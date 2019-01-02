Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Дом

Я не назвал бы эту историю прям мистической, скорей мрачной. Немного предисловия.

Мой друг загорелся желанием купить себе пару соток земли с домиком, под дачу. Возле города приобрести участок по разумной цене не получилось. Но он свою затею не бросил и начал подыскивать участок где-нибудь подальше. А конкретнее в той деревне, где когда-то проводил лето у пожилых родственников. И вот, в середине весны, когда солнце четко дало понять, что пора чистить от ржавчины мангал и мариновать мясо. Мы собрались на шашлыки у его родственников. И делая очередной глоток пива, под медитативное разглядывание жарящегося мяса, он деловито и не без хвастовства заявил.
- А я себе дом уже нашел. Беру, и владелец цену не ломит.

Ну, мы понятно дело все с вопросами: Где? Что? Почем? И как вообще?
Он вдумчиво все разъяснил, и даже я смог примерно понять, где располагается его будущая дача. По всему выходило, что почти на самом въезде, возле перекрестка, здание уныло-желтого цвета. Когда общая суета стихла, его дядя по материнской линии, на данный момент проживающий в этой деревне сказал:
- Не бери этот дом, там дурное место.
Все как-то приумолкли, но друг и особенно я (мистика мне как жанр нравиться, а тут дурное место) полезли с расспросами. Дядя его по упирался, больше набивая себе цену, нежели не желая говорить, и после высказался:
- Там в двухтысячном году, по пьяной лавке, сын отца топором зарубил, а после сам повесился в сарае.

Игорь, мой приятель, подумав сказал, что вроде как помнит, было такое дело, просто по малолетству не сильно придал такому событию значения. Да и присутствующее тоже покивали, мол, знаем, помним.

Мой приятель, было, приуныл, но очень быстро воспрял духом, может, из-за алкоголя, хотя его была совсем мало, может, сам для себя решил, что дом — это стены и крыша, а убийство — это мнительность и суеверия. И высказался, мол, ему плевать, он там все выломает и заново построит, останутся только стены, и, может, стропила от крыши. На что его дядька пожевал губами и продолжил вываливать нелицеприятные факты.
- Там еще в середине девяностых, женщина сестру убила с мужем, а сама повесилась, и тоже предположительно в сарае. Так что там место плохое. Приятель все равно стоял на своем, что это все фигня, а дом он купит.

Но по факту не купил. Официальная версия, в цене со старым хозяином не сговорились. И да, он выяснил, что были убийства, он и заметки газетные в архиве нашел, и свидетелей кучу. Так что по двум эпизодам нет сомнений. А дальше, как говорится: ниточка потянулась, и весь клубок распутался. Вроде как его сестра понаводила справки. И вот что, с его слов, мне удалось систематизировать. Пойдем от конца (информации немного, но собиралась она почти полгода).

Сын убил отца, женщина сестру и мужа, эти факты без сомнения подтверждённые. Далее уже всё на уровне слухов.

В восьмидесятые в доме жил конюх, что вроде как тоже повесился в сарае, но прежде спалил конюшню. В конце шестидесятых там обретались то ли финны, то ли эстонцы. Никто не понимал, что они говорили, как-то пришли внезапно и также пропали не пойми, куда. В войну в доме жили фашисты, и тоже всякое нехорошие творили (есть заметка в газете, за девяностый год, со слов ветеранов). А изначально вроде как это дом построил кулак, и когда пришла советская власть, он зарубил всю семью, сжег сараи и сам повесился.

Вот такой вот имеется домик с мрачной историей. Ходил, смотрел на него, дом как дом ничего примечательного во внешнем виде, никаких мрачных ассоциаций.

И виде постскриптума. Чтобы не распыляться на посты. У нас в городе имеется одно пятиэтажное здание, сданное в эксплуатацию в восемьдесят девятом году. И вот, в этой постройке находится квартирка в одну комнату величиной, на первом этаже. За все эти годы в ней никто никогда не жил. Ее покупали, ремонтировали, и не единожды, но жили хорошо если с месяц. Она всегда пустует. Вот такой необычный факт.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:59 by zadiraПросмотров: 1 009Комментарии: 14
+27

Ключевые слова: Дом убийство смерть покупка авторская история популярное

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Вчера, 22:15
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 532
История хоть и мрачная как выразился автор, но очень даже жизненная.... По своему напоминает сияние Кинга.
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#2 написал: Selena 13
Вчера, 23:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 224
У знакомой моей, в доме родителей мужа, тоже есть странная квартира.Пятиэтажка панельная,на первом этаже дверь в квартиру на лестничной клетке посреди других таких же ,но там никто не живёт по факту ,говорили видели,как оттуда очень редко да выходят люди ,потом она была опечатана.
На месте этой двери на других этажах расположен щиток со счётчиками и номера у квартиры этой нет.
Сама лично ее видела.
Незнаю как это так .?
+
Зарегистрирован: 21.01.2014
#3 написал: Arhip
Сегодня, 04:36
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1822|0)
Публикаций: 81
Комментариев: 1 736
У нас стоит дом дореволюционной постройки.
На каждом этаже по 2 квартиры. А вот на последнем этаже - только одна, а вход во вторую заложен кирпичами. Причем кладку так и не удосужились заштукатурить.
Сперва была мысль что хозяева объединили 2 квартиры. Но:
1. В те времена квартиры не продавались. Их выдавало государство.
2. Мне как-то довелось побывать во второй квартире. Никаких признаков на вход в замурованную нет. И сами хозяева не знают что там.
Лет 5 назад зашел в тот подъезд, поднялся на последний этаж - как всегда только одна квартира. Правда кирпичную кладку уже заштукатурили и покрасили.
А вообще тот дом имеет довольно интересную историю
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:10
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 124
Комментариев: 6 627
В жизни такого не слышала. Только в байках каких.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Red Scorpion
Сегодня, 09:38
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5293|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 603
..Дому надо было вручить медаль за борьбу с фашистами)) если финнов с немцами дел куда то)).. Дом стоял возле перекрестка, тем более место не хорошее. На перекрестках постоянно нечисть гуляет , да ритуалы всякие проводят.
Знаю одно место , построен магазин на месте старого кладбища . Всю историю сменил кучу хозяев, никогда не славился добром, всегда что-то происходило нехорошее. Аварии потоянно рядом с ним были. До сих пор пустует..
Плюс за историю
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 10:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (158|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 923
Цитата: Arhip
У нас стоит дом дореволюционной постройки.
На каждом этаже по 2 квартиры. А вот на последнем этаже - только одна, а вход во вторую заложен кирпичами. Причем кладку так и не удосужились заштукатурить.
Сперва была мысль что хозяева объединили 2 квартиры. Но:
1. В те времена квартиры не продавались. Их выдавало государство.
2. Мне как-то довелось побывать во второй квартире. Никаких признаков на вход в замурованную нет. И сами хозяева не знают что там.
Лет 5 назад зашел в тот подъезд, поднялся на последний этаж - как всегда только одна квартира. Правда кирпичную кладку уже заштукатурили и покрасили.
А вообще тот дом имеет довольно интересную историю

Ооо! Как интересно. Мозг мой начал додумывать всякое smile может зло там запечатали..
Тетя-душнила снова на связи. По истории, одно непонятно. У дома и участка такая долгая и запоминающаяся история, но это место нормально так переходило от одних хозяев к другим. Продавалось даже, а не бесплатно доставалось. Я думаю, ещё на этапе первых событий это место можно было оставить в покое.
Плюс поставила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#7 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 13:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (100|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 187
Ну слушайте, по мне не покупать дом, если в нем было убийство или смерти какие-то - полный бред. На Земле живет дохренилиарды людей и кто-то обязательно где-то мрет. А ведь жило еще больше. Я бы купила дом. Мы с мужем тоже снимали квартиру у его товарища по работе, в ней его брат сторчался когда-то и перед этим еще жену свою убил. Ничего, абсолютно светлая квартира.
Зарегистрирован: 5.02.2019
#8 написал: VENDETTA
Сегодня, 14:59
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (201|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 174
УУУУУУ дайте нам адрес, мы там сходку устроим)) Нам уже интересен этот дом, тем более если стены годов фашистов и эстонцев +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#9 написал: Arhip
Сегодня, 16:14
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1822|0)
Публикаций: 81
Комментариев: 1 736
Цитата: Jako tako
Ооо! Как интересно. Мозг мой начал додумывать всякое smile может зло там запечатали..


Забыл сказать- пытался пробраться с черного хода - там тоже проем замурован.

Цитата: VENDETTA
УУУУУУ дайте нам адрес, мы там сходку устроим)) Нам уже интересен этот дом, тем более если стены годов фашистов и эстонцев +


После революции к дому пристроили еще большой кусок. Во время войны частично разбомбили. После войны немцы отстроили и приделали еще кусок. Потом лет через 10 пристроили еще кусок и дом стал в виде буквы "С". Хотели потом несколько домов построить, что бы сверху читалось СССР, но передумали.
Сходку надо в подвале устраивать. Там 3 подземных этажа как минимум и переходы ведущие в соседние здания. По слухам - можно проникнуть в метро.
Для сходки подойдет бомбоубежище, в точности повторяющее одну из квартир но с крамальерным замком.

адрес - Москва. Б. Дорогомиловская 4/2
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#10 написал: VENDETTA
Сегодня, 16:38
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (201|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 174
Arhip, а откуда ты все это знаешь? Не ты же автор belay
Или ты на ходу это сочиняешь)
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#11 написал: Arhip
Сегодня, 16:46
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1822|0)
Публикаций: 81
Комментариев: 1 736
Цитата: VENDETTA
Arhip, а откуда ты все это знаешь? Не ты же автор belay
Или ты на ходу это сочиняешь)


Ну во первых рассказывали те, кто там давно живет. Во вторых я подвалы там вдоль и поперек излазил. И в соседнее здание (фармацевтическое училище) через подвал проникал. Много чего интересного видел. Правда уже в те времена часть проходов заделана была
Насчет зданий в виде СССР ошибся - для этих целей другой дом построили.
А если на дом снаружи посмотреть - там дикое смешение архитектурных стилей.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#12 написал: zadira
Сегодня, 17:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 15
VENDETTA
Arhir про свой пост, а не про мою историю.

У нас стоит дом дореволюционной постройки.
На каждом этаже по 2 квартиры. А вот на последнем этаже - только одна, а вход во вторую заложен кирпичами. Причем кладку так и не удосужились заштукатурить.
Сперва была мысль что хозяева объединили 2 квартиры. Но:
1. В те времена квартиры не продавались. Их выдавало государство.
2. Мне как-то довелось побывать во второй квартире. Никаких признаков на вход в замурованную нет. И сами хозяева не знают что там.
Лет 5 назад зашел в тот подъезд, поднялся на последний этаж - как всегда только одна квартира. Правда кирпичную кладку уже заштукатурили и покрасили.
А вообще тот дом имеет довольно интересную историю

Цитата: shiny_pumpkin_of_little_stars
Ну слушайте, по мне не покупать дом, если в нем было убийство или смерти какие-то - полный бред. .

Смерть смерть рознь. Одно дело, когда бабушка тихо мирно умерла, другое, когда было совершено три жестоких убийства, и два самоубийства. Но тут каждый сам решает, что и как покупать. Может и в самом деле мой приятель не сошелся в цене с продавцом.)))
Зарегистрирован: 24.02.2021
#13 написал: Kinigos
Сегодня, 17:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (292|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 434
Цитата: Arhip
3 подземных этажа как минимум и переходы ведущие в соседние здания. По слухам - можно проникнуть в метро.
Для сходки подойдет бомбоубежище, в точности повторяющее одну из квартир но с крамальерным замком.

Прямо бункер Сталина какой-то...
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#14 написал: Nlo
Сегодня, 17:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 748
Знать бы так всем заранее, что покупаешь. Чтоб не мыкаться с перепродажей.

Вот в одном районе у реки - все дома нарасхват. Но в одном - всегда продаются квартиры, и не одна... В чём закавыка? Может мистика, а может и соседи бедовые, поди догадайся.. Хорошо, когда есть, кому подсказать!
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.