Незабываемое утро

Kiria Просмотров: 460 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 13:04 by

Окружающий нас мир, видимый и невидимый - огромен, безграничен и мало изучен. В жизни имеется очень много такого, что скрывается от внимания простых смертных за плотной завесой таинств.Можно безоговорочно верить или, наоборот, скептически сомневаться в существовании различных мистических, сверхъестественных проявлений, но, вне зависимости от нашего отношения к ним, они существуют. И многочисленные сообщения очевидцев свидетельствуют об этом.Но если встречи с домовыми, проделками лешего, петлями времени, потусторонним миром и т.п. происходят довольно часто и стали привычными, более-менее понятными, то мистика, случившаяся со мной, является довольно редким явлением.Случилось это давно, жарким летом 2003 года. Я тогда был молодым, амбициозным. Недавно поженился. Устроился на хорошую должность в перспективную фирму. От рассвета до заката, порой без выходных, самоотверженно трудился, чтобы обеспечить молодую семью всем необходимым.В общем, тугрики доставались нелегко. Уставал. Не без этого. Ситуацию усугубляла погода: июль в тот год был избыточно горячим, солнце палило по щедрому, а с дождями вышел дефицит. Жаришка выматывала. Всё живое стремилось спрятаться в спасительной тени, либо окунуться в прохладу водоёмов. А я был лишён такой возможности, более того, приходилось проводить много времени на улице, в духоте.И тут на работе мне наконец дали несколько дней долгожданного отгула. В прекрасном настроении вернулся вечером в нашу небольшую квартирку, располагающуюся на первом этаже пятиэтажки, и с ходу «ошарашил» свою половинку хорошей новостью.Жёнушка обрадовалась. Наконец-то можем вместе отдохнуть. И не стали откладывать в долгий ящик. После нескольких раундов вольной борьбы взяли паузу, во время которой решили – с утра отправляемся на лесное озеро, покупаемся, позагораем, организуем пикник, пожарим шашлыки. В общем, на полную расслабимся на лоне матушки — природы.Следующим утром проснулся по привычке рано. Казалось бы, выходной, можно поспать подольше, но сон, о котором я так долго мечтал, куда-то ускользнул, спрятался. В его поисках повалялся в постели с полчаса, и не найдя дрёму, поднялся окончательно.Принял, пофыркивая от удовольствия, контрастный душ, не торопясь, с наслаждением выпил кружку бодрящего свежезаваренного кофе и вышел из дома. Когда осторожно закрывал входную дверь, супруга ещё сладко посапывала.Радуясь объятиям утренней свежести, под щебетание какой-то задорной пичуги отправился за машиной в гараж. Здесь провёл некоторое время, подготавливая автомобиль к поездке: проверил, подкрутил, подкачал, заправил, загрузил необходимые вещи. Поговорил немного за жизнь с соседом, собирающимся поехать за ягодами в лес. В общем, отсутствовал дома я более часа.Когда, возвращаясь из гаража подъехал к парадной, то здесь увидел сидящую на лавочке жёнушку. Выглядит бодро, влажные после душа волосы рассыпались струями бесконечного водопада по плечам. Лицо свежие, светится нескрываемым удовольствием, как это бывает у счастливой женщины. Одета во льняные брючки и футболку.Увидав меня, вспорхнула навстречу, одарила доброй улыбкой и говорит, милый давай пройдёмся по магазинам, что-нибудь мне подберём новенькое. После этого зайдём куда-нибудь, позавтракаем. Ведь из-за твоей работы мы давно нигде не были.Я, конечно, немного удивился изменениям в планах, но согласился. Поехали в торговый центр, побродили по его бутикам, приобрёл жёнушке платье и купальник. Долго не могли угадать с размером платья, измучились подбирать. Но зато радости не было предела, когда, в конце концов, удалось это сделать.Настроение было прекрасное. Пока «шопились» нагуляли увесистый аппетит, и для его утоления заехали в одно известное кафе, где в уютной обстановке плотно перекусили. При этом всё время о чём-то говорили, обсуждали последние события, строили планы на будущее. Жена часто шутила, смеялась. Я давно не видел её такой счастливой и откровенно любовался, наслаждаясь её обществом.Когда рассчитывался с официантом, обнаружилась неприятность. Оказывается, у меня в борсетке отсутствуют документы: тех-талон, права. Забыл на тумбочке в прихожей. А нам ехать на озеро по трассе, где на выезде из города стоит «всеми обожаемый» пост ГАИ. Если человек-свисток тормознёт, то потом скучно не будет, однозначно. А оно нам надо?!В общем, нужно заскочить домой на минутку. А там меня ожидал навеки незабываемый сюрприз.Когда подъехали к подъезду, жёнушка говорит: "Ты ступай один, а я посижу в машине, подожду тебя." Ну я забежал в подъезд, открываю дверь, делаю шаг в прихожую, беру с полки документы и тут слышу шум льющейся воды. Удивлён, неужто забыли краны закрыть?Захожу на кухню и в тот же миг у меня сердце ёкнуло. Вижу супругу. Стоит ко мне спиной, посуду моет. На ней домашний халатик. Волосы в причёску оформлены. У меня от неожиданности и жуткого удивления такая слабость во всём теле образовалась, что я на табуретку присел.На мгновение разум взял паузу, а потом закидал меня ворохом вопросов: «Что происходит? Кто это? Жена? А тогда кто сейчас сидит в машине? Как она здесь оказалась? Когда успела переодеться, соорудить причёску? Бред! Этого не может быть!»Тут супруга почувствовала взгляд, оглянулась, увидела меня и восклицает: «Ты куда пропал, милый? Хоть бы предупредил, записку оставил. Тебя что, опять на работу вызвали? Сколько может этот беспредел продолжаться, ведь тебе же отгулы дали!»А я сижу, гляжу на неё, короткими порциями воздуха давлюсь, ресницами, что молодой телок хлопаю. Вид у меня наверно был – внезапный. Ничего не ответил ей. Да и не знал, я в тот момент, что говорить. Поднялся с табуретки и на улицу ломанулся.Выскакиваю, вижу, моя машина стоит, пустая, слышно, как в ней тихо музыка играет. На пассажирском сидении фирменный пакет лежит, а в салоне аромат парфюма витает. Того, которым жена пользуется. Машинально беру на пакет, заглядываю в него, вижу — там наши покупки. Ничего не понимаю. Это что, какой-то розыгрыш?Следом за мной на улице появилась жена. Подошла ко мне, вопросительно смотрит в глаза. А я молча протягиваю ей пакет, и после паузы выдавливаю из себя: «Сюрприз!»Она посмотрела, что там внутри находится. По глазам замечаю, обрадовалась тому, что увидала. А потом шутейно ворчать начала, мол, прежде чем платье покупать, его мерить надо, ведь может не подойти. Обидно будет.Поднялись домой, а там жена после примерки, стала восхищаться, как же мне удалось так с платьем угадать, в нём так комфортно! Как будто специально на неё в ателье шили!После этого ещё несколько недель чувствовал себя не в своей тарелке. Приглядывался к жене, старался понять, она это или нет, не было ли подмены. Столько лет прошло, но по сей день гадаю, с кем тогда провёл такое незабываемое утро.До этого случая в мистику особо не верил, но после этого необъяснимого происшествия осознал, что в нашем мире есть явления находящиеся за гранью нашего понимания.Автор: Карлик.

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