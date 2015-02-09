За здравие посылателю

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nelly Listopad Просмотров: 198 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:43 by

Данная ситуация имеет непосредственное отношение лично ко мне и произошла она в 2007 году.За год до происходящего умер свекор. Семья моего уже бывшего мужа проживала в маленьком шахтёрском городке на Украине. Свекор всю жизнь проработал в забое, был травмирован, получал регресс. Его смерть, уже пенсионера, была связана с производственной травмой, что давало возможность свекрови получить регрессные выплаты после смерти мужа.Это предисловие, что бы было более понятно развитие дальнейших событий.После похорон свекра, мы с мужем принялись оформлять документы на выплату положенных денег семье. Пока мы утрясали формальности, свекровь заливалась соловьем, что полученную сумму она разделит на троих (в семье, помимо сына, была ещё дочь), хотя я, зная ее, особо ничего не ожидала.Немного о нас с мужем: на тот момент мы уже были 10 лет в браке, начали семейную жизнь в 90-х, в самом что ни есть смысле - с нуля. На поддержку от родителей мы не рассчитывали. От свекрови на свадьбу я получила две чугунные сковородки, которые были подарены ей на ее свадьбу. К 2007 году мы обзавелись жильем и автомобилем, дочери было 9 лет. Хочу отметить, что рост нашего благосостояния свекровь отнюдь не радовал, а вызывал больше претензий в виде требования дорогостоящих подарков, так как роды моего мужа проходили тяжело, и он в младенчестве был беспокойными ребёнком. Свекровь любила представлять собой героическую женщину, родившую и воспитавшую мне мужа. Все попытки сбить с нас деньги пресекались с моей стороны, да и семья родителей мужа далеко не бедствовала. Естественно, подарки на праздники, в разумных для нашей семьи пределах, свекрам преподносились. Отдельно добавлю, что свекровь одно время пыталась лезть в наши финансы, настойчиво требуя, чтобы ей отдавались заработанные деньги, а она бы выдавала нам на необходимые, с ее точки зрения, расходы. Особенные претензии по трате денег были, конечно же, ко мне. Посещение салона красоты считалось «буржуйством». Видя новый маникюр на моих руках или покрашенные волосы, свекровь недовольно поджимала губы. Естественно, «мамо» было послано куда подальше, что автоматически перевело меня в разряд распущенных и гулящих женщин.Так вот, пока мы оформляли документы на получение регресса после смерти свекра, свекровь обещала отдать третью часть выплаты, а сумма, сразу скажу, была приличная. Но, когда подошло время расставаться с деньгами, свекровь вспомнила, что мы с мужем уже себя обеспечили, работаем и в деньгах не нуждаемся. Тем более, младшая сестра мужа уже была на выданье. Естественно, делить деньги свекровь уже не собиралась. Ситуация была предсказуемая. Нет, так нет.В начале 2007 года мой муж становится виновником ДТП, повлёкшим за собой значительные финансовые расходы. В поисках денег, муж вспоминает о своей доле регресса, ранее обещанного его матерью. При изъятии денег не присутствовала, но, как потом оказалось, о причине своих претензий на деньги муж умолчал, струсил. Дальше по классике: Кто виноват? Невестка!!! От себя скажу, что этих денег не то, что в руках не держала, даже не видела. Свекровь устроила скандал, называя меня «обстоятельствами, давящими на ее сына», муж, напоминаю, уже бывший, сидел молча, потупив глаза.А теперь обо мне. После того скандала начала я таять. Как свечка. Появилась смертельная усталость, хроническая бессонница, не могла ни есть, ни пить, не находила себе места, не могла ни сидеть, ни лежать. Раздражали звуки, яркий свет, за месяц похудела на 10 кг. Посещение врачей всех направлений не дало результатов. Диагнозы не подтверждались, лекарства не помогали. Я умом понимала, что осталось не долго. Появилось состояние прострации, я могла часами смотреть в одну точку, окружающий мир переставал для меня существовать.Спасла меня соседка, женщина в возрасте. Я уже хваталась за любую возможность, понимая, что спасти может только чудо. Видя мое состояние, отвела она меня к гадалке. Небольшая квартира, заставленная иконами, горящие свечи, дымящие благовония. Гадалка раскинула карты. Как могут соединяться карты и иконы - не знаю, но на тот момент было уже все равно. Рассматривая карты, женщина сообщила, что на мне порча в результате посыла ненависти и чёрной злобы от женщины-вдовы, являющейся кровной родственницей моего мужа. И посыл мне пришёл через крупную сумму денег. Сказать, что я чуть не упала со стула - ничего не сказать. Она не могла знать мою ситуацию, среди соседей и знакомых я не распространялась. Женщина прочитала надо мной молитвы. Вышла я от неё другим человеком. Слабая физически, но уже сильная духом.Научила гадалка как свечи в церкви поставить и молитву прочитать. Слов уже не помню, но надо было поставить 12 свечей возле иконы Божьей Матери и одну, отдельно, за здравие посылателю. Обязательным условием было, чтобы свечи сгорели при мне. 12 сгорели сразу, а вот та, одна, отдельная, гореть совсем не хотела. Она шипела, искрилась, дымилась, сгибалась, постоянно тухла. Мне стоило усилий, чтобы свечка наконец-то сгорела. Женщина предупредила, что в течение 3 дней посылатель обязательно явится в дом, пускать ни в коем случае нельзя.К моему потрясению, на следующий день в дверь стали настойчиво звонить и стучать. Приехала свекровь, преодолев путь в 60 км автобусом, что для «голубых» кровей было недопустимо. Свекровь за дверью кричала и выла, чтобы ее пустили. Муж звонил мне и угрожал, чтобы я открыла дверь. Но это был мой бастион. Через 40 минут визга все стихло. Свекровь через неделю сломала руку, перелом был сложный и долго не срастался, вскоре у неё на работе начались неприятности. Спустя некоторое время ее дочь вышла замуж за парня, который в течение года спился. До сих пор жизнь ни у свекрови, ни у ее дочки не налажена, проблемы и неприятности возникают на ровном месте.Я пошла на поправку практически сразу после визита дражайшей родственницы, каждый день прибавлялись силы, врачи причину недомогания объяснить не могли и чудо выздоровления тоже. Списали на особенности организма. Моя жизнь наладилась. С мужем развелась, не смогла простить трусость и малодушие. Спустя некоторое время, прекратив общение с мужниной роднёй, почувствовала невероятное облегчение. Появилось ощущение легкости и некой беспечности, мир вокруг стал ярче, насыщенней и интересней! Берегите себя!!!

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