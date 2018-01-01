Маятник в человеке

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:31

NAMI.J Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:27 by

В лесу в пустом, как на открытке,Встречают тени все с избытком.Они безбожны и глупы,Но суть безжалостного умиротворенияНе отбирает суть веселья.Итак, настал банальный новый час,О, верно, Новый год лишь дань?Всем нашим лживым ухищрениям,Что так таятся в глубинеЗа зверским маятником абсурда,Где нет и быть не может наказания,За преступления желанья.Сломался день, и ночь восстала.И за фейерверками начало,Огни и звук, да крики тоже -Заглушат смерть в лесном моменте."А может, часть меня сломало?", -Подумал маятник людской...Что наклонился под кривой,Смотрел лишь в темень в ту ночную.И закопал богатство ОН...Что наша жизнь теперь не сон.И зашагал он прочь быстрей,Он знает просто смысл дней.

Ключевые слова: Сон ночь люди маятник авторский стих

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