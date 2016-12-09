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Несерьезные истории

Вот такая жизнь

Собрал Бог всех тварей и решил каждому его век отмерить.... Первым подозвал человека: «Ты, человече — существо не крупное, так что тебе 20 лет жизни даю».
«Мало...» — подумал человек, но с Богом спорить не стал и тихонько отошел в сторону....
А Бог тем временем подозвал лошадь: «Тебе, лошадь, 40 лет жизни назначаю — ты тварь большая, тебе и жить дольше.
Но лошадь взмолилась: «Помилуй, Боже! 40 лет с ярмом на шее ходить, за собой плуг да воз таскать, да еще и кнутом получать! Мне и 20 хватит... Отдай оставшиеся человеку, ему нужнее»...
Бог дал добро и позвал корову... На том же основании, что и лошади, дал ей 40 лет жизни. Но корова отказалась: «Упаси, Боже! 40 лет за вымя меня дергать будут! Мне и 20 хватит, а оставшиеся годы отдай человеку, ему они нужнее»... Согласился Бог....
Позвал собаку: «Тебе, собака, 30 лет назначаю!» А собака: «Господи, помилуй! Ну куда мне 30 лет на цепи сидеть, гавкать на каждого да кость грызть...
Давай мне 15, а остальные человеку отдай»...
А Богу что? Отдал еще 15 лет человеку, позвал кота и предложил ему 20 лет жизни...
Но кот подумал: как это 20 лет мышатину есть, да и отказался от 10 лет жизни — тоже подарил их человеку...

С тех пор так и живет человек ...
Сначала 20 лет свои проживает — забот и горя не знает...

Потом наступают 20 лет лошадиных: работает человек как лошадь, тянет на себе воз — работа, дом, семья...

Следующие 20 лет — те, что корова подарила: «доят» человека дети, внуки... Кто на дачу, кто на машину...

А потом собачьи 15 лет живет: дома сидит, дом сторожит, за внуками присматривает да на улицу поглядывает...

А приходят кошачьи годы, тут уж как повезет…
Могут, как кота, по голове погладить, а могут и под зад ногой пнуть.....

ВОТ ТАКУЮ ПРИТЧУ МНЕ ПРИСЛАЛИ,...ЗАДУМАЛАСЬ..А ВЕДЬ ТАК ОНО И ЕСТЬ, НА САМОМ ТО ДЕЛЕ...((((

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:06
Сегодня, 12:54 by просто ВасяПросмотров: 31Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: жизненный путь притча продолжительность жизни

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:42
+1
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Действительно!)) Плюс+++++++
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:48
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А на самом деле так и есть! smile ++++++++++++++++++++ good
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:48
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Мне тоже эту притчу присылали. Трогательно как-то
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#4 написал: Летяга
Сегодня, 14:33
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Комментариев: 6 078
Грустно и смешно одновременно.
Плюсанула))
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