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Страшилки

"Бежим! Маньяк!"

Это было 2 года назад. 2 часа ночи. Идём мы с другом с корпоратива. Местность была знакома: длинная тропа, высокая трава, немного деревьев.

Идём мы, значит, и о чём-то говорим, не помню уже о чём. Перелазим через забор, и вдруг я услышал, что трава зашевелилась. Причём ветра при этом не было. Я показал другу жестом, чтобы он не говорил и не двигался. Но он, видимо, этого жеста не понял. Он говорит: "Чё с тобой случилось?" Не слушая его, я очень быстро повернулся назад и был в шоке: там стоял мужчина с ножом и смотрел прямо на нас. Я офигел и от шока я просто драпанул с места, и друг за мной.

Он бежит и говорит: "Чё там было? Почему ты так резко рванул?" Я ему говорю то, что там, кажется, был маньяк, и он хочет нас убить, так что лучше не останавливаться и прибавить скорость! "Быстрее! Он бежит за нами!"

Наконец мы от него оторвались и забежали все по своим домам. А на следующий день я звонил своему другу, но он не отвечал.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:27
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 12:27 by yurchick purpurchikПросмотров: 111Комментарии: 2
-2

Ключевые слова: Маньяк нож страх ужас пропажа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sunbeam
Вчера, 17:14
+3
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Деньги на счету кончились, наверное :)
Зарегистрирован: 8.04.2013
            
#2 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 11:50
0
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Да уж, случись со мной подобное – никому бы не рассказал, под пытками даже smile
И друг – аналогично. Ещё бы, вдвоём от одного психа убегать...
Зарегистрирован: 24.10.2019
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