Осколки

Новость отредактировал YuliaS - 17-04-2019, 16:39

Причина: Изменён раздел.

Phantom666 Просмотров: 106 Комментарии: 3 +2 17-04-2019, 16:39 by

Опять я остался один в квартире. Родители снова уехали на несколько дней работать в другом городе. Мне уже не впервой оставаться одному. За всё то время, что я проводил сам с собой, мне не приходилось сталкиваться с чем-то необычным и жутким. Но один раз случилось нечто очень странное.В тот понедельник было около часа ночи, я смотрел телик и пил пепси. Всё бы ничего, но в тот момент, когда я собрался идти на кухню, внезапно что-то разбилось там. Я поспешил посмотреть, что произошло. Должно быть, котяра ещё одну вазу разбил, думал я. Но, когда я пришёл на кухню, кота там не было. А на полу было много маленьких осколков стеклянной вазы, стоявшей раньше на подоконнике. Создавалось такое ощущение, будто ваза не упала, а её кто-то швырнул с большой высоты - так много было осколков.Сначала я ничего не заметил необычного, но потом зацепил взглядом пугающую деталь. В это трудно поверить, но осколки располагались так, что походили на слово. Присмотревшись, я смог разобрать это слово - "Прочь". Я был просто в шоке от увиденного. Я оставил эту находку нетронутой до приезда родителей.Когда они приехали, я показал им осколки на полу кухни. Они были поражены этим не меньше, чем я. Мы потом спросили у соседей, кто жил в той квартире до нас. Оказалось, тут жили муж с женой лет 8 назад. Между ними возник конфликт, и муж ушёл, а жена совершила суицид, перерезав себе вены осколками стекла. Теперь, дух хозяйки квартиры хочет, чтобы её оставили в покое. Мы решили всей семьёй съехать в другую квартиру. Родители почти забыли об этом случае, но вот я - нет. До сих пор не очень уверенно захожу на нашу новую кухню, - я всегда представляю, что там, на полу, обнаружу осколки.Теперь задумайтесь, знаете ли вы тех, кто жил в вашей квартире до вас?

Ключевые слова: Осколки страх кухня хозяйка авторская история

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