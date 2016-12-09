Бубен

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:37

Причина: Изменён раздел.

Nik_dk Просмотров: 55 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 10:37 by

Устроился я как-то после учебы в одну небольшую контору, занимающуюся вентиляцией.Работал я жестянщиком. И так как помещение цеха сгорело незадолго до моего устройства, а новый строить... ну, в общем, до сих пор строят. Нам пришлось работать на улице. Время было лето, и жара у нас стоит градусов 40. И в те редкие дни, когда шёл дождь, мы могли позволить себе отдохнуть, сидя в помещении и попивая чай.Тогда мне пришла, казалось бы, шуточная и гениальная мысль сделать бубен, чтобы вызывать дождь, как это делают шаманы. Немного покумекав, загнул из жести кольцо, врезал несколько пластинок - и готово. Бубен исправно выполнял свою функцию. С импровизированными танцами и песнями нам удавалось призвать дождь.После меня перевели в офис, и про бубен я позабыл из-за не надобности.Прошел год, и ко мне подходит наш водитель со словами:- Что то не работает твой бубен.- Что?- Ну постучал я в него, потанцевал, а дождя все нет!- А, ну ты подожди немного.Проходит буквально полчаса, а он заходит ко мне и говорит, что он еще машину помыл для уверенности. И тут мы повернулись к окну, ловя взглядами падающие капли дождя.P.S. Тогда дождь шел, не прекращая, месяц, затопив полгорода.Автор: Prodigy911.

Ключевые слова: Бубен вызывание дождь

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