БубенУстроился я как-то после учебы в одну небольшую контору, занимающуюся вентиляцией.
Работал я жестянщиком. И так как помещение цеха сгорело незадолго до моего устройства, а новый строить... ну, в общем, до сих пор строят. Нам пришлось работать на улице. Время было лето, и жара у нас стоит градусов 40. И в те редкие дни, когда шёл дождь, мы могли позволить себе отдохнуть, сидя в помещении и попивая чай.
Тогда мне пришла, казалось бы, шуточная и гениальная мысль сделать бубен, чтобы вызывать дождь, как это делают шаманы. Немного покумекав, загнул из жести кольцо, врезал несколько пластинок - и готово. Бубен исправно выполнял свою функцию. С импровизированными танцами и песнями нам удавалось призвать дождь.
После меня перевели в офис, и про бубен я позабыл из-за не надобности.
Прошел год, и ко мне подходит наш водитель со словами:
- Что то не работает твой бубен.
- Что?
- Ну постучал я в него, потанцевал, а дождя все нет!
- А, ну ты подожди немного.
Проходит буквально полчаса, а он заходит ко мне и говорит, что он еще машину помыл для уверенности. И тут мы повернулись к окну, ловя взглядами падающие капли дождя.
P.S. Тогда дождь шел, не прекращая, месяц, затопив полгорода.
Автор: Prodigy911.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:37
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 10:37 by Nik_dkПросмотров: 55Комментарии: 2
Ключевые слова: Бубен вызывание дождь