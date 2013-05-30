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Истории из жизни

Что-то чрезвычайно странное

Со мной произошло что-то чрезвычайно странное. Я в большом напряжении до сих пор, хотя с момента X прошло уже 3 месяца. Я вообще человек на редкость здоровой психики... Ну или когда-то был таким. Во всяком случае, все медосмотры (и в школе, и при приеме на работу высококлассным программистом), где был психиатр, проходил на "ура". Да и люди никогда на меня не жаловались, что я там какой-то неправильный, сумасшедший. Сам же я не припомню у себя каких-то странностей, жил обычной жизнью. Устроился работать программистом в крупную контору, познакомился с прекрасной девушкой, потом расстались. Друзей у меня не много, порядка трех. Хотя, после недавно со мной случившегося, предполагаю, их количество не превышает ноль. Но и фиг с ними.

Сама история заключается в том, что я прогуливался одним чудным теплым вечером по улицам после работы. Затем решил погулять немного в парке, а там и лес рядом, где есть асфальтированные дорожки, по которым часто велосипедисты ездят и т.п. Стало темнеть. Да так стремительно, что думаю, ну его, кого мне бояться, веток что ли тонких? Пошел домой, тропинки широкие. К тому же, не первый раз таким путем хожу, знаю, куда идти, чтоб из леса сразу выйти в город и к дому.

Стало безлюдно и жутко темно, но глаза к темноте быстро привыкли. Иду, треть пути уже прошел, поднимаю взгляд на небо и вижу, как оттуда на меня смотрит большой человеческий глаз почти во все это самое небо (а оно, кстати, было абсолютно ясным). Это был четко прорисованный цветом неба (оно было темно-синим) человеческий глаз с большим зрачком, который спокойно на меня смотрел. Я, естественно, испугался, бросил взгляд на землю, затем снова ввысь, но там уже ничего. Ноги мои волей не волей перешли на легкий бег. В итоге я свалил все на переутомление. Бегу так, приводя себя в чувства, минут 10, скоро уже лес должен закончиться, решил перейти на ходьбу. Успокоился. Да не тут-то было! Я стал слышать, как ко мне обращаются деревья. Сначала думал, что кто-то за ними стоит, хотя даже если бы это оказалось правдой, не знаю, какому здоровому человеку придет в голову мысль прятаться темным вечером за деревьями и пугать кого попало. Деревья "выкидывали" такие фразы: "ты что тут забыл?", "что с тобой?", "нужна помощь?", "эй?". Голоса были преимущественно мужские с разными тонами.

Все я уже не припомню и не хочу, тогда я побежал с такой скоростью, что сбей я кого-то в тот момент времени, он бы еще минуту бежал вместе со мной. Бежал долго, но сам того не заметил, как добежал до железнодорожной станции, а это означало мою победу. Оставалось только перейти пути и до дома пол километра максимум. Пути перейти я перешел, до дома дошел, попутно обдумывая, что неплохо бы взять перерыв на работе или вообще попить что-нибудь успокоительное. Открываю дверь подъезда, захожу в него, а там темень полнейшая. Ругнулся еще, мол, лампочки для чего придумали. Включил фонарик на телефоне, и тут стая крыс внезапно как бешеная выбегает из подъезда.

По сравнению с тем, что было, не особо этому удивился, хотя крыс я не видел там за все время, что живу в этом доме. Прохожу во внутрь и вижу еще один "сюрприз". С потолка с 2-х точек капает на плитки пола какая-то фиолетовая жидкость. Вглядываюсь в нее, а там чуть ли не все цвета радуги (как бензин на воде, например). В этот же момент замечаю, что серые стены в нашем подъезде таки стали красивее - на них появилось много граффити различных лиц. Тут понимаю, что это все знакомые мне люди. Бывшая, любимые актеры, актрисы. Да так реалистично нарисовано все, красочно. Продолжаю разглядывать эти творения и вдруг... Слышу сверху быстрые тяжелые шаги, доносящиеся вроде бы с самого верхнего этажа, причем было слышно, что спускаются человек 10 - не меньше. И самое главное, все как по щелчку, те, кто были сверху, будто бы ждали, пока я не зайду в подъезд.

Забегаю в лифт (кстати, живу в десятиэтажке), зачем-то решил немного подождать, пока эти неизвестные спускаются. А они за полминуты уже, как я думаю, с 10 этажа на 3 спустились. Чем я тогда думал - не знаю, почему-то не подумал, что лифт может не поехать, и что я мог сам себя загнать в ловушку. Начинаю нервно нажимать на свой 8 этаж (еще и не подумал, что там кто-то может стоять), двери закрылись, а шаги неизвестных я услышал почти впритык, когда лифт уже поехал. Они остановились именно перед дверьми лифта. Тут я понял, что дело не жареным пахнет, а прожаренным. Доехал до своего этажа, там благо никого не было и на стенах тут уже не было никаких граффити. Я резко беру ключ и открываю дверь в свою квартиру. Сразу не вбегаю, оборачиваюсь и слушаю. Слушаю, как те неизвестные теперь поднимаются на верх все с таким же рвением, будто бы на мне 30 колбас висит, а они все псы голодные.

Теперь-то вбегаю, закрываю дверь на все замки. Кое-как бросаю портфель, забегаю на балкон, открываю окна, быстренько думаю, как к соседу спрыгну на балкон, если взломают квартиру (да-да, к соседу через балкон). Потом вспомнил, что у меня в кармане брюк телефон. Начинаю писать друзьям, что на меня человек 10 охотятся прямо в моем доме. Они обозвали меня приколистом, а потом, когда я на них стал срываться из-за этого, умалишенным. Спустя несколько минут потерял сознание.

Настал новый день, куча пропущенных от начальства, неудивительно. Я пластом на балконе, ветерок свежий подувает. Не жизнь, а сказка. Аккуратно встал, проверил квартиру - никого. Глянул в глазок - никого. Вышел в подъезд, осмотрел дверь - только немного пыльная. Спустился на 1 этаж, никаких граффити. Ничего. Как и той жидкости. Надо ли говорить, что потом с начальством были здоровские разборки, так как в этот день на мои плечи лег большой проект с дедлайном в 1 день. Короче, пришлось уволиться.

Я не знаю, как эти события могут быть связаны между собой. Тот глаз в небе, отзывчивые деревья, фиолетовая субстанция, неизвестные преследователи. В то же время я никого не заставляю верить в это и ни на что не претендую, мне просто нужно было это куда-то выписать. Кстати, в начале я не договорил про работу программиста. Наверно, она имела прямое отношение к вот этим моим глюкам. В последнее время мне доставались очень сложные задания. Голова под конец рабочего дня туманилась. Мне что-то говорят, а я вместо того, чтоб ответить, мысленно пишу на языке программирования строчку вывода сообщения, которое хочу сказать собеседнику. Таким образом, произошел перегруз. Когда уволился с той работы, отдыхал 2 месяца. Сейчас работаю продавцом-консультантом в магазине цифровой техники.

Мой вам совет: работа работой, учеба учебой, а отдых отдыхом. Не стоит им пренебрегать. Это все может обернуться такими "играми разума" от которых мало что веселого.

Вчера, 19:05 by VoidManПросмотров: 541Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Галлюцинации преследования переутомление авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 19:26
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (88|-6)
Публикаций: 20
Комментариев: 2 146
Я восхищён. Плюсанул. Мощная история. Изящество присутствует. Мне кажется, вам необходимо преодолеть страх и играть роль обывателя в обычной жизни. Ну, хотя бы для того, чтобы даже сами деревья не догадывались, что вы их слышите, уж не говоря об окружающих людях. Мне кажется, что можно иногда этим пользоваться для проверки определённых фактов. К примеру, спросить берёзу, кто её посадил. Ха-ха-ха. Невероятная трагикомедия - эта история.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Водяная лилия
Вчера, 19:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 245
Думаю, такие вещи напрямую с вашей работой и дедлайном связаны. Даже когда пересидишь в интернете, тоже реальность иногда через призму виртуальной видится, а уж если это постоянная занятость...
Зарегистрирован: 13.11.2019
#3 написал: Скарм
Вчера, 19:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 536
Интересная история! Но, думаю, это были яркие галлюцинации из-за высокой нагрузки на работе.
+++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:51
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 700
Ээ. Эм. Дебют чего-то нехорошего?

Или просто перебор энергетиков.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Ель
Вчера, 20:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 158
что то стало открываться , способности (деревья услышал), тут же автоматом - это ненормально... Шаблоны шаблоны шаблоны , как они мешают , может толпа за автографом спешила, поклонники :-)
Зарегистрирован: 19.05.2020
#6 написал: Tinка
Вчера, 21:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 26
Потрясающая история! Пробрало до мурашек) +
Зарегистрирован: 1.08.2021
#7 написал: Lami
Вчера, 21:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 56
В этом нет никакой мистики, все что вы видели - галлюцинации. Это может быть из-за сильного утомления (я знаю реальный случай, произошедший на моих глазах, когда здоровый человек настолько переработал и получил такой стресс, что ему привиделось, что он выиграл в лотерею, даже сам себя по телевизору видел). Ещё может быть, что вы приняли какие-то психотропные вещества. Вспомните, вам никто не предлагал выпить что-то? И ещё, сделайте мрт мозга, может быть органические изменения в мозгу. Проверится надо. Такие вещи просто так не случаются.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#8 написал: ericius
Вчера, 22:33
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 11
Крутая история! Плюс.
Зарегистрирован: 24.02.2016
#9 написал: saggitar
Вчера, 23:55
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
Обострение восприятия. Про деревья знаю, про глаз тоже. Остальное, по--видимому также реально. Причины разные. Бывает, что восприятие обостряется и при заболеваниях мозга. На всякий случай, провериться бы.
Зарегистрирован: 9.03.2019
#10 написал: Tato4ka8
Сегодня, 07:30
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 90
Переутомление. Но без обид, так тоже выглядит шизофрения. Сходите к врачу. Такая форма купируется. Или исключит или подтвердит.
Зарегистрирован: 16.06.2019
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