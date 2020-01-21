Мистика?

Летяга Просмотров: 1 051 Комментарии: 7 +18 Вчера, 23:42 by

Сам не верю в полтергейстов, приметы и всякую паранормальную хрень. Но если остаешься живым из-за какой-то безделушки, то...А началось всё с того, что подарили мне на 23 февраля обычную серебряную монетку, совершенно стертую, можно с трудом прочитать что-то про какую-то из Екатерин, или первую, или вторую. Как нумизматическая ценность ничего из себя не представляет, так, кружочек серебряный, а так как я занимаюсь ювелиркой, мне всю эту хрень серебряную (ну, иногда и золотую) мои друзья-нумизматы мне в качестве подарков и сплавляют. Правда, приходится отдариваться колечками и цепочками, ну так речь не об этом. Дочка у меня увлеклась Скандинавией, замучила меня всякими Фреями и Одинами. И решил я ей запилить какую-нибудь руну; почитал, посмотрел, решил, что "соул" ей лучше всего подойдет. Ну работы на час, сделал, цепочку подцепил, себе на шею надел и домой потопал. По дороге перекресток свежезамороженный, т.е. водопровод прорвало, и вся эта водичка на этом перекрестке и замерзла.Нормальные авто потихоньку едут, ну а ненормальным все пох. Так вот подхожу я к этому перекрестку и вдруг рунка у меня на шее становится обжигающе холодной, я останавливаюсь, что бы достать цепочку, и в этот момент у меня перед глазами бешеная газель сбивает женщину, которая только что шла со мной рядом. Хотите верьте, хотите - нет, но эту безделушку я свою дочку заставлю носить!Автор - ak68pikabu.

Ключевые слова: Монета серебро руна цепочкак перекрёсток

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