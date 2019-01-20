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Страшилки

Осколки

Опять я остался один в квартире. Родители снова уехали на несколько дней работать в другом городе. Мне уже не впервой оставаться одному. За всё то время, что я проводил сам с собой, мне не приходилось сталкиваться с чем-то необычным и жутким. Но один раз случилось нечто очень странное.

В тот понедельник было около часа ночи, я смотрел телик и пил пепси. Всё бы ничего, но в тот момент, когда я собрался идти на кухню, внезапно что-то разбилось там. Я поспешил посмотреть, что произошло. Должно быть, котяра ещё одну вазу разбил, думал я. Но, когда я пришёл на кухню, кота там не было. А на полу было много маленьких осколков стеклянной вазы, стоявшей раньше на подоконнике. Создавалось такое ощущение, будто ваза не упала, а её кто-то швырнул с большой высоты - так много было осколков.

Сначала я ничего не заметил необычного, но потом зацепил взглядом пугающую деталь. В это трудно поверить, но осколки располагались так, что походили на слово. Присмотревшись, я смог разобрать это слово - "Прочь". Я был просто в шоке от увиденного. Я оставил эту находку нетронутой до приезда родителей.

Когда они приехали, я показал им осколки на полу кухни. Они были поражены этим не меньше, чем я. Мы потом спросили у соседей, кто жил в той квартире до нас. Оказалось, тут жили муж с женой лет 8 назад. Между ними возник конфликт, и муж ушёл, а жена совершила суицид, перерезав себе вены осколками стекла. Теперь, дух хозяйки квартиры хочет, чтобы её оставили в покое. Мы решили всей семьёй съехать в другую квартиру. Родители почти забыли об этом случае, но вот я - нет. До сих пор не очень уверенно захожу на нашу новую кухню, - я всегда представляю, что там, на полу, обнаружу осколки.

Теперь задумайтесь, знаете ли вы тех, кто жил в вашей квартире до вас?

Новость отредактировал YuliaS - 17-04-2019, 16:39
Причина: Изменён раздел.
17-04-2019, 16:39 by Phantom666Просмотров: 106Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Осколки страх кухня хозяйка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
17 апреля 2019 19:05
0
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Комментариев: 1 000
Да мало ли, кто где жил, и умер!
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
#2 написал: Сделано_в_СССР
17 апреля 2019 19:07
0
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Поставил плюс, всё таки необычное происшествие.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#3 написал: Estellan
Вчера, 21:09
0
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Публикаций: 157
Комментариев: 1 908
То, что кота там не было - не показатель.
А что касается стекла... ну, мне однажды случилось разбить дверное стекло рукой. Разлетается оно будь здоров. И я не думаю, что причина того, что оно частично разбилось в песок, моя нечеловеческая сила)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
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