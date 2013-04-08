"Бежим! Маньяк!"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:27

Причина: Изменён раздел.

yurchick purpurchik Просмотров: 111 Комментарии: 2 -2 Вчера, 12:27 by

Это было 2 года назад. 2 часа ночи. Идём мы с другом с корпоратива. Местность была знакома: длинная тропа, высокая трава, немного деревьев.Идём мы, значит, и о чём-то говорим, не помню уже о чём. Перелазим через забор, и вдруг я услышал, что трава зашевелилась. Причём ветра при этом не было. Я показал другу жестом, чтобы он не говорил и не двигался. Но он, видимо, этого жеста не понял. Он говорит: "Чё с тобой случилось?" Не слушая его, я очень быстро повернулся назад и был в шоке: там стоял мужчина с ножом и смотрел прямо на нас. Я офигел и от шока я просто драпанул с места, и друг за мной.Он бежит и говорит: "Чё там было? Почему ты так резко рванул?" Я ему говорю то, что там, кажется, был маньяк, и он хочет нас убить, так что лучше не останавливаться и прибавить скорость! "Быстрее! Он бежит за нами!"Наконец мы от него оторвались и забежали все по своим домам. А на следующий день я звонил своему другу, но он не отвечал.

Ключевые слова: Маньяк нож страх ужас пропажа авторская история

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