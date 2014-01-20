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Истории из жизни

Чей это пикник на обочине?

Итак, Рассказчик отправился на прогулку. Места такие: цивилизация - и рядом лесные массивы на сопках. На одну такую сопку он поднялся, приметив тропу, ведущую вверх и, видимо, дальше по гребню.

Прогулка вышла странная. Тропа уходила в лес, но с одной ее точки открывался вид на небольшую долину. Он увидел внизу, в долине, огни. Вообще-то ничего удивительного: там люди живут. Обычный вид на крыши местных ферм либо вилл. Странно было не это, странно было другое: огонь в долине был живой, мерцающий. Не электрический. Как будто там, внизу, случился блэкаут, и все запалили свечки, камины и керосинки. Что очень вряд ли. Блэкаут - явление крайне редкое, и в местных новостях ничего подобного даже не мелькало. Рассказчик проверял потом.

Он постоял, посмотрел... Пожал плечами и пошел дальше. Миновал чистенькую табличку с надписью "Территория заповедника". Тропа бежала по гребню сопки, поросшей лесом. Слева и справа - деревья, густой подлесок. В сумерках деревья еще были видны отчетливо, хотя яркость вечерних красок пейзаж постепенно терял. Из древесной тени то слева, то справа выплывали какие-то странные... нет, даже не сооружения. То какие-то валуны, сложенные в подобие фундамента то ли для очага, то ли для шалаша. То длинные ветви, связанные шатром. Будто остатки каких-то очень давних пикников. Пикников на обочине. Только вот чьих? Место совершенно глухое, местные вряд ли заморочились бы. Местные любят шумные барбекю в родном дворе либо у моря, а не лесные шатры!.. А вот и природный коридор, образованный деревьями - ух ты, прямо арка! Поравнявшись с первым "объектом" и с любопытством обернувшись на него, Рассказчик слегка обалдел: там ничего не было. Просто деревья, просто лес. Как он мог перепутать?.. Ладно, идем дальше, вон вперед еще что-то интересенькое маячит.

История повторилась. Один раз, второй... Пока "объект" маячил впереди, его можно было худо-бедно рассмотреть, но стоило до него дойти, как картина менялась. Дошел - поравнялся - обернулся - ничего. Просто лес. Как будто сквозь один мир в закатном свете призрачно просвечивал другой. Покажется - спрячется, покажется - спрячется. Где-то на третьем таком сюрпризе он подумал, что забрел в очень странные края, и его, что называется, "морочит". Но упрямо топал вперед сквозь гаснущий закат - куда-то же тропа ведет?

Тропа привела по гребню сопки к еще одной табличке с надписью "Территория заповедника". Только эта табличка была ржавая и старая, как не знаю что. И развернута была лицом к гипотетическому путнику, который поднимался бы с другой стороны сопки. Рассказчик мой посмотрел вниз - там начинался очень крутой спуск в лиственную, шелестящую, абсолютно черную ночь. Южная ночь всегда наступает сразу, мгновенно. Он парень невозмутимый и любопытный. Но эту темноту даже фонарик смартфона толком не пробивал. Наверное, днем можно было бы попытаться пройти дальше, но ночью это было развлечение для суицидника. Или Человека-Паука. И он развернулся и пошел обратно. Хотел понять - что там с остатками странных сооружений, будут видны или нет? Но было уже так темно, что не разглядишь ничего, знай себе тропу фонариком подсвечивай и ноги переставляй под неумолчную песенку цикад...

Потом он долго сидел над картами, причем не только над Google Maps, но и над другими, спецтуристическими, где отмечены даже самые незначительные объекты, речушки-деревушки. Так и не понял, что это было за место.

Мистически настроенный человек сказал бы: ты шел тропой песен... А я скажу: мир такой большой и странный. Такой большой.

Сегодня, 14:20 by TenguПросмотров: 535Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Лес сопка странное место авторская история

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 15:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 574
В принципе по поводу арки - это мог быть обман зрения. В 90-2000-х у нас школьников были тетрадки, на обратной стороне которых были нарисованы какие то узоры на которые нужно было долго смотреть чтобы разглядеть выпуклый силует какого-либо животного или человека. В густой листве деревьев, особенно из далека можно тоже разглядеть многое. А есть еще рисунки, которые статичны, но глаз их воспринимает как будто они движутся, или вот например, тут все линии прямые.

Тегами не получается вставить картинку, точнее она не видна так что оставляю ссылку.

https://scontent.fiev15-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/101945647_2165659113558689_
4212942525860326208_n.jpg
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#2 написал: svv43
Сегодня, 18:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 53
Нечего под ночь в лесу шастать...
Зарегистрирован: 1.02.2016
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 19:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 840
Цитата: Luminary
В принципе по поводу арки - это мог быть обман зрения. В 90-2000-х у нас школьников были тетрадки, на обратной стороне которых были нарисованы какие то узоры на которые нужно было долго смотреть чтобы разглядеть выпуклый силует какого-либо животного или человека. В густой листве деревьев, особенно из далека можно тоже разглядеть многое. А есть еще рисунки, которые статичны, но глаз их воспринимает как будто они движутся, или вот например, тут все линии прямые.

Тегами не получается вставить картинку, точнее она не видна так что оставляю ссылку.


Картинка у меня не открылась, хотя копировала все правильно. Но я, кажется, понимаю о чем речь.
Я такие не сразу научилась правильно «видеть».
На счёт истории. По-моему жутко встретить эти странные сооружения из веток. Мне любые такие штуки (как и из камней) напоминают то, что было в фильме «Ведьма из Блэр». Ну и заблудиться в ночном лесу жутко. У меня сейчас лес почти за окном, и я бы так в ночь не решилась. И даже не из-за волков, о которых постоянно предупреждают местные сми, а в принципе. Мне днём там страшно иногда.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Сабелька
Сегодня, 19:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 180
Цитата: Luminary
В принципе по поводу арки - это мог быть обман зрения. В 90-2000-х у нас школьников были тетрадки, на обратной стороне которых были нарисованы какие то узоры на которые нужно было долго смотреть чтобы разглядеть выпуклый силует какого-либо животного или человека. В густой листве деревьев, особенно из далека можно тоже разглядеть многое. А есть еще рисунки, которые статичны, но глаз их воспринимает как будто они движутся, или вот например, тут все линии прямые.

Тегами не получается вставить картинку, точнее она не видна так что оставляю ссылку.

https://scontent.fiev15-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/101945647_2165659113558689_
4212942525860326208_n.jpg


Обожаю такие картинки!!!!! Я так и не поняла, как они сделаны.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#5 написал: верю-не верю
Сегодня, 21:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 1 270
Ну и........? Чем закончилось-то? ГГ вернулся на ту тропу днем?
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
#6 написал: Luminary
Сегодня, 22:27
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 574
Цитата: Jako tako
Цитата: Luminary
В принципе по поводу арки - это мог быть обман зрения. В 90-2000-х у нас школьников были тетрадки, на обратной стороне которых были нарисованы какие то узоры на которые нужно было долго смотреть чтобы разглядеть выпуклый силует какого-либо животного или человека. В густой листве деревьев, особенно из далека можно тоже разглядеть многое. А есть еще рисунки, которые статичны, но глаз их воспринимает как будто они движутся, или вот например, тут все линии прямые.

Тегами не получается вставить картинку, точнее она не видна так что оставляю ссылку.


Картинка у меня не открылась, хотя копировала все правильно. Но я, кажется, понимаю о чем речь.
Я такие не сразу научилась правильно «видеть».
На счёт истории. По-моему жутко встретить эти странные сооружения из веток. Мне любые такие штуки (как и из камней) напоминают то, что было в фильме «Ведьма из Блэр». Ну и заблудиться в ночном лесу жутко. У меня сейчас лес почти за окном, и я бы так в ночь не решилась. И даже не из-за волков, о которых постоянно предупреждают местные сми, а в принципе. Мне днём там страшно иногда.

Просто не знаю можно ли тут оставлять такие ссылки, попробуйте тут Линии . Лес за окном это офигенно), правда фумигатор нужен, но там наверное прекрасный воздух.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
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