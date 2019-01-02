Дом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

zadira Просмотров: 1 009 Комментарии: 14 +27 Вчера, 21:59 by

Я не назвал бы эту историю прям мистической, скорей мрачной. Немного предисловия.Мой друг загорелся желанием купить себе пару соток земли с домиком, под дачу. Возле города приобрести участок по разумной цене не получилось. Но он свою затею не бросил и начал подыскивать участок где-нибудь подальше. А конкретнее в той деревне, где когда-то проводил лето у пожилых родственников. И вот, в середине весны, когда солнце четко дало понять, что пора чистить от ржавчины мангал и мариновать мясо. Мы собрались на шашлыки у его родственников. И делая очередной глоток пива, под медитативное разглядывание жарящегося мяса, он деловито и не без хвастовства заявил.- А я себе дом уже нашел. Беру, и владелец цену не ломит.Ну, мы понятно дело все с вопросами: Где? Что? Почем? И как вообще?Он вдумчиво все разъяснил, и даже я смог примерно понять, где располагается его будущая дача. По всему выходило, что почти на самом въезде, возле перекрестка, здание уныло-желтого цвета. Когда общая суета стихла, его дядя по материнской линии, на данный момент проживающий в этой деревне сказал:- Не бери этот дом, там дурное место.Все как-то приумолкли, но друг и особенно я (мистика мне как жанр нравиться, а тут дурное место) полезли с расспросами. Дядя его по упирался, больше набивая себе цену, нежели не желая говорить, и после высказался:- Там в двухтысячном году, по пьяной лавке, сын отца топором зарубил, а после сам повесился в сарае.Игорь, мой приятель, подумав сказал, что вроде как помнит, было такое дело, просто по малолетству не сильно придал такому событию значения. Да и присутствующее тоже покивали, мол, знаем, помним.Мой приятель, было, приуныл, но очень быстро воспрял духом, может, из-за алкоголя, хотя его была совсем мало, может, сам для себя решил, что дом — это стены и крыша, а убийство — это мнительность и суеверия. И высказался, мол, ему плевать, он там все выломает и заново построит, останутся только стены, и, может, стропила от крыши. На что его дядька пожевал губами и продолжил вываливать нелицеприятные факты.- Там еще в середине девяностых, женщина сестру убила с мужем, а сама повесилась, и тоже предположительно в сарае. Так что там место плохое. Приятель все равно стоял на своем, что это все фигня, а дом он купит.Но по факту не купил. Официальная версия, в цене со старым хозяином не сговорились. И да, он выяснил, что были убийства, он и заметки газетные в архиве нашел, и свидетелей кучу. Так что по двум эпизодам нет сомнений. А дальше, как говорится: ниточка потянулась, и весь клубок распутался. Вроде как его сестра понаводила справки. И вот что, с его слов, мне удалось систематизировать. Пойдем от конца (информации немного, но собиралась она почти полгода).Сын убил отца, женщина сестру и мужа, эти факты без сомнения подтверждённые. Далее уже всё на уровне слухов.В восьмидесятые в доме жил конюх, что вроде как тоже повесился в сарае, но прежде спалил конюшню. В конце шестидесятых там обретались то ли финны, то ли эстонцы. Никто не понимал, что они говорили, как-то пришли внезапно и также пропали не пойми, куда. В войну в доме жили фашисты, и тоже всякое нехорошие творили (есть заметка в газете, за девяностый год, со слов ветеранов). А изначально вроде как это дом построил кулак, и когда пришла советская власть, он зарубил всю семью, сжег сараи и сам повесился.Вот такой вот имеется домик с мрачной историей. Ходил, смотрел на него, дом как дом ничего примечательного во внешнем виде, никаких мрачных ассоциаций.И виде постскриптума. Чтобы не распыляться на посты. У нас в городе имеется одно пятиэтажное здание, сданное в эксплуатацию в восемьдесят девятом году. И вот, в этой постройке находится квартирка в одну комнату величиной, на первом этаже. За все эти годы в ней никто никогда не жил. Ее покупали, ремонтировали, и не единожды, но жили хорошо если с месяц. Она всегда пустует. Вот такой необычный факт.

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