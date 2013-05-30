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Истории из жизни

Мои мистические истории

Итак...

1. Сущность или кикимора.

Был примерно 2008 или 2009 год. Ехала я из Киева в сторону Крыма и днём задремала на верхней полки плацкартного вагона. И вот, примерно на середине пути или менее того, меня сковал сонный паралич, не могу пошевелиться, но слышу, что в вагоне начинается возня какая-то, и какой-то мужик орет, что сейчас будет всех резать ножом, а какой-то товарищ его успокаивает... Плюс подключился проводник (это все я слышала в состоянии сгонного паралича). Вдруг я почему-то про себя спросила : «А кто это?»... И можете мне не верить, но в моей голове раздался голос противный и скрипучий без определенного пола: «А эээто яяяя». Не помню точно, когда меня отпустило, но никто не был в вагоне напуган или говорил про инцидент с ножом и неадекватным мужчиной.

2. Жили мы в пятиэтажке, где поумирали постепенно мужчины с первого по пятый этаж с одной только стороны. Ко мне не раз приходили какие-то сущности, и я не могла пошевелиться. Их приход начинался с того, что дверцы моей мебели в комнате начинали немного постукивать, типа, когда кто-то открывает слегка и потом отпускает. Помню, что в тот день ко мне привели племянника, которому было на тот момент лет 8, и я пошла с ним спать в комнату моей мамы. Легли, и я почти уже уснула, как вдруг мне кто-то невидимый со всей дури дал по голове, да так, что звёздочки увидела. Я настолько перепугалась, что тут же подвалила малого и перенесла его в свою маленькую комнату, а на утро собрала вещи и жила неделю у сестры, а потом у бабушки.

3. Перед тем как выйти замуж, было много мне знаков, что брак не будет счастливым. Снились нехорошие сны, на свадьбе моя племянница упала и разбила бокалы для молодых, бывший уже муж так споткнулся на пороге ЗАГСа, что чуть не упал.

4. Дело было в Киеве... Год примерно 2014 или 2015. Мы часто любили с бывшей подругой ходить загорать на Труханов остров. Кто был, тот знает, что, перейдя мост, есть пляж хороший слева и справа от моста. Мы купили предварительно еды и пива с собой, так как тогда ещё там не было продуктового магазина с правой стороны, а только летом выезжали тележки с пивом и квасом на розлив или же в кафе было пиво по цене в три раза дороже. И вот мы уже поели и попили, и поняли, что нам неплохо было бы ещё пива взять, а наличных как назло нет ни у кого и с карточек снять не догадались. А в близлежащих заведениях и на тележках только за наличные можно купить пива, и я не знаю почему, подняла руки вверх и сказала : "Ну дайте нам денег или большую бутылку пива(баклажку)." На то время, как сейчас помню, 2-х литровая баклажка стоила 30 гривен или сейчас это 1 евро почти. И что вы думаете... Буквально через пару минут нам приспичило сделать фото на бревне, которое на половину лежало в воде. А до этого на этом бревне мама какая-то фотографировала свою мелкую дочку. Они ушли, и мы начали свою фотосессию. Каково было мое удивление, когда в отверстии дерева я обнаружила 30 украинских гривен, что ровно хватало до копейки на этот бутыль пива нам, что я просила. Мамы и девочки по близости мы не увидела, а так я бы догнала и спросила не забыли ли они, так как с этим лично у меня шутки плохи (если специально утаивала, то теряла в десять раз больше). Вот такие истории, извините если сумбурно все написала и рассказала, я не писатель к сожалению.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10 by lily210384Просмотров: 235Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Поездка сонный параллич племянник замужество пляж находка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:41
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Комментариев: 1 928
Почему-то было смешно, когда читал. Извините, если что... . За вас, Лили, плюс.
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#2 написал: Luminary
Сегодня, 14:01
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Комментариев: 1 451
Сонный паралич уже почти обычное дело для многих. И знакомые рассказывали, и тут читала, верю. А пить пиво вредно)) Поставила плюс!)
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
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