Под окнами завода

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:05

Максимилиан Просмотров: 956 Комментарии: 12 +23 Вчера, 16:05 by

2012 год. Мне 17 лет... первый курс колледжа. На уме далеко не учеба, а вот кутеж с друзьями - дело святое и благородное. Я тогда активно увлекался Полигонными Ролевыми Играми (сокращенно ПРИ). Эдакий дурачок с текстолитовым мечом, бегает в костюме орка по лесу, сражаясь с такими же клоунами. Ну это я так, любя. На самом деле я очень любил эту атмосферу и по сей день не прочь побегать по лесу, но взрослая жизнь отбирает большую часть времени и сейчас не до этого. Ну да не будем о грустном, все это временно, и однажды я снова возьму в руки резиновое оружие.Перейду к сути, а то и так уже много "воды налил".В общем, как я уже выше написал, я был такой "Иван" не один, а имел большую группу единомышленников. Было у нас также арендовано большое помещение на старом заводе, где мы активно тренировались. Бились друг другом бакенами, резиновыми топорами, стреляли из лука и арбалета, всю осень, зиму, весну и немного летом, что бы, когда наступил сезон игр, мы могли дать знатного пенка понаехавшим с соседних поселений эльфам и гномам.Часто случалось так, что мы оставались на ночь на нашем заводе. Охранник нас давно знал, потому проблем с ночевкой не было, а так же он предоставлял нам ключи от более тёплого кабинета, потому что, если приспичит поспать, в зале это будет сделать нереально, ибо помещение отапливалось слабо, а летом так же стабильно было холодным.Тёплый кабинет находился на втором этаже и был достаточно большим, кроватей там конечно не было, зато было много столов, которые вполне себе подходили для сна. Были в этом кабинете так же огромные окна, с которых открывался вид на внутренний двор завода, где тренировались собачники. Там же стояли вольеры, где проживали огромные пёсили. Прошу прощение за такое длинное описание, но без этого никак.И вот, в очередной раз, вдоволь наигравшись в рыцарей до глубокой ночи с оставшимися на тренировке двумя товарищами, мы направились в тёплый кабинет с естественной целью - поспать. Перекусив хлебом, обильно политым кетчупом с куском дешёвой колбасы и запив это дело апельсиновым "добрым", мы, уставшие и счастливые, развалились на своих импровизированных койках, и почти сразу Морфей забрал нас в свое царство.Однако, не долго мы гостили у Морфея. Проснулся я от того, что кто-то активно трясёт меня за плечо. Это был один из товарищей, который спал ближе всего ко мне. Жестом он показал мне, что бы я молчал, а затем указал на окно. Так и не поняв какого черта происходит, я недовольно уставился на окно. Ну и? Ни черта не видно кроме неба, двора и противоположной стены завода. Что этому дураку надо? Посмотреть с ним на звезды? Я протёр глаза, напряг зрение, всмотрелся, но опять же ничего не увидел. С вопросительным выражением лица, я повернулся к товарищу, тот снова приложил палец ко рту и шикнул. Ничего не понимая, я начал вслушиваться в тишину. Минуты три ничего не слышал, а потом до моего слуха долетел звук, напоминающий бормотание или даже подвывание, но при этом слышались обрывки несвязной речи, будто кто-то выл и параллельно жаловался или даже недовольно ворчал. Звук периодически прерывался, будто "это" делало паузу и ожидало ответа. Еще больше напрягало то, что было его слышно так хорошо, будто мы находились не на втором этаже, а на первом. Параллельно с этим звуком, я различил какой-то свист, но до меня быстро дошло, что это поскуливали два огромных пса в вольерах, хотя скулежом это было сложно назвать, они сипели, они явно были напуганы. Хотя сказать по правде, я был готов начать поскуливать вместе с ними. Меня сковал страх, настоящий первобытный страх, я не мог пошевелиться, да и не хотел. У меня даже мысли не было встать и проверить, что там. Все моё подсознание кричало мне об опасности и я чувствовал, что лучшее решение - сидеть тихо. Я переглядывался с товарищем и он так же, как и я, был скован и напуган. Кстати второй товарищ мирно сопел в другом углу комнаты и я ему завидовал в этот момент, больше всего на свете, я понял, что мне "повезло" быть разбуженным из-за близкой дистанции от моего первого товарища. Но это было уже не важно...В тот момент я боялся... Боялся, что вот-вот и я увижу, кто там шастает под окнами. Даже сейчас, пока я это пишу, у меня мурашки бегут по телу от этих воспоминаний.Бормотун не умолкал, а позже, к этой потрясающей симфонии, добавился новый царапающий звук. У него там явно происходила какая-то деятельность. Я сомневаюсь, что "оно" догадывалось о нашем присутствии, ибо слушали мы эти звуки достаточно долго, но никто в окно к нам не ломился. Я уже сказал, что звук был достаточно громкий, будто бы все это было под окном первого этажа и ожидание, что он заглянет в окошко, было самым страшным.Упырь.fm вел трансляцию еще около часа, а потом звук начал стихать, пока не пропал совсем. Собакены никак себя не проявляли и даже скулеж прекратился. Мне не было их видно из окна, хотя вольеры просматривались. Прошёл еще час после ухода "чупакабры" и мы смогли с облегчением выдохнуть. Тело затекло, а сердце наконец-то наладило свой ритм. До самого утра мы не спали, а потом быстро собрались и свалили оттуда.Счастливому "спящему" товарищу, мы потом конечно рассказали о том, что происходило, пока он чилил с Морфеем, но он пожал плечами, пошутил что-то про Голлума и забил болт.Мало, кто серьезно относился к этой истории, но это дело каждого. Сам я конечно делал много предположений, что это могло бы быть, но все это лишь предположения. Не могу сказать, что я был очень зациклен на произошедшем, да и ночевать я в этом кабинете не перестал, хотя первый месяц после, все же старался не задерживаться допоздна. Но одно могу сказать точно - ничего подобного я в своей жизни не слышал и я не могу объяснить, что это. Со стороны может показаться, что мистики нет. Может бомж забрел, хотя территория под охраной и собакены бы его быстро спалили. А может охранник бормотал под окнами часа два, ага... Может так, а может и не так... не знаю... Решать исключительно слушателю или теперь уже читателю.Спасибо за ваше внимание. А как вы думаете, что же это могло быть? За грамматику не бейте, в голове моей опилки.

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