнению Бабы Клавы. Интересная теория, и, скорее всего, так оно и есть. Мне сны снятся каждую ночь. Каждую! А есть сны, которые повторяются и во сне я понимаю, что уже видела этот сон и знаю, что будет дальше. Прям как фильм смотришь или сериал, честное слово. Мозг - дело темное, однако... Я слышала, что у тех, кому сны не снятся или снятся очень редко, мозг полноценно отдыхает и наоборот. Фиг его знает, как это работает. Кругом одни загадки! А ведь мозг вроде не на все 100 использует свой потенциал и возможности. Страшно представить, что бы было, "развернись" он на все 100!
Зарегистрирован: 10.03.2015
#8 написал: songless_bird
Сегодня, 13:49
+2
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Репутация: (51|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 80
Про поезд, перевозящий покойников, тоже первый раз слышу, спасибо за интересный факт, надо почитать о нём побольше)
Цитата: Баба Клава
Вообще у каждого свое предназначение в жизни.

Баба Клава, поделитесь тем, как можно узнать о своём предназначении, расскажите подробнее)
Зарегистрирован: 26.02.2018
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