Чтоб вы сдохли!В одной больнице чуть больше года назад завотделением Беликова приказала собрать со всех врачей и санитарок деньги на новую стиральную машину, потому что старая окончательно вышла из строя.
Вообще-то сбор денег на все подряд был здесь обычной практикой, но тут, внезапно, вызвал гнев высшего начальства, и Беликову призвали «на ковер».
Когда она пришла, то обнаружила, что в кабинете присутствует также и любовница директора - некая госпожа Пряникова (которая также работала в этом же заведении на одной из руководящих должностей).
Оба они принялись высказывать Беликовой претензии по поводу сомнительных распоряжений, бросающих тень на их лечебное заведение.
- Я же не себе домой машинку купить собиралась. Как стирать халаты врачам и медсестрам? Может тогда стоило выделить на это субсидии из бюджета? - Удивленная до крайности Беликова стала отбиваться.
Подобные намеки на несостоятельное руководство и кражи из больничной казны еще больше обозлили директора. Упреки посыпались с новой силой. (А на оскорбительные выражения он скуп не был. Даже на 8 Марта, придя в актовый зал, грубо обругал всю женскую часть коллектива. Начал поздравлениями, а закончил матом. Так что многие женщины потом плакали в туалете…)
- Интересно, - протянула выведенная из себя Беликова, - Значит собирать на новые кожаные кресла для вашего кабинета можно, а на стиральную машину нельзя?
Это была последняя капля. Пришедший в ярость начальник, взревел о том, что она уволена, а обрадованная Пряникова принялась поддакивать:
- И это правильно! Что она там делает на своей должности? Только деньги зря получает! Иван Иваныч, я готова взять эти обязанности на себя!
(Конечно, под этим подразумевалось, что и зарплата Беликовой тоже благородно будет принята доброй Пряниковой на себя).
Это походило на заговор. У Беликовой просто голова закружилась, и пол стал уходить из-под ног. Не помня себя от возмущения, она выпалила:
- Да чтоб вы сдохли! - и бросилась прочь из кабинета.
Собственно, увольнение из-за конфликта с начальством - обычная история. Пошушукались, да и забыли.
Но...
Пару месяцев спустя у Пряниковой нашли онкологию. Она лечится уже пол года, но рецидивы следуют один за другим - ничего не помогает.
Однако она пока жива.
А вот пышащий здоровьем директор, скоропостижно скончался неделю назад! Ни с того ни с сего.
Почему я и взялась поведать вам эту историю. Не верю я в такие совпадения!
На похоронах видели и уволенную Беликову. Она подошла к телу и прикоснулась к ногам.
Теперь в больнице шепчутся, что таким образом она извинялась перед покойным, чтобы он не мстил ей после смерти.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:59
Сегодня, 12:55 by SagotoПросмотров: 258Комментарии: 3
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