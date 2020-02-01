Мистические истории на трассах

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:25

ulianojka Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:25 by

Расскажу несколько мистических сюжетов, которые случились с моим мужем, когда он часто ездил в командировки по многим странам, и жизнь его в эти часы протекала в основном только за рулем. За пятнадцать лет таких поездок несколько историй накопилось.История первая.Ночная трасса была долгая от одного города до другого. На часах было три часа ночи. Мой муж спокойно переносит ночные часы, без желания заснуть, так как долго работал сменами на прежней работе и привык сутками не спать.Ехал он не быстро, около 80 км в час, и вдруг впереди, у обочины, фары выхватили огромный, странный предмет. Он был полупрозрачен, по форме напоминал сложенный конверт, размером с большого слона. Прозрачность его была настолько осязаема, что его в метрах с двадцати можно было уже различить при лунном свете и свете фар. Машина приблизилась к нему, и этот предмет резко направился ей навстречу. Мой муж от неожиданного маневра этого конверта нажал на тормоза. Предмет с огромной скоростью налетел на машину и прошел сквозь нее, исчезнув сзади на дороге. Притом момент прохода сквозь салон машины муж ощутил всем телом, вибрация была, как при турбулентности в самолете. Замечу, что мой муж не балуется ни алкоголем, ни наркотическими средствами.История вторая.Из очередной командировки муж ехал более 40 часов, и пришлось искать ночлег. Под Новой Одессой стоит на холме огромный памятник солдату, он так блестит на солнце металлом, что его тяжело не заметить, проезжая мимо. Муж остановился около него, заночевать в машине. Всю ночь ему снились кошмары, и он, не выспавшись, поехал дальше. В следующий раз снова остановился возле этого памятника на ночевку, кто-то его всю ночь душил во сне и давил на грудь. Муж снова не придал этому значения, сославшись на усталость. Я его отговаривала там вообще останавливаться, но он у меня не верит ни в какую мистику. И случилось так, что очередной раз пришлось опять ночевать под злосчастным памятником.Ночь прошла спокойно, но утром мужа ждал сюрприз. Перед сном муж перекусил и сложил остатки еды на пассажирское сиденье в пакет. Из пакета с продуктами пропала палка копченой колбасы, хотя двери были, естественно, закрыты на замки, и машина стояла на сигнализации. А самое смешное, что шнурки на его ботинках были связаны между собой, левый к правому, правый к левому. У мужа реально случился шок, он проверил все замки в машине и даже багажный замок, двери были все заперты. Кто так мог подшутить? Больше он там не останавливался.Третья история случилась в Польше.Ехал он из Варшавы в Торунь. От одного города до другого 200 км. По этой узкой, извилистой и загруженной трассе ехать было около трех часов. Муж выехал из Варшавы. За городом пурга, метет так, что ни зги не видно. Поехал медленно совсем, чтобы в кювет не улететь на поворотах, гололед страшный. Пятнадцать минут так проехал и только подумал, что так будет ехать не три, а пять, а то и шесть часов, как вдруг мелькнула табличка «Торунь». Муж в ступор впал, не поверил собственным глазам. На свой страх и риск сдал машиной назад до знака и снова прочитал название «Торунь». Как так? Даже по часам он видел, что пятнадцать минут назад выехал из Варшавы. Потом подумал, что шутка чья-то, но через пару минут уже въезжал в город, в который и направлялся. Где-то его на трассе подстерегла временная дыра.История четвертая.Подобрал мой муж по трассе у леса попутчика, какой-то автостопер добирался в соседний городок. Молодой парнишка, как выяснилось, студент. Разговорились. Оказалось, едет он к родителям на выходные после занятий. Слово за слово, через пару часов доехали. Муж высадил парня, мило попрощались и расстались. Забрав передачу, муж тут же пустился в обратный путь.С полдороги на трассе у леса снова его тормозит автостопер. Муж останавливается и, недоумевая, открывает ему дверь. Молодой студент, тот самый, просится подвезти, только в другую сторону. Муж улыбается и предлагает ему сесть в машину. Парнишка садится и начинает знакомиться по-новому. Муж смеется и спрашивает его, что он так быстро погостил у родителей, говорил же, что на целые выходные едет к ним. Парень рассказывает все снова, ту же историю, не узнавая своего попутчика. Муж решил, что парень слабоумный. Высадил его под городом, где тот пожелал. Рядом было кафе, муж зашел выпить кофе. Разговорился с барменом и рассказал ему про странного студента, а тот только головой закивал.— И с вами он катался?— А что катается, наверное, автостопом, время так свободное убивает? — спросил муж.— Да нет, домой пытается попасть, да все никак не осознает, что тиром его год назад сбило на трассе под лесом. Домой он ехал тогда к родителям. Вот все и пытается доехать какой день.Мужу тогда реально поплохело. С тех пор он в тот район в командировки не ездит и попутчиков никогда не берет. Но самое интересное, что он и дальше в мистику не верит, считает, что это все ерунда, хоть и сталкивался с ней не раз. Вот такой Фома-неверующий.Автор: Юлианна.

Ключевые слова: Дорога попутчик призрак памятник

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