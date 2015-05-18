Свекровь

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:34

Иренка Просмотров: 1 164 Комментарии: 6 +24 Вчера, 17:34 by

Так получилось, что мой муж - поздний ребенок в семье, долгожданный (после потери старшего мальчика Юры, одного из двойняшек...)Купались на реке Неман его родственники, и так получилось, что Юра и его двоюродный брат попали в омут, течение сильное, папа двоюродного мальчика кинулся их спасать. И утонули все трое. Моей свекрови досталось много горя, это ее личное, и может, я не в праве о чем-то написать.О свекрови и пойдет речь.Пропущу предыстории. Мы с маленьким ребенком проехали 5,5 суток на Родину мужа, чтобы дать возможность бабушке увидеть внука, чтобы повидаться самим. Свекровь болела - рак. Она угасала и таяла, многое было сделано, но поздно, мы все понимали, что видимся последний раз. Слова плохого не могу о ней сказать - добрая и мудрая женщина. Она нашла в себе силы подняться, чтобы обнять внука, проводить нас в коридоре на такси. Я подняла сына на руках к ней, т.к. ей было тяжело. Мои руки тряслись, я еле держалась, чтобы не рыдать, я молча смотрела на нее, понимая, что вижу ее последний раз. При прощании что-то говорили все другу другу, но я смутно помню.Когда села в машину, уже заорала, завыла в голос, у меня была истерика, может быть, я напугала водителя, но я не могла более сдерживаться. В общем, спустя несколько дней по возвращении домой из отпуска, ее не стало. Ей было всего 64. Мужа на похороны не отпустили с работы. То было время, когда не давали получку по полгода - 9 месяцев, когда давали проездные только на поезд, не на самолет, один раз в год, не разрешалось брать больничные с ребенком и много его еще. Это была редкая удача, что мы смогли увидеться.Я плакала много, не могла принять ее смерть, что мы ничем не смогли помочь в плане восстановления здоровья и вообще о несправедливости в этой жизни. Муж плакал только один раз, он по натуре молчаливый, закрытый, и эмоции держит в себе.Через несколько месяцев мне приснился сон, будто я стою на коленях около могилы свекрови и плачу, слезы ручьем по лицу. Могила расположена в центральной части (я тогда не знала, где именно на кладбище ее могила, знала, где могилки свекра и других родственников, совсем в другом месте). И тут вижу, что свекровь стоит на проселочной дороге сбоку от забора кладбища и говорит:- Не плачьте обо мне, у меня все хорошо, я за это время вот кофту связала. - показывает на нее.Стоит в ярко-голубой кофте с карманами поверх чего-то, не запомнилась другая одежда. Руки в карманы. И улыбается своей тихой улыбкой Мона Лизы. Я плакать перестала, слезы вытираю и молча смотрю на нее. Когда мы смогли приехать в очередной отпуск и пошли с цветами на могилки, я увидела ту дорогу сбоку, не знала, что она там есть. И могилка располагалась именно там, где я видела ее во сне.

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