Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Чтоб вы сдохли!

В одной больнице чуть больше года назад завотделением Беликова приказала собрать со всех врачей и санитарок деньги на новую стиральную машину, потому что старая окончательно вышла из строя.

Вообще-то сбор денег на все подряд был здесь обычной практикой, но тут, внезапно, вызвал гнев высшего начальства, и Беликову призвали «на ковер».

Когда она пришла, то обнаружила, что в кабинете присутствует также и любовница директора - некая госпожа Пряникова (которая также работала в этом же заведении на одной из руководящих должностей).

Оба они принялись высказывать Беликовой претензии по поводу сомнительных распоряжений, бросающих тень на их лечебное заведение.

- Я же не себе домой машинку купить собиралась. Как стирать халаты врачам и медсестрам? Может тогда стоило выделить на это субсидии из бюджета? - Удивленная до крайности Беликова стала отбиваться.

Подобные намеки на несостоятельное руководство и кражи из больничной казны еще больше обозлили директора. Упреки посыпались с новой силой. (А на оскорбительные выражения он скуп не был. Даже на 8 Марта, придя в актовый зал, грубо обругал всю женскую часть коллектива. Начал поздравлениями, а закончил матом. Так что многие женщины потом плакали в туалете…)

- Интересно, - протянула выведенная из себя Беликова, - Значит собирать на новые кожаные кресла для вашего кабинета можно, а на стиральную машину нельзя?

Это была последняя капля. Пришедший в ярость начальник, взревел о том, что она уволена, а обрадованная Пряникова принялась поддакивать:

- И это правильно! Что она там делает на своей должности? Только деньги зря получает! Иван Иваныч, я готова взять эти обязанности на себя!

(Конечно, под этим подразумевалось, что и зарплата Беликовой тоже благородно будет принята доброй Пряниковой на себя).

Это походило на заговор. У Беликовой просто голова закружилась, и пол стал уходить из-под ног. Не помня себя от возмущения, она выпалила:

- Да чтоб вы сдохли! - и бросилась прочь из кабинета.

Собственно, увольнение из-за конфликта с начальством - обычная история. Пошушукались, да и забыли.

Но...

Пару месяцев спустя у Пряниковой нашли онкологию. Она лечится уже пол года, но рецидивы следуют один за другим - ничего не помогает.

Однако она пока жива.

А вот пышащий здоровьем директор, скоропостижно скончался неделю назад! Ни с того ни с сего.

Почему я и взялась поведать вам эту историю. Не верю я в такие совпадения!

На похоронах видели и уволенную Беликову. Она подошла к телу и прикоснулась к ногам.

Теперь в больнице шепчутся, что таким образом она извинялась перед покойным, чтобы он не мстил ей после смерти.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:59
Сегодня, 12:55 by SagotoПросмотров: 258Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Больница сбор врачи проклятье болезнь смерть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 13:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 451
Да, такие вещи реально есть, энергия, которую мы вкладываем в свои слова, может и убить, если мы реально искренне кому-то этого пожелаем из за обиды.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#2 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (205|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 465
Жизненная история, сталкивался с подобным.... за историю +
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: Сабелька
Сегодня, 15:37
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 153
Хороший рассказ. Но название нехорошее. Нужно было хоть в кавычки взять полностью.
Зарегистрирован: 5.04.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.