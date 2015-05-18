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Истории из жизни / Сны

Свекровь

Так получилось, что мой муж - поздний ребенок в семье, долгожданный (после потери старшего мальчика Юры, одного из двойняшек...)

Купались на реке Неман его родственники, и так получилось, что Юра и его двоюродный брат попали в омут, течение сильное, папа двоюродного мальчика кинулся их спасать. И утонули все трое. Моей свекрови досталось много горя, это ее личное, и может, я не в праве о чем-то написать.

О свекрови и пойдет речь.

Пропущу предыстории. Мы с маленьким ребенком проехали 5,5 суток на Родину мужа, чтобы дать возможность бабушке увидеть внука, чтобы повидаться самим. Свекровь болела - рак. Она угасала и таяла, многое было сделано, но поздно, мы все понимали, что видимся последний раз. Слова плохого не могу о ней сказать - добрая и мудрая женщина. Она нашла в себе силы подняться, чтобы обнять внука, проводить нас в коридоре на такси. Я подняла сына на руках к ней, т.к. ей было тяжело. Мои руки тряслись, я еле держалась, чтобы не рыдать, я молча смотрела на нее, понимая, что вижу ее последний раз. При прощании что-то говорили все другу другу, но я смутно помню.

Когда села в машину, уже заорала, завыла в голос, у меня была истерика, может быть, я напугала водителя, но я не могла более сдерживаться. В общем, спустя несколько дней по возвращении домой из отпуска, ее не стало. Ей было всего 64. Мужа на похороны не отпустили с работы. То было время, когда не давали получку по полгода - 9 месяцев, когда давали проездные только на поезд, не на самолет, один раз в год, не разрешалось брать больничные с ребенком и много его еще. Это была редкая удача, что мы смогли увидеться.

Я плакала много, не могла принять ее смерть, что мы ничем не смогли помочь в плане восстановления здоровья и вообще о несправедливости в этой жизни. Муж плакал только один раз, он по натуре молчаливый, закрытый, и эмоции держит в себе.

Через несколько месяцев мне приснился сон, будто я стою на коленях около могилы свекрови и плачу, слезы ручьем по лицу. Могила расположена в центральной части (я тогда не знала, где именно на кладбище ее могила, знала, где могилки свекра и других родственников, совсем в другом месте). И тут вижу, что свекровь стоит на проселочной дороге сбоку от забора кладбища и говорит:

- Не плачьте обо мне, у меня все хорошо, я за это время вот кофту связала. - показывает на нее.

Стоит в ярко-голубой кофте с карманами поверх чего-то, не запомнилась другая одежда. Руки в карманы. И улыбается своей тихой улыбкой Мона Лизы. Я плакать перестала, слезы вытираю и молча смотрю на нее. Когда мы смогли приехать в очередной отпуск и пошли с цветами на могилки, я увидела ту дорогу сбоку, не знала, что она там есть. И могилка располагалась именно там, где я видела ее во сне.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:34
Вчера, 17:34 by ИренкаПросмотров: 1 164Комментарии: 6
+24

Ключевые слова: Свекровь болезнь поездка смерть сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 19:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1839|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 859
Им там лучше, чем нам здесь. Потому что они нас видят, а мы их теряем...
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 20:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (76|-3)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 843
Цитата: Talisha
Им там лучше, чем нам здесь. Потому что они нас видят, а мы их теряем...

А откуда вы знаете, что они нас видят?
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Елена Лис
Вчера, 20:59
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (276|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 281
Очень хороший, душевный рассказ.
Не у всех такие хорошие отношения со свекровью складываются. И я думаю, что она действительно была умная и добрая женщина и она послала Вам в этом сне "весточку"- что не нужно плакать и рвать душу, что Вы сделали что-то не так, и что у неё всё хорошо. Все мы ,к сожалению, смертны, и раньше или позже окажемся на "том свете". Нужно ценить, любить и беречь родных людей при жизни, а после их смерти находить в себе силы отпускать их и жить дальше.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#4 написал: ebegen31
Вчера, 23:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 158
Да, время было трудное. Но сейчас наступили другие времена, когда не то что с работы не отпустят, а многим и самим в голову не придет ехать такое расстояние, не важно, в каком состоянии человек. Скорее даже подумают : да бог с ним, все одно уже старый, отжил свое. А у нас тут дети, работа, хозяйство. О будущем надо думать, о детях, а не о стариках. В ключе современной "мудрости ", навязываемой нам прямо или косвенно, с экранов и самим ходом жизни.

Знаете, я думаю, что Тот свет - это для хороших людей именно такой образ существования, в котором соединилось бы все, что давало им покой и удовлетворение при жизни. Вот, как у вашей свекрови - вязание, например...
Зарегистрирован: 5.10.2012
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 00:33
+1
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Цитата: Eifersucht
Цитата: Talisha
Им там лучше, чем нам здесь. Потому что они нас видят, а мы их теряем...

А откуда вы знаете, что они нас видят?

Категорически Вас поддерживаю!))) Лучше или хуже???
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#6 написал: Tanusha13666
Сегодня, 02:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (75|0)
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Комментариев: 705
Душевная, добрая, хоть и очень печальная история. Всё же умершие где-то рядом и видят нас.. +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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