Чей это пикник на обочине?

Tengu Просмотров: 535 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 14:20 by

Итак, Рассказчик отправился на прогулку. Места такие: цивилизация - и рядом лесные массивы на сопках. На одну такую сопку он поднялся, приметив тропу, ведущую вверх и, видимо, дальше по гребню.Прогулка вышла странная. Тропа уходила в лес, но с одной ее точки открывался вид на небольшую долину. Он увидел внизу, в долине, огни. Вообще-то ничего удивительного: там люди живут. Обычный вид на крыши местных ферм либо вилл. Странно было не это, странно было другое: огонь в долине был живой, мерцающий. Не электрический. Как будто там, внизу, случился блэкаут, и все запалили свечки, камины и керосинки. Что очень вряд ли. Блэкаут - явление крайне редкое, и в местных новостях ничего подобного даже не мелькало. Рассказчик проверял потом.Он постоял, посмотрел... Пожал плечами и пошел дальше. Миновал чистенькую табличку с надписью "Территория заповедника". Тропа бежала по гребню сопки, поросшей лесом. Слева и справа - деревья, густой подлесок. В сумерках деревья еще были видны отчетливо, хотя яркость вечерних красок пейзаж постепенно терял. Из древесной тени то слева, то справа выплывали какие-то странные... нет, даже не сооружения. То какие-то валуны, сложенные в подобие фундамента то ли для очага, то ли для шалаша. То длинные ветви, связанные шатром. Будто остатки каких-то очень давних пикников. Пикников на обочине. Только вот чьих? Место совершенно глухое, местные вряд ли заморочились бы. Местные любят шумные барбекю в родном дворе либо у моря, а не лесные шатры!.. А вот и природный коридор, образованный деревьями - ух ты, прямо арка! Поравнявшись с первым "объектом" и с любопытством обернувшись на него, Рассказчик слегка обалдел: там ничего не было. Просто деревья, просто лес. Как он мог перепутать?.. Ладно, идем дальше, вон вперед еще что-то интересенькое маячит.История повторилась. Один раз, второй... Пока "объект" маячил впереди, его можно было худо-бедно рассмотреть, но стоило до него дойти, как картина менялась. Дошел - поравнялся - обернулся - ничего. Просто лес. Как будто сквозь один мир в закатном свете призрачно просвечивал другой. Покажется - спрячется, покажется - спрячется. Где-то на третьем таком сюрпризе он подумал, что забрел в очень странные края, и его, что называется, "морочит". Но упрямо топал вперед сквозь гаснущий закат - куда-то же тропа ведет?Тропа привела по гребню сопки к еще одной табличке с надписью "Территория заповедника". Только эта табличка была ржавая и старая, как не знаю что. И развернута была лицом к гипотетическому путнику, который поднимался бы с другой стороны сопки. Рассказчик мой посмотрел вниз - там начинался очень крутой спуск в лиственную, шелестящую, абсолютно черную ночь. Южная ночь всегда наступает сразу, мгновенно. Он парень невозмутимый и любопытный. Но эту темноту даже фонарик смартфона толком не пробивал. Наверное, днем можно было бы попытаться пройти дальше, но ночью это было развлечение для суицидника. Или Человека-Паука. И он развернулся и пошел обратно. Хотел понять - что там с остатками странных сооружений, будут видны или нет? Но было уже так темно, что не разглядишь ничего, знай себе тропу фонариком подсвечивай и ноги переставляй под неумолчную песенку цикад...Потом он долго сидел над картами, причем не только над Google Maps, но и над другими, спецтуристическими, где отмечены даже самые незначительные объекты, речушки-деревушки. Так и не понял, что это было за место.Мистически настроенный человек сказал бы: ты шел тропой песен... А я скажу: мир такой большой и странный. Такой большой.

Ключевые слова: Лес сопка странное место авторская история

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