Психопат

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

lily210384 Просмотров: 98 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 21:30 by

Расскажу случаи, связанные с моим бывшим психопатом и абьюзером. Началось все ещё в далёком 2003 году, я - молодая и зелёная, примерно лет 19 мне, имела несчастье повстречать на своём жизненном пути отъявленного мерзавца, психопата и нарцисса, который не просто меня подавлял и бил смертным боем, но ещё и манипулировал прекрасно, как дирижёр хороший, заставляя меня верить, что во всем лишь моя вина. Причём сам был женат до и во время отношений со мной имел сожительницу с общим ребёнком (я об этом узнала лишь через полгода или более того), заставил сделать аборт и, как следствие, сейчас я не могу иметь детей и не беременела никогда после этой операции. Ну это было предисловие, а теперь мистические рассказы, которые связаны с данным персонажем:1. Узнала я, что в Украину едет этот со своей сожительницей на машине, причём мне врет что типо сам, а мне снится дедушка мой и берет меня за руку и говорит: «Идём лучше к бабушке», - (на тот момент она ещё жива была) и увёл меня в квартиру моего детства.2. У него было очень много денег (это сейчас он нищий почти), а тогда в Москве на квартире были большие пачки долларов и рублей, и я могла брать столько, сколько хочу, когда приехали в Украину, эти пачки с деньгами перекочевали в мой шкаф на верхнюю полку , и когда я его выгнала, он все забрал с собой, я потом ещё и уборку там сделала (помыла все в шкафу), и вот что-то началось типо разборок с ним и его сожительницей из Чувашии, что я просто психанула и сказала про себя или вслух, уже точно и не вспомню, что я уйду навсегда от него, только бы вот деньги на билет до Москвы найти, и не знаю почему, полезла я в тот же шкаф и нашла наверху, близко причём, 400 долларов , хотя я там тщательно убиралась и денег не было никаких .3. В сердцах пожелала ему плохого, плюс аварию (я знаю, что нельзя такого желать, но тогда…), и в тот же день он на своём дорогущем джипе врезался в дерево и помял бок машины.4. Помню, что хотела его бросить, а мы отдыхали у друзей в Подмосковье, и я там озвучила ему свои намерения, он меня догнал, избил, причём при посторонней женщине, она вызвала полицию, а он им дал 500 рублей и сказал что я его жена, хоть я и просила проверить документы, они меня высадили из машины и уехали, сволочи. А этот посадил меня силком в машину свою и дал по газам, в итоге мы разбились в кювете, и в меня сработала подушка, и я отделалась просто кровью, у него тоже сработала, но он лежал в больнице несколько дней. Потом сказал, что хотел убить меня, чтобы никому не досталась, но кто-то постоянно мешал ему это сделать.5. Моя мать его ненавидела, всячески пыталась нас развести, потом я нашла в квартире засохший цветок в горшке, а на ободке было написано его имя (он по сей день звонит иногда пьяный родственникам моим и обвиняет мою маму в колдовстве, и что из-за неё мы разошлись).6. У него есть сын от той сожительницы, сейчас он уже взрослый, а до него у меня был мимолетный роман по приезду в Украину с другим, и у него есть дочь (мы расстались, потому что он сказал, что его девушка беременна, потом они поженились), так вот, эти двое сейчас встречаются и все у них серьезно, факт сам этих отношений был очень и очень маловероятен, так как паренёк из Подмосковья, а девочка из украинской глубинки, но вот как-то дети двоих моих бывших нашли друг друга и, похоже, что все идёт к свадьбе, и я, если честно, хоть за кого-то в этой всей истории очень рада и желаю им счастья в личной жизни, а этим недопапашам уже жизнь все вернула, но это совсем другая история!

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