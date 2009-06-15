Мистика на Памире

Мистика на ПамиреJun. 15th, 2009 at 12:11 PM
Ночью на Архызской поляне сидели мы с Серёгой из Москвы и рассказывали всякие истории.
К нам подошёл Андрей Свитка - спасатель со стажем и мастер международного класса по туризму и альпинизму. Начался разговор как обычно, про горы. Он рассказывал, как спасал людей на Джантугане, на Эльбрусе.
Потом разговор пошёл про его знаменитый поход по Памиру. Они осуществили высокогорную 6-ку с восхождением на пик Ленина. Перед этим была разведка местности и заброска продуктов. Памир - закрытая территория даже сейчас.
Андрей был военным и командовал взводом. У них был Газ-66 (шишига). На этом Газе они проехали по местам будущего похода и оставили заброски.
И всё было нормально пока их маршрут не прошёл через ущелье Кара-Джилга недалеко от границы с Китаем. Произошли необъяснимые вещи с точки зрения науки.
Андрей рассказывал так:
"Перед тем как ехать на Кара-Джилгу, погранцы нам предлагали не соваться туда. Но потом строго-настрого запретили подъезжать к огоньку с другой стороны реки. Местные говорили Кара-Джилга - Ущелье чёрного дъявола - опасное место, там люди пропадают. На вопрос, что там происходит, никто не отвечал.
Въехали в долину вечером. Долина широкая, много километров в диаметре и только мелкая река струится среди каменной пустыни. Через несколько километров мы действительно встретили огонёк на другой стороне реки. Мы, помня наставления пограничников, решили ехать дальше.
Подъезжаем к месту заброски. Двое из наших пошли относить продукты. Я с водителем остался в машине. Прошло 15 минут, ребят всё нет. 20 минут, полчаса, начинаем нервничать, курим сигарету за сигаретой. Начинаем кричать, светить фонарями, они же не могли далеко уйти. И тут начинается сильный град.
Я с водителем принимаю решение натянуть тент на шишиге. За 10 минут мы быстро натягиваем тент. Сидим в кузове. Ребят нет уже 2 часа. Думаем, что из-за града они где-то спрятались. Через три часа слышим сильный стук в кабину. Выпрыгиваем - наши пришли. Только вот на удивление они какие-то весёлые. Решили поесть. Спрашиваем: "А почему, ребят, вас так долго не было, мы тут уже три часа ждём?"
- Как три часа? Прошло всего 15 минут, - недоумённо отвечают ребята.
Сверяем часы. И действительно у нас идёт расхождение - у них как будто полчаса прошло с момента из выхода у нас же 3 часа 15 минут. Куда делось это время? Что это происходит?
Легли спать. "
Андрей достаёт сигарету, прикуривает и продолжает дальше:
"На утро вылезаю я на кабину Газа с биноклем и осматриваю широкую долину, и тут опять несостыковка - долину всю засыпало тонким слоем снега, а вокруг нашей машины диаметром триста метров - сухая земля. Ладно бы несколько метров рядом с тёплой машиной, такое может быть, но не триста!
Решаем возвращаться домой. Дорогу замело. Постоянно блуждаем. Долины в Памире по несколько километров, это тебе не Кавказ. Решаем остановиться, разведать. Снова залезаю на верх кабины с биноклем и тут вижу странное явление. Горы начинают подниматься. Внизу крики, водитель выпрыгнул из кабины и кричит:
- Андрюха, спасайся, земля уходит под нами.
Машина медленно погружалась под землю.
Я быстро запрыгиваю в машину и врубаю все 4 привода. Если так сделать - машина выпрыгивает сразу. Получилось!
Это мы попали на солончак и начали тонуть в зыбучих песках.
Все на нервах, решили ехать как можно быстрее отсюда. И, вдруг, я вижу потрясающую картину. Вдалеке видны огромные рисунки, как в долине Наска в Перу. Едем и видим - треугольник вписан в круг, этот круг пересекают 2 параллельные линии. Рисунок сделан на земле и диаметром 300 метров, если бы не свежий снег, он бы не был заметен. Когда я подъехал поближе, то увидел, что это небольшие канавы в земле, и рядом, сверху, небольшие кучи земли. Но потрясает то, что треугольник и круг идеально сделаны.
Скоро мы нашли дорогу и уехали с этого места."
Ещё в Архызе, после этого рассказа, я залез в инет со своего телефона и нашёл ещё одну мистическую историю про это место terioki.livejournal.com/1082.html
Решайте сами, правда это или нет, но рассказчик сам физик и вообще раньше не верил в такие явления, пока с ним не произошёл такой случай.
Автор: atboarder2.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:36
Сегодня, 05:36 by Kate23Просмотров: 82Комментарии: 0
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