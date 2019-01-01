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Истории из жизни

Деревенская свадьба

Мне было лет 10. Мама приобрела огромный участок с большим генеральским домом на самой окраине той деревни. Для нас это была дача и все лето проводилось там.

Напротив наших ворот, за перекрёстком, находилось поле, которое с темнотой окутывалось туманом. Однажды мой друг провожал меня поздно до самого этого перекрёстка, мы заболтались, и в какой-то момент я заметила на том самом поле, в тумане, группу людей, движущуюся в нашу сторону, они не то что бы шли, они "плыли".

Но самое жуткое, что в самом центре я отчетливо видела свадебное платье! Я не верила своим глазам, начала успокаивать себя тем, что это мусор вывезли. Осознав, что друг замолчал, я повернулась на него, он смотрел туда же с открытым ртом и с испугом. Я спросила, что он видит, на мою истерику он сказал, что к нам идёт невеста!!!

Мне в жизни так страшно не было по сей день, мы с криками и слезами побежали к моему дому, даже не оборачивались, мы в прямом смысле нагадили себе в штаны! Мама нас услышала и испугалась, но на нашу историю только посмеялась, какие мы фантазеры. Друга моего по итогу забрала бабушка, а я утром попросила отвезти меня в город.

Больше мне туда не хотелось ни под каким предлогом, даже начинали с мамой ругаться, типа я ей на даче не хочу помогать и придумала такую сказку. В этой же деревне, только на другом конце, у моей крестной был задолго до нас и есть сейчас дом. Спустя года 2 она поинтересовалась у моей мамы, почему я не приезжаю. Мама ей рассказала о той невесте.

Крестная была в шоке и поведала о том, как лет эдак 15 до нашей покупки, была свадьба в этой деревне, а на месте этого поля болото было, молодые с гостями понапивались и понесло их туда. Короче, погибли там жених, невеста и ещё пару гостей.

Мама долго не ждала и быстренько продала этот участок, не объясняя причин. Только после моего окончания школы, она мне сказала, что все-таки я это видела, а я уже с возрастом начинала считать это за моё богатое воображение, но нет. Я не фанатик мистической ереси, скажу, что отношусь к этому никак, просто не хочу ничего об этом знать и углубляться. Я в здравом уме, но никогда не признаю, что такого не было и в ту деревню я отказываюсь ездить. Никогда!

Деревня находится: - Беларусь, Пуховичский район Минской области, д.Талька

Автор - Tina Xayyapho.
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Новость отредактировал conjure one - Сегодня, 00:24
Сегодня, 00:23 by Сделано_в_СССРПросмотров: 275Комментарии: 0
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Ключевые слова: Деревня дача поле туман призраки невеста свадьба болото смерти

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