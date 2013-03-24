Ночная поездка

Kiria Просмотров: 717 Комментарии: 10 +18 Вчера, 12:55 by

Удивительный случай произошёл со мной на трассе М-5, когда я несколько лет назад снежным февралём возвращался из Москвы домой, в Пензу. До сих пор у меня нет логично объяснения, что той ночью случилось.Выехал с МКАД, когда стрелки часов приближались к полуночи, планируя в девятом часу утра оказаться дома. Ехал на Жигулях «копейка» с пустым прицепом. Был не один, с женой.Перед поездкой с машиной всё было в порядке. Проверил всё, что нужно, ведь не первый год за рулём. А вот когда выбрались на трассу, понимаю — что-то пошло не так. После полуночи жигулёнок перестал нормально ехать, не тянет, словно мощности не хватает. Как будто груженую фуру в довесок прицепили. На небольшие, почти незаметные подъёмы с трудом выезжает на первой передаче.После этого по трассе несколько раз останавливался на освещённых местах и проверял машину. Но причину установить не смог: прицеп свободно перемещается, движок работает ровно на всех оборотах. Однако машина еле ползёт.До Коломны добирался три часа, хотя там по трассе около 110 километров. Ранее я это расстояние менее чем за два часа проезжал. Значит, дома будем не ранее десяти утра - с сожалением подумал я.На АЗС, располагающейся на выезде Коломны, я залил полный бак. До этого, за три часа черепашьего бега по тёмной трассе я порядком измотался. Передо мной встал выбор из двух вариантов: либо продолжать и дальше ползти сквозь темноту ночи, либо вздремнуть в салоне несколько часов, дожидаясь, когда откроются СТО.Подморозило, воздух холоден и свеж, а в салоне было уютно и тепло, печка отлично работала, тихо играла музыка. Мы с женой, с удовольствием попили горячего кофе, посовещались и решили —поедем дальше. Хоть и потихоньку, но всё-таки к дому приближаемся. По всем раскладам нам предстояло ещё много часов провести в пути.Перед тем как тронуться, я мысленно помолился и попросил помощи у Бога. И по всей видимости, мою мольбу услышали. Машина сразу поехала легко, свободно. Но появилось новое препятствие в виде сильной позёмки, которая на открытых местах мела поперёк движения. Ночь была тёмная. В свете фар полотно дороги не просматривалось сквозь густую, как деревенская сметана, белую завесу. Чтобы не уйти в кювет, мне пришлось ехать тихонько.Преодолели буквально несколько километров, и от удивления остановились. В ту минуту над дорогой наступило затишье, снежные порывы прекратились. И тут сердечко ёкнуло. Нет, волосы по телу на дыбы не поднялись, но к горлу подкатил комок.Выбрался из салона на дорогу и замер на миг. Вокруг нас повисла такая тягучая тишина, что даже слегка зазвенело в ушах, когда снег заскрипел под ногами.Стою, головой трясу, глаза протираю, по щекам себя похлопываю. Нет, не мерещится. Перед нами знак, сообщающий, что мы въезжаем Пензенскую область.Но это невозможно! Ведь, выходит, что за несколько минут я проехал более 300 км. Я стоял, переваривал произошедшее и не мог найти объяснений случившемуся.Далее всю дорогу был под сильным впечатлением.По пензенской области мы проехали без приключений. Когда копейка, остановились рядом с домом, часы, вместо девяти показывали пять часов тридцать мин. Получается, что расстояние от Коломны до Пензы протяжённость в 530 км, я преодолел за два часа тридцать минут. Но это возможно только в том случае, если я не на «Копейке» ехал по снежной трассе, а летел на спортивном болиде со скоростью более 230 километров в час! При этом я умудрился каким-то образом потратить только пол бака бензина!Даже с учётом медленной езды до Коломны, выходит, что я из Москвы до Пензы расстояние в 650 километров, вместо восьми с лишним часов, проехал всего за пять с половиной. В девяностых годах я на копейке никогда не ездил более 90 км/час. Бак у копейки объёмом в 40 литров, а на 530 км было израсходовано только его половина! А это доказывает тот факт, что от Коломны до Пензенской области нас вместе с машиной просто незаметно для нас переместили. До сих пор не понимаю, что той ночью с нами случилось.Автор: Виктор Арискин.

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