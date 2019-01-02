Подслушано. Непридуманные истории из жизни. Категория МИСТИКА - 2

Летяга Просмотров: 1 374 Комментарии: 9 +31 Вчера, 16:55 by

***Сколько я себя помню, моя мама всю жизнь носила на руке браслет, а на нём были разные фигурки, в том числе и фигурка девочки. Когда родился младший брат, к этой фигурке также добавился мальчик. Через несколько лет у брата нашли патологию в правом глазу, из-за которой он видит только левым, а на фигуре мальчика за пару месяцев до этого стёрся правый глаз. Когда на браслете у девочки треснула нога, я через две недели ходила с гипсом на правой. Сейчас на фигурке девочки стирается ухо, а я постепенно теряю слух.***Иду параллельно дороге и подхожу к пешеходному переходу, попутно отвечая на смс. Дохожу, но почему-то не останавливаюсь, а просто впираюсь в стоящую женщину и сношу её с дороги, попутно спотыкаясь об неё же. И пока она поворачивается, чтобы сообщить, что она обо мне думает, я как в замедленной съёмке вижу её расширяющиеся глаза и чувствую порыв ветра в спину. На место, где мы бы стояли, вылетел джип, объезжающий внезапно упавшего мотоциклиста.***Сижу на днях на диване, рядом бегает сын (2,5 года). Становится напротив меня, прикладывает руку к губам, имитируя курение, и говорит: "Мама, тут дядя курит (показывает пальцем на диван), везде дым и огонь." У меня глаза по пять копеек, переспрашиваю: "Где?" Он тычет пальцем на диван и говорит: "Тут". Эту квартиру мы купили лет 10 назад, в ней сгорел мужчина, уснул с сигаретой. Наш диван стоит на том же месте, где и у него стоял, соответственно, там он и курил в последний раз.***Ехал домой на машине в другой город. Начал засыпать после тяжелого дня. За окном ночь. Сразу остановился и решил вздремнуть - сонный водитель не менее опаснее пьяного. Заперся. Проснулся от того, что постучали в окно. Смотрю - никого. Приснилось? Заснул. Снова стучат в окно. Никого. Вышел. Точно никого Страшно. Уехать решил оттуда. Тронулся с места на несколько метров и на место моей парковки прилетел грузовик, потерявший управление. Кто или что меня разбудило, жутко, но спасибо за спасение...***Раньше очень часто дома творилась какая-то неведомая фигня. То телевизор включится, то шаги чьи-то были слышны и тень мелькала. Как-то раз около 3 часов ночи на кухне заорал телевизор. Включился какой-то спортивный канал. Я очень испугалась, т. к. была дома одна, побежала скорее выключать. Поделилась этой новостью со знакомым. Он сказал, что бы я не обижала гостя. Мол, подобным бестелесным существам сложно взаимодействовать с предметами, он старался, включал телевизор, хотел посмотреть спортивный канал, а тут я прибегаю и обламываю. С тех пор, когда происходит что-то подобное, просто регулирую звук, чтобы не было слишком громко и оставляю так на некоторое время. Пусть смотрит.***Мои родственники живут в селе. Тетя рассказывала, как лет 15 назад к ним повадилась ходить кошка и пыталась залезть в окно, с шипением и обдиранием когтями рамы. Каждый вечер после заката. Очень жутко! Пытались ее и отпугнуть, и едой подкупить - без толку. Соседки-старухи говорили, что это дух предыдущей хозяйки, что умерла; мол, впусти в дом, чтоб она проверила, что все в порядке. В один из вечеров так и поступили. Кошка вошла, обошла каждую из комнат, молча вышла и больше ни разу не возвращалась.***Любимый дедушка умер у меня на руках. Отпели, поминки, похороны, короче, всё как полагается. Соседки-бабушки, друзья дедушки косо на меня смотрели, мол на моих руках умер человек, меня последней провела его душа. Не вникала. На 40 дней пригласили всех, зажгли свечку. Когда особо приставучая соседка опять ко мне прицепилась, свечка упала, успев зажечь её кофту, а сверху ей на голову спикировал ворон, предварительно нагадив ей на голову. Я начала смеяться, меня обозвали нечистью. Спасибо Дедушка, ты всегда со мной

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