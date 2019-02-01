А был ли сон?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

3klim3 Просмотров: 128 Комментарии: 0 +2 Вчера, 06:17 by

Это был довольно морозный выходной день. Андрей, типичный первокурсник, как и многие студенты, в этот день собирался ехать домой в свою деревню, к родне. Дома парня ждали дела, поэтому он купил билет на электричку, чтобы поспать на более-менее удобной скамье. Жесткие кресла автобуса не позволяли ему уснуть, поэтому иногда приходилось пользоваться такой хитростью. Теперь, когда билет уже куплен, Андрей предвкушал спокойный сон в полупустом вагоне. По крайней мере, так он думал.Он сел в девятый вагон. Поезд тронулся. Через пару остановок, когда место найдено, билеты проверены, а электричка покинула город, Андрей провалился в сон. Ему снилось, что он остался один в вагоне, в самой середине. Или не один?.. Да! Теперь он явно видел чей-то силуэт у окна, на дальнем сидении. Парень не мог сфокусироваться на нем, поэтому подошел ближе. Теперь здесь явно угадывался средних лет мужчина. Но что-то с ним было не так. Что-то совсем незначительное. Что - Андрей так и не смог понять.Сон становился все более странным. В вагоне вдруг пропал свет, и темнота скрыла все вокруг. Нет, на улице всё так же стоял день, но свет будто не мог пробиться сквозь окна. Андрей всем телом напрягся и пошел прочь из этого вагона. За спиной он слышал шаги, которые принадлежали, как он думал, тому мужчине, но он ошибся. Его развернул контролер. В этот момент в вагоне вновь стало светло и тепло. "С вами все в порядке? Вы напугали меня, - сказала проводница,- займите, пожалуйста, свое место".Андрей молча подошел к своему месту, в его голове роились странные мысли. То, что это не сон, ему стало ясно около минуты назад, но шок не отпускал его, казалось, целую вечность. Может, он лунатик? Или это такой вид сонного паралича? Произошло явно что-то необычное, поэтому Андрей в замешательстве лег на свое место и попытался уснуть. Он закрыл глаза и моментально провалился в сон.Парень вновь увидел этого мужчину. Теперь он ясно понимал, что с ним не так: его голова была повернута задом наперед, и все остальное тело будто бы состояло из бумаги. Фигура двинулась в сторону Андрея. Бежать было бессмысленно, ведь во сне бег невозможен. Но он все равно сделал попытку и... побежал. Пробежав два вагона, Андрей споткнулся о чью-то ногу и упал на холодный пол. Открыв глаза, он понял, что оказался в светлом, почти полном народа, вагоне. Тут до него снова дошло, что он ни разу не засыпал.Именно с этой мыслью Андрей проснулся на своем месте, проехав половину пути. Разбитая губа успела опухнуть, а боль в колене почти не давала ноге согнуться. Перед собой парень увидел того самого мужчину, который теперь казался нормальным. В панике, Андрей хромая вылетел из вагона. Натолкнувшись на Контролера, он рассказал все, что произошло в вагоне с ним и его "попутчиком". Контролёр попросила показать его где он сидел, и они удалились в тот вагон, где случилась эта история. "Знаете, - сказала проводница, когда зашла с парнем в вагон, - на этом направлении всегда восемь вагонов".

Ключевые слова: Поезд сон попутчик авторская история

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