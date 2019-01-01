Продолжение истории Работа

Julia_Yudina Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:50 by

Здравствуйте , долго не заходила и прочитав коментарии истории "Работа" от 28-09-2018 поняла что многие просят продолжения и узнать развязку событий.Ну так вот , развязка очень просто она стала любовницей генерального директора, поставила условия, она или я, я не очень хотя вот так работать написав заявление по собственному ушла , нашла новую работу но соответственно так просто ни чего не заканчивается. Постоянно написывая мне где то где это я сначала отвечала потом начала игнорировать поменяла номер телефон так как старый номер был корпоративным! Так что произошло на новый год. бывшая любовница генерального назовем её Маша. Узнав обо всем ей стало обид( мы с ней общаемся)!!! И поставила условия ей назовем её Катя что либо она пишет заявление по собственному либо она все рассказывает его жене.Катя написала заявление и ушла так как выбор не особо велик, фирма то на жену оформлена так что увольняться или быть уволенной .Буквально после нового года звонок на телефон привет! как дела?может вернешься? На что я ответила нет! Эта не работа моей мечты да и зачем возвращаться к прошлому?Так что уверенна в том что все возвращается в жизни! А защита может быть разной!Заговоры на защиту? Все заговоры от Натальи Спепановой! Но не у всех есть способность их ставить лучше по думайте 100 раз прежде чем сделать! Я в себе это развивая но лишний раз не усердствую!

Ключевые слова: Работа развязка любовницы дурдом

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