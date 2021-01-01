Байка в деревне

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

stasiikk Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:20 by

Неподалеку от моего города находится деревня, в которой жила моя бабушка. Когда я была маленькая, то слышала, как ребята во дворе рассказывали разные истории. Больше всего мне запомнилась одна из них.Эту историю знали многие, даже взрослые. Сейчас расскажу: “Жила когда-то девочка лет 15, звали её Катя, была подруга у неё - Алина. Девочки всегда дружили, было у них всё хорошо. Но вот когда-то решили они в заброшенное здание пойти, возле остановки, где транспорт года два уже не ходит. Здание было когда-то бассейном, но не открыли его, говорят, что его на кладбище построили. Как их туда потянуло? Никто не знает. Такой ерундой они в жизни не занимались. Пришли девочки туда, зашли в это жуткое здание, прошли немного и сели в коридоре. Достали лист и по книге стали чертить что-то, чтобы духа какого-то вызвать. Сидят, вызывают одного, второго, третьего. Ничего не выходит, но вдруг услышали девочки шум. Как будто по имени их зовут. Перепугались страшно. Бросили всё и побежали со всех ног. Выбежали из здания и увидели мужчину на остановке, лет 50. Он увидел их испуганные лица и пригласил в дом к себе. Уже темнело, но девочки согласились.Приходят они в дом и мужик им говорит: "Духи здесь плохие водятся, шли бы вы лучше подальше отсюда. Но так, как темно, так уж и быть, ночуйте у меня. Матерям утром всё расскажите, когда домой придёте". Девочки решили остаться ночевать. Легли на кровать и думают: "Мужик же на остановке стоял… А транспорт не ходит". Подумали девочки, что не так с ним что-то и решили сбежать. Идут к двери, толкают, а она не поддается. Перепугались девочки, хотели выйти через окно, но не успели. Мужик дверь открыл, зашёл, а в руках его был нож. Девочек нашли только через неделю, мёртвыми, а от мужика и след простыл”.Вот такая история ходила по деревне, да и пугала всех.

Ключевые слова: Заброшка мужик история авторская история

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