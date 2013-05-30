Что-то чрезвычайно странное

VoidMan Просмотров: 541 Комментарии: 10 +12 Вчера, 19:05 by

Со мной произошло что-то чрезвычайно странное. Я в большом напряжении до сих пор, хотя с момента X прошло уже 3 месяца. Я вообще человек на редкость здоровой психики... Ну или когда-то был таким. Во всяком случае, все медосмотры (и в школе, и при приеме на работу высококлассным программистом), где был психиатр, проходил на "ура". Да и люди никогда на меня не жаловались, что я там какой-то неправильный, сумасшедший. Сам же я не припомню у себя каких-то странностей, жил обычной жизнью. Устроился работать программистом в крупную контору, познакомился с прекрасной девушкой, потом расстались. Друзей у меня не много, порядка трех. Хотя, после недавно со мной случившегося, предполагаю, их количество не превышает ноль. Но и фиг с ними.Сама история заключается в том, что я прогуливался одним чудным теплым вечером по улицам после работы. Затем решил погулять немного в парке, а там и лес рядом, где есть асфальтированные дорожки, по которым часто велосипедисты ездят и т.п. Стало темнеть. Да так стремительно, что думаю, ну его, кого мне бояться, веток что ли тонких? Пошел домой, тропинки широкие. К тому же, не первый раз таким путем хожу, знаю, куда идти, чтоб из леса сразу выйти в город и к дому.Стало безлюдно и жутко темно, но глаза к темноте быстро привыкли. Иду, треть пути уже прошел, поднимаю взгляд на небо и вижу, как оттуда на меня смотрит большой человеческий глаз почти во все это самое небо (а оно, кстати, было абсолютно ясным). Это был четко прорисованный цветом неба (оно было темно-синим) человеческий глаз с большим зрачком, который спокойно на меня смотрел. Я, естественно, испугался, бросил взгляд на землю, затем снова ввысь, но там уже ничего. Ноги мои волей не волей перешли на легкий бег. В итоге я свалил все на переутомление. Бегу так, приводя себя в чувства, минут 10, скоро уже лес должен закончиться, решил перейти на ходьбу. Успокоился. Да не тут-то было! Я стал слышать, как ко мне обращаются деревья. Сначала думал, что кто-то за ними стоит, хотя даже если бы это оказалось правдой, не знаю, какому здоровому человеку придет в голову мысль прятаться темным вечером за деревьями и пугать кого попало. Деревья "выкидывали" такие фразы: "ты что тут забыл?", "что с тобой?", "нужна помощь?", "эй?". Голоса были преимущественно мужские с разными тонами.Все я уже не припомню и не хочу, тогда я побежал с такой скоростью, что сбей я кого-то в тот момент времени, он бы еще минуту бежал вместе со мной. Бежал долго, но сам того не заметил, как добежал до железнодорожной станции, а это означало мою победу. Оставалось только перейти пути и до дома пол километра максимум. Пути перейти я перешел, до дома дошел, попутно обдумывая, что неплохо бы взять перерыв на работе или вообще попить что-нибудь успокоительное. Открываю дверь подъезда, захожу в него, а там темень полнейшая. Ругнулся еще, мол, лампочки для чего придумали. Включил фонарик на телефоне, и тут стая крыс внезапно как бешеная выбегает из подъезда.По сравнению с тем, что было, не особо этому удивился, хотя крыс я не видел там за все время, что живу в этом доме. Прохожу во внутрь и вижу еще один "сюрприз". С потолка с 2-х точек капает на плитки пола какая-то фиолетовая жидкость. Вглядываюсь в нее, а там чуть ли не все цвета радуги (как бензин на воде, например). В этот же момент замечаю, что серые стены в нашем подъезде таки стали красивее - на них появилось много граффити различных лиц. Тут понимаю, что это все знакомые мне люди. Бывшая, любимые актеры, актрисы. Да так реалистично нарисовано все, красочно. Продолжаю разглядывать эти творения и вдруг... Слышу сверху быстрые тяжелые шаги, доносящиеся вроде бы с самого верхнего этажа, причем было слышно, что спускаются человек 10 - не меньше. И самое главное, все как по щелчку, те, кто были сверху, будто бы ждали, пока я не зайду в подъезд.Забегаю в лифт (кстати, живу в десятиэтажке), зачем-то решил немного подождать, пока эти неизвестные спускаются. А они за полминуты уже, как я думаю, с 10 этажа на 3 спустились. Чем я тогда думал - не знаю, почему-то не подумал, что лифт может не поехать, и что я мог сам себя загнать в ловушку. Начинаю нервно нажимать на свой 8 этаж (еще и не подумал, что там кто-то может стоять), двери закрылись, а шаги неизвестных я услышал почти впритык, когда лифт уже поехал. Они остановились именно перед дверьми лифта. Тут я понял, что дело не жареным пахнет, а прожаренным. Доехал до своего этажа, там благо никого не было и на стенах тут уже не было никаких граффити. Я резко беру ключ и открываю дверь в свою квартиру. Сразу не вбегаю, оборачиваюсь и слушаю. Слушаю, как те неизвестные теперь поднимаются на верх все с таким же рвением, будто бы на мне 30 колбас висит, а они все псы голодные.Теперь-то вбегаю, закрываю дверь на все замки. Кое-как бросаю портфель, забегаю на балкон, открываю окна, быстренько думаю, как к соседу спрыгну на балкон, если взломают квартиру (да-да, к соседу через балкон). Потом вспомнил, что у меня в кармане брюк телефон. Начинаю писать друзьям, что на меня человек 10 охотятся прямо в моем доме. Они обозвали меня приколистом, а потом, когда я на них стал срываться из-за этого, умалишенным. Спустя несколько минут потерял сознание.Настал новый день, куча пропущенных от начальства, неудивительно. Я пластом на балконе, ветерок свежий подувает. Не жизнь, а сказка. Аккуратно встал, проверил квартиру - никого. Глянул в глазок - никого. Вышел в подъезд, осмотрел дверь - только немного пыльная. Спустился на 1 этаж, никаких граффити. Ничего. Как и той жидкости. Надо ли говорить, что потом с начальством были здоровские разборки, так как в этот день на мои плечи лег большой проект с дедлайном в 1 день. Короче, пришлось уволиться.Я не знаю, как эти события могут быть связаны между собой. Тот глаз в небе, отзывчивые деревья, фиолетовая субстанция, неизвестные преследователи. В то же время я никого не заставляю верить в это и ни на что не претендую, мне просто нужно было это куда-то выписать. Кстати, в начале я не договорил про работу программиста. Наверно, она имела прямое отношение к вот этим моим глюкам. В последнее время мне доставались очень сложные задания. Голова под конец рабочего дня туманилась. Мне что-то говорят, а я вместо того, чтоб ответить, мысленно пишу на языке программирования строчку вывода сообщения, которое хочу сказать собеседнику. Таким образом, произошел перегруз. Когда уволился с той работы, отдыхал 2 месяца. Сейчас работаю продавцом-консультантом в магазине цифровой техники.Мой вам совет: работа работой, учеба учебой, а отдых отдыхом. Не стоит им пренебрегать. Это все может обернуться такими "играми разума" от которых мало что веселого.

Ключевые слова: Галлюцинации преследования переутомление авторская история

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