Чтоб вы сдохли!

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:59

Sagoto Просмотров: 258 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 12:55 by

В одной больнице чуть больше года назад завотделением Беликова приказала собрать со всех врачей и санитарок деньги на новую стиральную машину, потому что старая окончательно вышла из строя.Вообще-то сбор денег на все подряд был здесь обычной практикой, но тут, внезапно, вызвал гнев высшего начальства, и Беликову призвали «на ковер».Когда она пришла, то обнаружила, что в кабинете присутствует также и любовница директора - некая госпожа Пряникова (которая также работала в этом же заведении на одной из руководящих должностей).Оба они принялись высказывать Беликовой претензии по поводу сомнительных распоряжений, бросающих тень на их лечебное заведение.- Я же не себе домой машинку купить собиралась. Как стирать халаты врачам и медсестрам? Может тогда стоило выделить на это субсидии из бюджета? - Удивленная до крайности Беликова стала отбиваться.Подобные намеки на несостоятельное руководство и кражи из больничной казны еще больше обозлили директора. Упреки посыпались с новой силой. (А на оскорбительные выражения он скуп не был. Даже на 8 Марта, придя в актовый зал, грубо обругал всю женскую часть коллектива. Начал поздравлениями, а закончил матом. Так что многие женщины потом плакали в туалете…)- Интересно, - протянула выведенная из себя Беликова, - Значит собирать на новые кожаные кресла для вашего кабинета можно, а на стиральную машину нельзя?Это была последняя капля. Пришедший в ярость начальник, взревел о том, что она уволена, а обрадованная Пряникова принялась поддакивать:- И это правильно! Что она там делает на своей должности? Только деньги зря получает! Иван Иваныч, я готова взять эти обязанности на себя!(Конечно, под этим подразумевалось, что и зарплата Беликовой тоже благородно будет принята доброй Пряниковой на себя).Это походило на заговор. У Беликовой просто голова закружилась, и пол стал уходить из-под ног. Не помня себя от возмущения, она выпалила:- Да чтоб вы сдохли! - и бросилась прочь из кабинета.Собственно, увольнение из-за конфликта с начальством - обычная история. Пошушукались, да и забыли.Но...Пару месяцев спустя у Пряниковой нашли онкологию. Она лечится уже пол года, но рецидивы следуют один за другим - ничего не помогает.Однако она пока жива.А вот пышащий здоровьем директор, скоропостижно скончался неделю назад! Ни с того ни с сего.Почему я и взялась поведать вам эту историю. Не верю я в такие совпадения!На похоронах видели и уволенную Беликову. Она подошла к телу и прикоснулась к ногам.Теперь в больнице шепчутся, что таким образом она извинялась перед покойным, чтобы он не мстил ей после смерти.

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