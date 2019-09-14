Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit, ч.2

Подборка мистических и необъяснимых историй с Reddit, ч.21. В прошлом году я принимал душ перед сном. Внезапно стеклянная дверь душа разлетелась на осколки и немного поцарапала меня. Осколки были везде, поэтому выбраться оттуда без тапочек было невозможно, к счастью, моя жена услышала шум и помогла мне.
Осыпание стекла объяснимо, дверь сходила с направляющих уже давно, и, видимо, создавалось лишнее давление на стекло, и оно, в конце концов, разлетелось. Что ж, это моя вина.
Чуть позже, убирая осколки, я с ужасом подумал, что было жутковатое предзнаменование этого. Днем ранее я укладывал сына спать, и он вдруг спросил: «Папа, а что это за осколки?»
А еще раньше на этой неделе мы с друзьями обсуждали музыку и говорили об Eurhythmics. И я, вспомнив то обсуждение, смотрел некоторые их видео этой ночью. И за двадцать минут до того, как стекло разлетелось, и моя жена принесла мне тапочки, чтобы я не порезался, я смотрел видео Annie Lennox - Walking on Broken Glass
2. Не самое странное в мире, но все же кое-что необычное случилось. Пару недель назад я перебирал кое-какие элементы своей коллекции [автор написал в комментариях, что это книги комиксов и карточки], вынимал их из защитной пленки и фотографировал, чтобы поделиться с близкими. Я потерял счет, сколько штук я так «обработал», достал новую партию образцов для того, чтобы сфотографировать.
Я стал складывать образцы назад в упаковки, как заметил что-то странное на одном из них. Если вы когда-нибудь пользовались силиконовым клеем, то знаете, что когда он становится слишком старым, от него остается такой немного влажный слой. Так вот, на одном образце как раз была такой слой. Это при том, что я годами хранил этот образец в его защитной пленке, в первозданном виде, никогда не пользовался таким клеем, и вообще, только что я фотографировал его, и на нем ничего не было, никаких следов клея.
Я осмотрел все остальные вещи, ни на одной из них не было никаких следов этого клея.
Крипота в том, что 20 лет назад подобное случилось с одной моей покупкой из магазина: между моментом, когда я эту вещь купил, и моментом, когда я достал ее дома из сумки, на упаковке образовался целый слой этого же клея. (Комментаторы предположили, что это была какая-то специфическая химическая реакция на извлечение из стерильной упаковки)
3. Лет пять назад у меня был брелок в виде головы Джека Скеллингтона [персонаж мультика “Кошмар перед Рождеством”], диаметром примерно как кружка, то есть, не очень маленький. Я отцепила его от ключей, он выпал из моей руки на пол и закатился под кровать. Когда я наклонилась за ним, его там не было. Я не храню под кроватью вещи, там ничего нет, кроме маленькой коробки с книгами, поэтому он должен был быть прямо там.
Я искала и искала. Я обыскала всю комнату, но его нигде не было. Он просто растворился в воздухе. Даже несколько лет спустя, когда я уезжала в колледж и вычистила всю комнату, оставив только кровать, его тоже нигде не было. До сих пор думаю об этом.
4. Когда мне было 20, я путешествовал по Италии. Там полно средневековых башен, в которые можно заходить и подниматься наверх. Моя девушка не захотела подниматься, поэтому в этот солнечный день я был единственным, кто это делал. Я вошел в башню. Там был пролет ступеней вокруг башни до самого верха, окон не было.
Подъем занял минут пять, и вскоре я оказался на верхушке лестницы, где располагалась дверь на верх башни. Когда я открыл ее, я обнаружил, что погода кардинально изменилась, стала сильно пасмурной. Уже не помню, был гром или нет, но я был обеспокоен молниями, которые были прямо вокруг вершины башни. Поэтому я быстренько вышел на крышу, чтобы бросить быстрый взгляд и быстро спуститься назад. Я подумал, что сейчас молния попадет в башню, поэтому делал все очень быстро.
Когда спустился вниз, то обнаружил, что погодя ясная и солнечная. И девушка очень удивилась и сказала, что не было никаких молний и погода не менялась.
До сих пор вспоминаю, и это слишком странно, чтобы мне кто-нибудь поверил.
Я погуглил, это была башня Азинелли. Посмотрел картинки верха башни, это точно та решетка, что я видел.
5. Когда мне было 12, мама сняла для меня и друзей номер в гостинице. Мы только что вернулись из бассейна, когда я ощутила это странное чувство, что что-то плохое произойдет. Я начала плакать и кричать, жутко напуганная, и на лбу у меня выступила вена, чего ранее не случалось. Меня успокоили, и мы с друзьями пошли смотреть телек в другую комнату. Где-то часом позже мы все лежали на кровати и отдыхали, как вдруг я заметила ОГРОМНОЕ красное пятно на простыни (шириной в несколько футов), которое появилось из ниоткуда, в том месте, где никто не сидел. Я до ужаса испугалась, мы позвали родителей. Мы осмотрели всех. Никто не был ранен, ни у кого не было критических дней, в общем, никто не истекал кровью. Так же не было ничего красного, что можно было бы разлить. Самое жуткое то, что когда оно вроде начало подсыхать, оно снова появилось из ниоткуда. Мы даже проверили вентиляцию над кроватью. Когда мы стали снимать простыни с кровати, мы так же заметили крошечные красные пятна на каждой из них, а еще несколько штук на наволочках. Мы свалили все это белье в туалете и застелили запасное. Мама попросила ничего не говорить персоналу. До сих пор понятия не имею, что это было, и была ли это вообще кровь. Но тогда мы были жутко напуганы, уверены, что номер населен призраками, и не спали всю ночь.
6. Мне было десять, моей сестре 14, и отец вез нас с сестрами домой откуда-то, уже не помню откуда. Сестре захотелось в туалет, и отец остановился у супермаркета в каком-то опасном районе.
Мы с сестрой быстро побежали в туалет, а отец и другие дети остались снаружи туалета ждать нас. Когда мы зашли туда, то услышали, как разговаривает шепотом какая-то женщина, причем это звучало как будто на другом языке. Мы разошлись по кабинкам, а шепот становился все громче и громче и перерос в вопли. Женщина крикнула: «СДОХНЕТЕ, ВЫ ВСЕ СДОХНЕТЕ В КРОВИ, СДОХНЕТЕ В КРОВИ!» Меня парализовало от ужаса, я подумала, что если позову сестру, эта женщина заметит нас и убьет. Я натянула штаны и выскочила оттуда с плачем, за мной бежала моя сестра. Мы рассказали отцу о произошедшем, и он сказал сбегать за охраной, а он будет стоять возле двери, чтобы никто не вышел. Охранник пришел и осмотрел каждую кабинку, там никого не оказалось. Не знаю, что это было. Но до сих пор не посещаю общественные туалеты.
7.Когда я была в шестом классе, как-то вечером в своей спальне готовилась к урокам. Внезапно расческа слетела с полки, сделав небольшую дырку в противоположной стене. Я никому об этом не рассказала, а эта дырка была в стене еще много лет, пока мы не уехали.
8. У меня и моего старшего брата короткие, но совсем непохожие имена. Нас часто путают по именам, это нормально. Но больше 20 раз случалось так, что люди, которые НЕ знают моего брата, называли меня ЕГО именем. Не страшно, но я не знаю, почему так. Не просто каким-то другим именем, а именем моего брата.
Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15 by Zero EndorphineПросмотров: 56Комментарии: 1
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