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Истории из жизни

Мистика?

Сам не верю в полтергейстов, приметы и всякую паранормальную хрень. Но если остаешься живым из-за какой-то безделушки, то...
А началось всё с того, что подарили мне на 23 февраля обычную серебряную монетку, совершенно стертую, можно с трудом прочитать что-то про какую-то из Екатерин, или первую, или вторую. Как нумизматическая ценность ничего из себя не представляет, так, кружочек серебряный, а так как я занимаюсь ювелиркой, мне всю эту хрень серебряную (ну, иногда и золотую) мои друзья-нумизматы мне в качестве подарков и сплавляют. Правда, приходится отдариваться колечками и цепочками, ну так речь не об этом. Дочка у меня увлеклась Скандинавией, замучила меня всякими Фреями и Одинами. И решил я ей запилить какую-нибудь руну; почитал, посмотрел, решил, что "соул" ей лучше всего подойдет. Ну работы на час, сделал, цепочку подцепил, себе на шею надел и домой потопал. По дороге перекресток свежезамороженный, т.е. водопровод прорвало, и вся эта водичка на этом перекрестке и замерзла.
Нормальные авто потихоньку едут, ну а ненормальным все пох. Так вот подхожу я к этому перекрестку и вдруг рунка у меня на шее становится обжигающе холодной, я останавливаюсь, что бы достать цепочку, и в этот момент у меня перед глазами бешеная газель сбивает женщину, которая только что шла со мной рядом. Хотите верьте, хотите - нет, но эту безделушку я свою дочку заставлю носить!


Автор - ak68pikabu.
Источник.

Вчера, 23:42 by ЛетягаПросмотров: 1 051Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Монета серебро руна цепочкак перекрёсток

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Комментарии

#1 написал: vikki z
Сегодня, 00:19
+2
Группа: Посетители
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Публикаций: 24
Комментариев: 209
Ого, вот есть ведь на свете что-то эдакое) монетка вас ещё и предупредила. Хорошо, что остались живы, женщину конечно очень жаль( а для дочки это будет монетка хранитель. За историю +
Зарегистрирован: 21.01.2020
#2 написал: Scarah Screams
Сегодня, 01:20
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (134|0)
Публикаций: 127
Комментариев: 3 165
Руна "соуло" или как там ее, вообще положительная. Сама когда-то увлекалась "Фреями и Одинами". ))
Могло что-то и сработать... Амулет получается.

+
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 05:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 972
За историю плюс. В рунах ничего не смыслю, но видел, они чем-то привлекают, интересно на них смотреть. Что-то такое в чувствах, напоминающее вдохновение. Это контакт с неизвестностью, а значит с вечностью.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: VicZhou
Сегодня, 09:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 435
Сам её носи, она ж на тебе включилась. А дочке - новую.
(Разговор с копипастой, но я так считаю).
Зарегистрирован: 18.10.2013
 
#5 написал: Jako tako
Сегодня, 09:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (131|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 825
Я тоже думаю, самому надо носить. Может дочери самой себе надо было выбрать. Я не знаю, как это действует.
Руны - вещь интересная. Я в школе поверхностно их изучала. И вот нужно мне было у них спросить что-то (сам вопрос я уже не помню, но наверняка он касался любви). В процессе магических ковыряний выпала мне руна интуиции в прямом положении. Помню, как была под большим впечатлением. Руна говорила, что моя слабая интуиция может пробиваться через вещие сны. Так на самом деле и было. Только позже я с «интуицией» нашла общий язык и вещие сны стали в моей жизни очень редки. А моя «интуиция» в итоге была права на счёт всех парней, которые встречались в моей жизни. Да и не только на счёт парней.
Хорошая история, хоть и автора нет на этом сайте. (Хотя, вдруг здесь кто-то свою историю узнаёт).
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:53
+1
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Репутация: (726|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 141
Так и простыть не долго! Бронхиты и прочее обеспечены, коли таскать сие на груди...
Либо в пенное класть это изделие, в жару, либо в холодильник, когда свет выключают...
Весьма сомнительно, что изделие "кисти" неизвестного мастера, датируемое таким-то веком ( примерно ессесно), может обладать, чудесной силой. Если бы эту руну, да и цепочку...изготовила какая нить ясновидящая - экстрасенс - монашка Шао Линя, из объявления в бесплатной газете, на убывающюю Луну, стоя ночью на середине перекрёстка, одетая в одежду вывернутую наизнанку с полными карманами кладбищенской земли и татухой солнцеворота на лбу - то, да! Это бы сработало непременно)))!
Ааа, тааак.... Обычное совпадение...
Банальное ДТП.
Кстати... жалко женщину......и водилу ГАЗели.
Ему по всей видимости, с утра, на грязном борту, какой то проходящий мимо школьник, пальцем, сам не осознавая того.... нарисовал руну "неудачи"......
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Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#7 написал: Скарм
Сегодня, 20:09
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Репутация: (54|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 524
Тоже считаю, что совпадение обыкновенное. Что же - вырезал руну из истертой монеты и она сразу "волшебной" стала? А то, что она резко холодной стала лишь обманчивое субъективное ощущение. Как по мне, лучше нательного креста ничего лучше не бывает.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
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