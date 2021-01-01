Аста

Юлия Рысь Просмотров: 195 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 20:12 by

Дед моего знакомого был лесником в одной из деревень. Обход территории совершался пешком, а территория огромная. И все этот дед Матвей заглядывался на лошадку соседскую - как бы хорошо было на ней по лесу бродить. Сколько раз соседа упрашивал, хорошие деньги за неё предлагал.Однажды ночью соседский дом сгорел. Сосед в том пожаре погиб, а его семья - жена и двое детишек - остались без крыши над головой. Из ценностей осталось только то, что в сарае было - вещи кое-какие да скотина. Самым ценным была та самая лошадь - Аста. Ну дед и решил случаем воспользоваться и выкупить лошадь. Причём по дешёвке, зная, что бабе с таким хозяйством не справиться. Деревенские его конечно осудили, мол, на чужом горе нажился, но каждый сам за себя.Лощадь долго к нему привыкнуть не могла, да и он с ней не церемонился особо. Между кнутом и пряником всегда кнут. Через неделю уже на ней угодья объезжал.Однажды приехал с обхода и бабке рассказывал, мол ехал по лесу и услышал как из чащи лошадь кто-то зовёт по имени. А она уши навострила - и туда, еле удержал, отстегал знатно.Однажды, напившись, поехал дед в поле кататься, а после утверждал, что лошадь его скинула и в лес удрала, а когда нашёл, то увидел, как она рядом с мужиком стоит, ласкается, а мужик этот - сосед их сгоревшей. Только обернулся, лошадь погладил и пропал, как в воздухе растворился.Бабка не поверила, спать его уложила, а сама пошла лошадь напоить, а у той на голове сажа.Ровно через год дед с обхода не вернулся, лошадь одна вернулась, только не домой, а на соседский участок, в свой сарай. Старика так и не нашли, а лошадь решили вернуть бывшим хозяевам.

Ключевые слова: Лошадь лес пожар жадность сосед авторская история

Другие, подобные истории: