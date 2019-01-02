Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Подслушано. Непридуманные истории из жизни. Категория МИСТИКА - 2

***
Сколько я себя помню, моя мама всю жизнь носила на руке браслет, а на нём были разные фигурки, в том числе и фигурка девочки. Когда родился младший брат, к этой фигурке также добавился мальчик. Через несколько лет у брата нашли патологию в правом глазу, из-за которой он видит только левым, а на фигуре мальчика за пару месяцев до этого стёрся правый глаз. Когда на браслете у девочки треснула нога, я через две недели ходила с гипсом на правой. Сейчас на фигурке девочки стирается ухо, а я постепенно теряю слух.
Источник.

***
Иду параллельно дороге и подхожу к пешеходному переходу, попутно отвечая на смс. Дохожу, но почему-то не останавливаюсь, а просто впираюсь в стоящую женщину и сношу её с дороги, попутно спотыкаясь об неё же. И пока она поворачивается, чтобы сообщить, что она обо мне думает, я как в замедленной съёмке вижу её расширяющиеся глаза и чувствую порыв ветра в спину. На место, где мы бы стояли, вылетел джип, объезжающий внезапно упавшего мотоциклиста.
Источник.

***
Сижу на днях на диване, рядом бегает сын (2,5 года). Становится напротив меня, прикладывает руку к губам, имитируя курение, и говорит: "Мама, тут дядя курит (показывает пальцем на диван), везде дым и огонь." У меня глаза по пять копеек, переспрашиваю: "Где?" Он тычет пальцем на диван и говорит: "Тут". Эту квартиру мы купили лет 10 назад, в ней сгорел мужчина, уснул с сигаретой. Наш диван стоит на том же месте, где и у него стоял, соответственно, там он и курил в последний раз.
Источник.

***
Ехал домой на машине в другой город. Начал засыпать после тяжелого дня. За окном ночь. Сразу остановился и решил вздремнуть - сонный водитель не менее опаснее пьяного. Заперся. Проснулся от того, что постучали в окно. Смотрю - никого. Приснилось? Заснул. Снова стучат в окно. Никого. Вышел. Точно никого Страшно. Уехать решил оттуда. Тронулся с места на несколько метров и на место моей парковки прилетел грузовик, потерявший управление. Кто или что меня разбудило, жутко, но спасибо за спасение...
Источник.

***
Раньше очень часто дома творилась какая-то неведомая фигня. То телевизор включится, то шаги чьи-то были слышны и тень мелькала. Как-то раз около 3 часов ночи на кухне заорал телевизор. Включился какой-то спортивный канал. Я очень испугалась, т. к. была дома одна, побежала скорее выключать. Поделилась этой новостью со знакомым. Он сказал, что бы я не обижала гостя. Мол, подобным бестелесным существам сложно взаимодействовать с предметами, он старался, включал телевизор, хотел посмотреть спортивный канал, а тут я прибегаю и обламываю. С тех пор, когда происходит что-то подобное, просто регулирую звук, чтобы не было слишком громко и оставляю так на некоторое время. Пусть смотрит.
Источник.

***
Мои родственники живут в селе. Тетя рассказывала, как лет 15 назад к ним повадилась ходить кошка и пыталась залезть в окно, с шипением и обдиранием когтями рамы. Каждый вечер после заката. Очень жутко! Пытались ее и отпугнуть, и едой подкупить - без толку. Соседки-старухи говорили, что это дух предыдущей хозяйки, что умерла; мол, впусти в дом, чтоб она проверила, что все в порядке. В один из вечеров так и поступили. Кошка вошла, обошла каждую из комнат, молча вышла и больше ни разу не возвращалась.
Источник.

***
Любимый дедушка умер у меня на руках. Отпели, поминки, похороны, короче, всё как полагается. Соседки-бабушки, друзья дедушки косо на меня смотрели, мол на моих руках умер человек, меня последней провела его душа. Не вникала. На 40 дней пригласили всех, зажгли свечку. Когда особо приставучая соседка опять ко мне прицепилась, свечка упала, успев зажечь её кофту, а сверху ей на голову спикировал ворон, предварительно нагадив ей на голову. Я начала смеяться, меня обозвали нечистью. Спасибо Дедушка, ты всегда со мной
Источник.

Вчера, 16:55 by ЛетягаПросмотров: 1 374Комментарии: 9
+31

Ключевые слова: Короткие истории село кошка телевизор машина браслет авария

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Вчера, 17:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (216|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 491
Хорошая подборка, лишний раз каждая история Елена подчёркивает, что в нашем мире не всё как слышится так и пишется blush +++
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#2 написал: Black Bagira
Вчера, 18:13
+6
Группа: Посетители
Репутация: (1132|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 653
Соседки-бабушки, друзья дедушки косо на меня смотрели, мол на моих руках умер человек, меня последней провела его душа.

Не поняла, что значит эта фраза? Почему косо смотрели? Возможно кто нибудь объяснит? Моя мамочка тоже умерла на моих руках((
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#3 написал: Летяга
Вчера, 18:38
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (11689|-4)
Публикаций: 979
Комментариев: 9 552
Цитата: Black Bagira
Почему косо смотрели? Возможно кто-нибудь объяснит?

Я думаю, что какое-то локальное суеверие. Но, возможно, кто-нибудь на сайте знает точно.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#4 написал: Nlo
Вчера, 18:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (58|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 700
Последняя история особенную улыбку вызвала. Типа боязнь "заразиться" смертью что ли? facepalm люди порой фантастические суеверия прямо на ходу сочиняют))
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 20:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 990
Сейчас занимаюсь прогнозами, многократно бросал, но действительность упорно меня сталкивает с таким видом занятий.
Просто натыкался несколько раз с очень необычными ситуациями, когда стопроцентно качественно сбываются предсказания до десяти-двенадцати раз подряд. Решил это дело изучить, увлечённо практиковал, но, к сожалению, всё укладывалось в обычный закон вероятности при этой практике.
Удача ещё ладно - тут наступающее ожидаемо в желаниях плюс ориентировка на будущее, как-то даже при обычном ожидании можно понять интактное к эмоциям следствие от причины. Но я уверен, что ключ к пониманию сбывшихся прогнозов лежит в сфере неудачи. Именно неудачи и частые точные прогнозы на удачу - не подчиняются закону вероятности. Пока совершенно ничего не понятно, условия неудачи скрыты во тьме, осветить эти условия для полного понимания - не получается. И всего лишь одно прояснилось, что эмоция испытавшего случай в будущем, как-то влияет на его прошлое
Дело в том, что мы все люди всегда ориентированы на прошлое, которое мы видим (идём по жизни как бы задом наперёд, не видя своего будущего, но обязательно усердно обозревая своё прошлое). Наше будущее чрезвычайно интересует нас, ожидания всегда от этого будущего просто катастрофически огромны, но мы этого будущего не зрим. Мы открыты для восприятия своих же эмоций из будущего, потому что мы заинтересованы. А не от этого ли судорожного ожидания бывают длительные неудачи, укладывающиеся в чёрную полосу, и длительные удачи, помещающиеся в белую. Если есть у кого-либо мысли на этот счёт, то прошу это "озвучить" в комментариях. Будет интересно почитать.
За эти коротенькие истории плюс. Но для себя отметил две дорожные истории. Спасибо, было интересно читать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#6 написал: акжана
Сегодня, 09:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 436
Подборка интересная, особенно впечатлил эпизод про водителя и кошку. Не очень понятный последний пост про похороны деда и ворону. У меня тоже родители умерли " на моих руках" и в этом нет ничего негативного, у миллионов людей такое происходит. Странное однако суеверие, пустое.
С вороной даже трагикомично получилось, может действительно дед негодовал на соседей за внучку. ++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#7 написал: Luminary
Сегодня, 09:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 569
Прикольные истории, в одни верю, в другие нет но все весьма интересные.
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 10:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 836
И снова хорошая подборка. Каждая история по-своему понравилась. Про деда тоже не поняла, что в его смерти было особенного.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#9 написал: Евангелион
Сегодня, 14:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (59|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 099
Не плохие лулзовые кулстори
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.