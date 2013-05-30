Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Под окнами завода

2012 год. Мне 17 лет... первый курс колледжа. На уме далеко не учеба, а вот кутеж с друзьями - дело святое и благородное. Я тогда активно увлекался Полигонными Ролевыми Играми (сокращенно ПРИ). Эдакий дурачок с текстолитовым мечом, бегает в костюме орка по лесу, сражаясь с такими же клоунами. Ну это я так, любя. На самом деле я очень любил эту атмосферу и по сей день не прочь побегать по лесу, но взрослая жизнь отбирает большую часть времени и сейчас не до этого. Ну да не будем о грустном, все это временно, и однажды я снова возьму в руки резиновое оружие.

Перейду к сути, а то и так уже много "воды налил".

В общем, как я уже выше написал, я был такой "Иван" не один, а имел большую группу единомышленников. Было у нас также арендовано большое помещение на старом заводе, где мы активно тренировались. Бились друг другом бакенами, резиновыми топорами, стреляли из лука и арбалета, всю осень, зиму, весну и немного летом, что бы, когда наступил сезон игр, мы могли дать знатного пенка понаехавшим с соседних поселений эльфам и гномам.

Часто случалось так, что мы оставались на ночь на нашем заводе. Охранник нас давно знал, потому проблем с ночевкой не было, а так же он предоставлял нам ключи от более тёплого кабинета, потому что, если приспичит поспать, в зале это будет сделать нереально, ибо помещение отапливалось слабо, а летом так же стабильно было холодным.

Тёплый кабинет находился на втором этаже и был достаточно большим, кроватей там конечно не было, зато было много столов, которые вполне себе подходили для сна. Были в этом кабинете так же огромные окна, с которых открывался вид на внутренний двор завода, где тренировались собачники. Там же стояли вольеры, где проживали огромные пёсили. Прошу прощение за такое длинное описание, но без этого никак.

И вот, в очередной раз, вдоволь наигравшись в рыцарей до глубокой ночи с оставшимися на тренировке двумя товарищами, мы направились в тёплый кабинет с естественной целью - поспать. Перекусив хлебом, обильно политым кетчупом с куском дешёвой колбасы и запив это дело апельсиновым "добрым", мы, уставшие и счастливые, развалились на своих импровизированных койках, и почти сразу Морфей забрал нас в свое царство.

Однако, не долго мы гостили у Морфея. Проснулся я от того, что кто-то активно трясёт меня за плечо. Это был один из товарищей, который спал ближе всего ко мне. Жестом он показал мне, что бы я молчал, а затем указал на окно. Так и не поняв какого черта происходит, я недовольно уставился на окно. Ну и? Ни черта не видно кроме неба, двора и противоположной стены завода. Что этому дураку надо? Посмотреть с ним на звезды? Я протёр глаза, напряг зрение, всмотрелся, но опять же ничего не увидел. С вопросительным выражением лица, я повернулся к товарищу, тот снова приложил палец ко рту и шикнул. Ничего не понимая, я начал вслушиваться в тишину. Минуты три ничего не слышал, а потом до моего слуха долетел звук, напоминающий бормотание или даже подвывание, но при этом слышались обрывки несвязной речи, будто кто-то выл и параллельно жаловался или даже недовольно ворчал. Звук периодически прерывался, будто "это" делало паузу и ожидало ответа. Еще больше напрягало то, что было его слышно так хорошо, будто мы находились не на втором этаже, а на первом. Параллельно с этим звуком, я различил какой-то свист, но до меня быстро дошло, что это поскуливали два огромных пса в вольерах, хотя скулежом это было сложно назвать, они сипели, они явно были напуганы. Хотя сказать по правде, я был готов начать поскуливать вместе с ними. Меня сковал страх, настоящий первобытный страх, я не мог пошевелиться, да и не хотел. У меня даже мысли не было встать и проверить, что там. Все моё подсознание кричало мне об опасности и я чувствовал, что лучшее решение - сидеть тихо. Я переглядывался с товарищем и он так же, как и я, был скован и напуган. Кстати второй товарищ мирно сопел в другом углу комнаты и я ему завидовал в этот момент, больше всего на свете, я понял, что мне "повезло" быть разбуженным из-за близкой дистанции от моего первого товарища. Но это было уже не важно...

В тот момент я боялся... Боялся, что вот-вот и я увижу, кто там шастает под окнами. Даже сейчас, пока я это пишу, у меня мурашки бегут по телу от этих воспоминаний.

Бормотун не умолкал, а позже, к этой потрясающей симфонии, добавился новый царапающий звук. У него там явно происходила какая-то деятельность. Я сомневаюсь, что "оно" догадывалось о нашем присутствии, ибо слушали мы эти звуки достаточно долго, но никто в окно к нам не ломился. Я уже сказал, что звук был достаточно громкий, будто бы все это было под окном первого этажа и ожидание, что он заглянет в окошко, было самым страшным.

Упырь.fm вел трансляцию еще около часа, а потом звук начал стихать, пока не пропал совсем. Собакены никак себя не проявляли и даже скулеж прекратился. Мне не было их видно из окна, хотя вольеры просматривались. Прошёл еще час после ухода "чупакабры" и мы смогли с облегчением выдохнуть. Тело затекло, а сердце наконец-то наладило свой ритм. До самого утра мы не спали, а потом быстро собрались и свалили оттуда.

Счастливому "спящему" товарищу, мы потом конечно рассказали о том, что происходило, пока он чилил с Морфеем, но он пожал плечами, пошутил что-то про Голлума и забил болт.

Мало, кто серьезно относился к этой истории, но это дело каждого. Сам я конечно делал много предположений, что это могло бы быть, но все это лишь предположения. Не могу сказать, что я был очень зациклен на произошедшем, да и ночевать я в этом кабинете не перестал, хотя первый месяц после, все же старался не задерживаться допоздна. Но одно могу сказать точно - ничего подобного я в своей жизни не слышал и я не могу объяснить, что это. Со стороны может показаться, что мистики нет. Может бомж забрел, хотя территория под охраной и собакены бы его быстро спалили. А может охранник бормотал под окнами часа два, ага... Может так, а может и не так... не знаю... Решать исключительно слушателю или теперь уже читателю.

Спасибо за ваше внимание. А как вы думаете, что же это могло быть? За грамматику не бейте, в голове моей опилки.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:05
Вчера, 16:05 by МаксимилианПросмотров: 956Комментарии: 12
+23

Ключевые слова: Ночной кошмар окно существо бормотание авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 16:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 054
Плюс и два вопроса.
1) Как я понял, играли втроём. Типа каждый за себя?
2) В семнадцать и в последующие годы во время необычной ситуации будят всех, потому что невероятное всегда опасно. Одного пацана не разбудили. Почему? И я даже не представляю, какой вы ответ напечатаете. Опасности не может равняться глупость, каприз, негатив и оправдание.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Максимилиан
Вчера, 16:47
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Цитата: Eifersucht
Плюс и два вопроса.
1) Как я понял, играли втроём. Типа каждый за себя?
2) В семнадцать и в последующие годы во время необычной ситуации будят всех, потому что невероятное всегда опасно. Одного пацана не разбудили. Почему? И я даже не представляю, какой вы ответ напечатаете. Опасности не может равняться глупость, каприз, негатив и оправдание.



1) Да, нас было трое.
2)Я ближе всего находился к своему товарищу, который первый услышал эти звуки. Другой спал далеко от нас, это я тоже указал в истории. Так же указал, что мы боялись шуметь. Думаю, если я я спал в другом углу кабинета, он бы вообще никого не будил.. разве что в случае, если бы "это" начало бы нагло ломиться в окошко. В некоторых случаях, лучшее решение - вести себя тихо.
Зарегистрирован: 27.07.2021
#3 написал: Зденка
Вчера, 17:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 26
Блин, страшно, но я бы все-таки попыталась незаметно посмотреть в окно, что там
Зарегистрирован: 29.08.2016
#4 написал: Black Bagira
Вчера, 17:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1152|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 659
В какой области это было? Сразу подумала про снежного человека. С охранником потом утром не поговорили на эту тему?
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#5 написал: Максимилиан
Вчера, 17:55
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Цитата: Black Bagira
В какой области это было? Сразу подумала про снежного человека. С охранником потом утром не поговорили на эту тему?



Ставропольский край.
Думал про версию с "друзьями" из леса, он не так далеко от завода. Но опять же, такому амбалу, как снежный, не так просто проникнуть на территорию незамеченным. С охранником разговоров на эту тему не вели, не думали, что воспримет серьёзно. Ну и сам он ничего не говорил. Хотя думаю, что в нынешнем возрасте бы я первым делом начал выяснять, не было ли еще свидетелей)) но я уже давно живу за 2500 км от тех мест.
Зарегистрирован: 27.07.2021
#6 написал: Гюльнара
Вчера, 19:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (46|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 868
Н-да... атмосферная история. Очень понравилась и охотно верю. Когда видишь или чувствуешь что-то страшное, разум не особенно работает. И что потом говорить об этом ни с кем не хочется - для меня это доказательство того, что что-то потустороннее действительно было. Понравилось, что автор в юности был чем-то увлечен настолько, что не ночевал дома... А родителей это, видимо, не напрягало. Хорошие, доверительные отношения в семье. Почему так думаю? Потому что мальчики из плохих семей обычно не увлекаются ролевыми играми... Понравилась история и автор симпатичен. Ставлю заслуженный плюс, но... "Пинка", а не "пенка". Это не грамматика, это правописание.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#7 написал: idealistka
Вчера, 20:37
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Отлично рассказано! Атмосферно, жутко. Исхожу из того, что история правдивая. С собаками наутро все было в порядке? Мне немного не хватило деталей - напрмер, как был огорожен завод и насколько сложно было проникнуть за ограду? Были ли наутро обнаружены какие-то следы? Но все равно рассказ очень удался, спасибо!
Зарегистрирован: 25.09.2014
#8 написал: conjure one
Вчера, 21:15
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (7897|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 918
Есть в этом что-то знакомое, о чём уже читал в историях здесь на сайте, но поди ж теперь упомни когда. Думаю, это нечто или некто было явно настроено недружелюбно и несло в себе опасность, о чём свидетельствует поведение собак. В общем, от меня уверенный плюс за жуткие ночные бормотания под окном. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#9 написал: Максимилиан
Вчера, 21:23
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Цитата: Гюльнара
Н-да... атмосферная история. Очень понравилась и охотно верю. Когда видишь или чувствуешь что-то страшное, разум не особенно работает. И что потом говорить об этом ни с кем не хочется - для меня это доказательство того, что что-то потустороннее действительно было. Понравилось, что автор в юности был чем-то увлечен настолько, что не ночевал дома... А родителей это, видимо, не напрягало. Хорошие, доверительные отношения в семье. Почему так думаю? Потому что мальчики из плохих семей обычно не увлекаются ролевыми играми... Понравилась история и автор симпатичен. Ставлю заслуженный плюс, но... "Пинка", а не "пенка". Это не грамматика, это правописание.



Спасибо большое за отзыв.

На самом деле у родителей не было особых причин не доверять мне. С алкоголем не дружил из-за желудка, потому никаких опасных приключений не находил на свою и их голову. А игры давали нужную дозу адреналина, которая так нужна была юному организму)).

С "пинком" конечно опозорился))
Зарегистрирован: 27.07.2021
#10 написал: Максимилиан
Вчера, 21:41
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Цитата: idealistka
Отлично рассказано! Атмосферно, жутко. Исхожу из того, что история правдивая. С собаками наутро все было в порядке? Мне немного не хватило деталей - напрмер, как был огорожен завод и насколько сложно было проникнуть за ограду? Были ли наутро обнаружены какие-то следы? Но все равно рассказ очень удался, спасибо!




С собаками все было хорошо, не раз их видел счастливо бегающих с дрессировщиками)).
Сам завод был огражден бетонным забором, по строению он был в форме буквы "П", и как раз внутри этой "буквы" и был тот самый внутренний двор, на который выходили окна. Примечательно еще то, что вход в этот двор был так же огражден забором и огромными воротами. То есть что бы попасть на территорию этого внутреннего двора, нужно пересечь основной забор и тот, что ограждает дворик.
Согласен, некоторые детали упустил)). Постараюсь в следующих историях излагать все более понятно))
Зарегистрирован: 27.07.2021
#11 написал: Jako tako
Вчера, 22:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (140|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 887
Особенный плюсик за самоиронию. Сейчас многие себя (и других) очень серьезно воспринимают.
Мне при прочтении тоже было жутко. Я как специально сейчас слушаю Dark ambient фоном, и тут прямо совпало все.
Вопрос к автору тоже имеется. Из текста не поняла. Получается, вы с другом даже не попытались посмотреть в окно, или попытались, но никого не увидели?
Спасибо за историю.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#12 написал: Максимилиан
Вчера, 23:13
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 5
Цитата: Jako tako
Особенный плюсик за самоиронию. Сейчас многие себя (и других) очень серьезно воспринимают.
Мне при прочтении тоже было жутко. Я как специально сейчас слушаю Dark ambient фоном, и тут прямо совпало все.
Вопрос к автору тоже имеется. Из текста не поняла. Получается, вы с другом даже не попытались посмотреть в окно, или попытались, но никого не увидели?
Спасибо за историю.



Спасибо за отзыв об истории))

Никто из нас к окну так и не подошёл=D. Уж очень было страшно. Он меня и разбудил, что бы вместе бояться. Нутром я чувствовал, что подходить к окну не стоит. Интереса к объекту звука в тот момент не было, был именно страх. Это потом я тоже начал думать, что хорошо было бы просмотреть, но тогда было жутко и смелости не было от слова - совсем))
Зарегистрирован: 27.07.2021
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.