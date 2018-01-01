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Стихи

Маятник в человеке

В лесу в пустом, как на открытке,
Встречают тени все с избытком.
Они безбожны и глупы,
Но суть безжалостного умиротворения
Не отбирает суть веселья.
Итак, настал банальный новый час,
О, верно, Новый год лишь дань?
Всем нашим лживым ухищрениям,
Что так таятся в глубине
За зверским маятником абсурда,
Где нет и быть не может наказания,
За преступления желанья.
Сломался день, и ночь восстала.
И за фейерверками начало,
Огни и звук, да крики тоже -
Заглушат смерть в лесном моменте.
"А может, часть меня сломало?", -
Подумал маятник людской...
Что наклонился под кривой,
Смотрел лишь в темень в ту ночную.
И закопал богатство ОН...
Что наша жизнь теперь не сон.
И зашагал он прочь быстрей,
Он знает просто смысл дней.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:31
Сегодня, 13:27 by NAMI.JПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон ночь люди маятник авторский стих

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